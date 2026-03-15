5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

הבהרה לגבי מצבו של דן ביטון שעובר בדיקות

בעקבות ההודעה של הפועל ב"ש ביום שישי, ישנה דאגה בקרב אוהדים ברחבי הארץ בנוגע למצבו של השחקן. במועדון מפריכים את השמועות מקווים שישוב בהקדם

דן ביטון (חג'אג' רחאל)
חרושת שמועות גדולה נוצרה סביב מצבו הבריאותי של דן ביטון, אחד השחקנים האהובים והמוערכים בכדורגל הישראלי. ביום שישי פרסמה הפועל באר שבע הודעה קצרה, לפיה ביטון לא חש בטוב בימים האחרונים ויישאר תחת השגחה רפואית בתקופה הקרובה.

ההודעה גרמה ללא מעט דאגה בקרב אוהדים ואנשי כדורגל ברחבי הארץ, אך חשוב להדגיש – דן ביטון לא נמצא בסכנת חיים. הקשר עובר סדרת בדיקות רפואיות ונמצא במעקב, כשהוא מתקשר באופן רגיל.

בשל חיסיון רפואי וכבוד לפרטיותו, פרטי הבדיקות אינם מפורסמים. בסביבתו ובסביבת המועדון מדגישים כי מדובר בנושא רפואי שנמצא בבדיקה וכי מצבו רחוק מהשמועות והספקולציות שהתפשטו ברשתות החברתיות.

דן ביטון עם הכדור, שיחזור במהירות למגרשים

במועדון מקווים שהבדיקות יסתיימו בקרוב ושהשחקן יחזור לשגרה בהקדם, תוך הדגשה כי אין מדובר במקרה שמסכן את חייו. בפן המקצועי, איגור זלאטנוביץ’, שנחת אתמול בקפריסין, יצטרף למחנה האימונים של הפועל תל אביב, לוקאס ונטורה, מיגל ויטור והלדר לופס ינחתו בקפריסין היום.

/* LAST / NEXT ROUNDs */