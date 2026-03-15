הבהרה לגבי מצבו של דן ביטון שעובר בדיקות

חרושת שמועות גדולה נוצרה סביב מצבו הבריאותי של דן ביטון, אחד השחקנים האהובים והמוערכים בכדורגל הישראלי. ביום שישי פרסמה הפועל באר שבע הודעה קצרה, לפיה ביטון לא חש בטוב בימים האחרונים ויישאר תחת השגחה רפואית בתקופה הקרובה.

ההודעה גרמה ללא מעט דאגה בקרב אוהדים ואנשי כדורגל ברחבי הארץ, אך חשוב להדגיש – דן ביטון לא נמצא בסכנת חיים. הקשר עובר סדרת בדיקות רפואיות ונמצא במעקב, כשהוא מתקשר באופן רגיל.

בשל חיסיון רפואי וכבוד לפרטיותו, פרטי הבדיקות אינם מפורסמים. בסביבתו ובסביבת המועדון מדגישים כי מדובר בנושא רפואי שנמצא בבדיקה וכי מצבו רחוק מהשמועות והספקולציות שהתפשטו ברשתות החברתיות.

דן ביטון עם הכדור, שיחזור במהירות למגרשים (חג'אג' רחאל)

במועדון מקווים שהבדיקות יסתיימו בקרוב ושהשחקן יחזור לשגרה בהקדם, תוך הדגשה כי אין מדובר במקרה שמסכן את חייו. בפן המקצועי, איגור זלאטנוביץ’, שנחת אתמול בקפריסין, יצטרף למחנה האימונים של הפועל תל אביב, לוקאס ונטורה, מיגל ויטור והלדר לופס ינחתו בקפריסין היום.