היסטוריה בסין: אנטונלי ניצח, המילטון עם פודיום

האם הפורמולה 1 מצאה את הלאמין ימאל שלה אם תרצו? אם לשפוט לפי פתיחת עונת 2026, התשובה היא כן מוחלט ומהדהד. הגרנד פרי הסיני סיפק לנו היום (ראשון) דרמת ענק עוד לפני הזינוק, היסטוריה של פעם בדור ומאבקים לוהטים על המסלול שמוכיחים: אנדראה קימי אנטונלי בן ה-19 הוא הדבר הגדול הבא, ומרצדס היא המלכה החדשה של המסלול.

הילד ענק

עוד לפני הזינוק לגרנד פרי עצמו, קימי אנטונלי, היהלום האיטלקי של מרצדס, הפך לנהג הצעיר ביותר אי פעם שזוכה בפול פוזישן. אנטונלי בן ה-19 הציג קור רוח של ותיק כשגבר על חברו לקבוצה, ג'ורג' ראסל, בקרב פנימי מרתק על המקום הראשון על הגריד. ראסל עצמו, שניצח במרוץ הפתיחה באוסטרליה וגם במרוץ הספרינט בסין יום קודם לכן, נאלץ להסתפק הפעם במקום השני בזינוק לאחר תקלות טכניות במוקדמות.

גם במירוץ עצמו ראסל, שנחשב כפייבוריט לזכות באליפות הנהגים העונה, חווה בעיות עם זינוק לא טוב וקושי עם הצמיגים הקשים אחרי שהוחלפו בהקפה העשירית אך לבסוף, בדיוק כמו אנטונלי באוסטרליה, הצליח לטפס עד למקום השני. במקום השלישי סיים לואיס המליטון שרשם פודיום ראשון מאז לאס וגאס ב-2024, ובאופן כללי, פודיום ראשון כנהגה של פרארי. לקלרק סיים במקום הרביעי ואולי ברמן של האס סגר את החמישייה הראשונה, כשהוא תופס את המקום הזה גם בדירוג הנהגים אחרי שני מירוצים.

קימי אנטונלי חוגג בסיום (IMAGO)

קריסה במקלארן

לצד ההיסטוריה סביב אנטונלי, הסיפור הגדול התרחש עוד לפני שהאורות כבו. בדרמה יוצאת דופן, אלוף העולם המכהן, לנדו נוריס, וחברו לקבוצה, אוסקר פיאסטרי, לא הצליחו לזנק. תקלה זהה במערכת הזרקת הדלק ברכבי המקלארן השאירה את שני הנהגים המאוכזבים במוסך, במה שנראה כסיוט הגדול ביותר של הקבוצה מזה שנים. אחרי שתי אליפויות יצרנים רצופות עם דומיננטיות מדהימה, מקלארן פתחה את העונה בצורה הכי רעה שאפשר כשנזכיר שגם במלבורן פיאסטרי כלל לא זינק.

נוריס וחברו לא הסתירו את האכזבה הקשה לאחר שהושבתו עוד לפני האורות הירוקים. אלוף העולם המכהן הסביר כי מדובר בתקלה במערכת הזרקת הדלק שהתגלתה ברגע האחרון, וציין כי "הצוות ניסה הכל כדי להחיות את המכונית על הגריד, אבל זה היה מאוחר מדי. כואב לאבד נקודות יקרות ככה כשאנחנו יודעים שיש לנו קצב טוב".

לנדו נוריס, קרס במקצה (IMAGO)

פיאסטרי, שסבל מבעיה דומה בתוכנת ניהול המנוע, הוסיף: "זה מתסכל בצורה בלתי רגילה. לעמוד במוסך ולראות את כולם מזנקים זה הסיוט של כל נהג, אנחנו חייבים להבין איך תקלה כזו חוזרת על עצמה בשתי המכוניות במקביל". במקלארן כבר הודיעו על חקירה דחופה במטה הקבוצה בווקינג לקראת המרוץ הבא.

הדרמה במירוץ עצמו

עם תחילת המרוץ, צמד נהגי פרארי, לואיס המילטון ושארל לקלרק, סיפקו זינוק "חשמלי" ועקפו את ראסל. המילטון אף נטל את ההובלה לזמן קצר, אך אנטונלי הצעיר הראה שלא הגיע כדי להיות תפאורה והחזיר לעצמו את המקום הראשון בקרב גלגל אל גלגל.

לואיס המילטון, חגג פודיום (רויטרס)

בהמשך עוד היו מאבקים נהדרים בין המילטון, ראסל ולקלרק, שהפכו אח"כ למאבק ישיר בין שני נהגי פרארי, ומי שניצלו זאת עד תום הם צמד נהגי מרצדס ששוב ברחו לעבר מקומות 1 ו-2, כפי שקרה במירוץ הספרינט אתמול ובמירוץ פתיחת העונה במלבורן. אנטונלי בשלב מסוים כבר רשם פער של מעל 9 שניות מחברו לקבוצה והניצחון שלו לא הוטל בספק.

רד בול באובדן שליטה

מי שקיווה לראות את אלופת העולם לשעבר חוזרת לקדמת הבמה, קיבל בסין הוכחה כואבת לכך שהמשבר עמוק יותר. תחת חוקי המנועים החדשים, המכונית של מקס ורסטאפן, שפועלת באופן היסטורי על מנועי פורד, נראתה חסרת אונים. ההולנדי, שנאלץ להילחם על מיקום במרכז הגריד, שידר תסכול רב ברדיו הקבוצתי והתלונן על מחסור בכוח זמין.

מקס ורסטאפן, חסר אונים (רויטרס)

נראה כי נכון לרגע זה, הקבוצה פשוט לא מצאה את התשובות לעידן הטכנולוגי החדש, והפער מהצמרת רק הולך וגדל. ורסטאפן בסופו של דבר לא הצליח לסיים את המרוץ ונאלץ לפרוש. חברו הצעיר לקבוצה, איזאק הדג'אר, סיים שמיני. כדי להמחיש כמה המצב סביב אלוף העולם ארבע פעמים ברציפות כל כך הזוי, שני הנהגים של רייסינג בול, קבוצת הבת של רד בול, סיימו במקומות 7 ו-12 ולקחו יותר נקודות מקבוצת האם בשנגחאי.

יום גדול לאולי ברמן הצעיר מהאס וגם לקבוצת אלפין

"הטוב ביותר מבין השאר" היה אולי ברמן, נהגה הבריטי המבטיח של קבוצת האס, שסיים במקום החמישי לאחר שנאלץ לבצע תמרון התחמקות בהקפה הראשונה, בזמן שהדג'אר הסתחרר בפנייה הימנית הארוכה של פנייה 13. ברמן היה הנהג הטוב ביותר על המסלול שלא שייך למרצדס ופרארי וזו ללא ספק הפתעה.

פייר גאסלי מאלפין קטף נקודות סוף שבוע שני ברציפות כשסיים במקום השישי. את העשירייה הראשונה השלימו קרלוס סאיינס (וויליאמס) ופרנקו קולפינטו, כאשר המכונית השנייה של אלפין ספגה מכה מאסטבן אוקון בשלב מסוים ויצאה לסחרור. בסך הכל סוף שבוע טוב של אלפין.

אולי ברמן, יום גדול שלו (IMAGO)

השורה תחתונה - לפחות עד יוני, מרצדס בליגה משלה

מרצדס נראית כרגע בליגה משלה עם 100% הצלחה העונה, בעוד פרארי נושפת בעורפה. מנגד, רד בול ומקס ורסטאפן ממשיכים להתקשות בעידן התקנות החדש, והאלוף נוריס? הוא יצטרך לקוות שמישהו במקלארן ימצא את השאלטר לפני המרוץ הבא ביפן.

אחרי מסלול "סוזוקה" הפורמולה 1 תצא לפגרה של חמישה שבועות כי לא יתקיימו המירוצים בבחריין ובערב הסעודית בעקבות המלחמה במזרח התיכון, מה שיאפשר לקבוצות לעשות שיפורים במכוניות בהתאם לשלושת המירוצים הראשונים של העונה. למרות זאת, מרביתן ימשיכו לחכות לתיקון בתכנון הבדיקה החדש שאמור, לכאורה, לצמצם את היתרון העצום שיש למרצדס בתחילת העונה סביב הפירצה שהיא גילתה תחת מדידת יחס הדחיסה במנוע.

דירוג הנהגים אחרי סין:

1. ג'ורג' ראסל, מרצדס - 51 נקודות

2. קימי אנטונלי, מרצדס - 47

3. שארל לקלרק, פרארי - 34

4. לואיס המילטון, פרארי - 33

5. אולי ברמן, האס, 17