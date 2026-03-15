יום ראשון, 15.03.2026 שעה 15:20
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

"לא שופט את קטש, החזרה לבלגרד פגעה במכבי"

רוני בוסאני ל"שיחת היום": "יד אליהו השפיע לטובה על הקבוצה, יהיה קשה לעלות לפלייאין, אפשר היה לגנוב את המשחק מול מילאנו. עודד צריך להישאר"

צ'ינאנו אונואקו נשמר על ידי רומן סורקין (רדאד ג'בארה)
בצל המלחמה עם איראן, עדיין אין צפי חזרה לליגת העל בכדורסל, ומלבד הקבוצות שמשחקות במפעלים האירופיים אין קבוצות פעילות לקראת סיום העונה. מאמן העבר, רוני בוסאני, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” על המצב ביורוליג והתייחס גם לעתידו של עודד קטש.

מכבי יכולה לשכוח מהפלייאין אחרי ההפסד למילאנו?
”יד אליהו השפיע מאוד על הקבוצה, זה ממש אנרגיות ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. אתה רואה שזה פוגע במכבי. לוני ווקר עם בחירת זריקות רעה ויש לו פחות אנרגיה. סורקין לא היה טוב, אי אפשר לציין שחקן שהיה טוב. יהיה קשה לעלות לפלייאין, מכבי הייתה יכולה לגנוב את המשחק. כל משחק ביורוליג הוא לא קל, אבל אי אפשר לדעת”.

“לא שופט את עודד”

דעתך על ניהול המשחק של עודד קטש?
”מאמן לוקח החלטות תוך כדי משחק, הוא רוצה להכניס שחקנים למשחק, זה תמיד יבוא על חשבון שחקן אחר. לא שופט את עודד, החזרה לבלגרד פגעה בקבוצה, יד אליהו השפיע לטובה על הקבוצה”.

קטש צריך להישאר?
”כן”.

