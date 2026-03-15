"סיכוי לא מבוטל שהעונה תסתיים בבועה בחו"ל"

עונת הכדורסל בינתיים הוקפאה בעקבות מלחמת “שאגת הארי”. עדיין אין תאריך סופי לחזרת המשחקים, ובצל חוסר הוודאות יו”ר מנהלת הליגה בכדורסל ארי שטינברג דיבר היום (ראשון) בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE על המצב.

מה דעתך על הפרסום שחלק רוצות לסיים את העונה עכשיו?

”בוא לא ניגע בקבוצות ספציפיות. בעלי עניין מנסים לעשות מהלכים לא ספורטיביים למען עצמם ואנחנו פה כדי לעצור את זה. בשביל זה קמה הוועדה, כדי לקבל החלטות ספורטיביות”.

איך אתה רואה את המשך העונה?

”זה מאוד יכול להשתנות כמו שאר הדברים במדינה. אנחנו באמת לא יודעים ותלויים בחסדי שמיים. לצערי אנחנו למודי ניסיון ונעשה את מה שאנחנו יכולים. מחכים יום ביומו ויש תוכניות לכל מני אפשרויות. נקווה שנשתמש באחת מהן”.

ארי שטינברג (אלעד גוטמן)

אם מחר אפשר לשחק, כמה זמן ייקח לחדש את הליגה?

”נכון להיום שבועיים, אבל זרים לא יחזרו אם יש אזעקות. הם לא יעברו לילה עם אזעקות בהבנה, אין סיבה שהם יעברו את זה ולא נביא אותם אלא אם זה נגמר”.

מה דעתך על קבוצות שחושבות על עצמם?

”זה חלק מהחולי של הספורט, צריך עמוד שדרה חזק. פעם התארגנויות היו מצליחות יותר, אצלנו זה פחות ולא יהיה, אנחנו מסתכלים על טובת הכדורסל, זה התפקיד שלנו”.

מה הסיכוי שהעונה תסתיים בבועה בבלגרד או סופיה?

”סיכוי לא מבוטל, אני לא פסימי אלא ריאלי. אנחנו לא צריכים להלחיץ, יש לנו מספיק תוכניות, אחרי 10.4 נצטרך לעשות התאמות אגרסיביות. בעזרת השם נסיים את הליגה כמו שצריך, עם אלופה יורדות והכל”.

"לא פסימי אלא ריאלי". ארי שטינברג (חגי מיכאלי)

הפעם הסיטואציה שונה, תהיה אלופה?

”כן, גם אם צריך לעשות התאמות נעשה מה שצריך, נהיה גמישים מקסימום כדי לסיים בצורה כובדת”.

לגבי וינגייט, הכל מתנהל כשורה?

”חזרנו לעבוד, אבל ברור שזה משפיע, אין מדינה שעוברת את מה שהספורטאים שלנו עוברים. להביא הישגים נהיה אירוע מורכב ו-ווינגייט מנסה לעשות הכל למען הספורטאים, ועדיין זה לא אידאלי”.

הגיעו התוצאות לגבי ההרעלה של הספורטאית?

”עדיין לא לצערי”.