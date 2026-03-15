"מתחיל לעייף אותי שתמיד יש לי מטרה על הגב"

קרלוס אלקראס הודח הלילה (שבת) בחצי גמר טורניר אינדיאן וולס מסדרת המאסטרס 1000 לאחר הפסד 6:3, 7:6(3) לדניל מדבדב. הרוסי, המדורג 11 בעולם, ניצח את המדורג ראשון בתום שעה ו-37 דקות והעפיל לגמר, שם יפגוש את יאניק סינר.

ההפסד קטע את רצף הניצחונות המרשים של אלקראס העונה, שעמד על 16 משחקים, וגם סיים רצף של 34 ניצחונות על משטח קשה חיצוני, נתון שהשתווה עד כה לשיא של פיט סמפראס.

אלקראס: "אני צריך לקבל את זה ולהמשיך הלאה"

לאחר ההדחה התייצב אלקראס למסיבת העיתונאים והתייחס ליכולת הגבוהה של יריבו. "מה שמתחיל לעייף אותי קצת זה שתמיד יש לי מטרה על הגב. כמו שאמרתי, מעולם לא ראיתי את דניל משחק ברמה כזו. אבל אני צריך לקבל את זה".

הספרדי הוסיף כי הוא מבין שכעת כל יריב יגיע מולו במוטיבציה גבוהה במיוחד. "אני צריך לקבל את זה ולהמשיך הלאה, ולהבין שמעכשיו כולם ישחקו נגדי ברמה כזו, אז אני צריך להיות מוכן לכך".

למרות האכזבה, המדורג ראשון בעולם הדגיש כי מבחינתו מדובר גם במחמאה מקצועית. "אני משחק טניס נהדר. ואני חושב שאני מראה לשחקנים ולקהל שאם הם רוצים לנצח אותי, הם צריכים לשחק במיטבם במשך שעה וחצי או שעתיים בכל משחק".

מדבדב מצדו נקם באלקראס אחרי ההפסדים בגמרים של אינדיאן וולס ב-2023 וב-2024, והפעם הצליח לעצור את הכוכב הספרדי בדרך למעמד הגמר במדבר הקליפורני. כעת ינסה הרוסי להשלים זכייה בטורניר כאשר יפגוש בגמר את האיטלקי יאניק סינר, המדורג שני בעולם.