יום ראשון, 15.03.2026 שעה 14:23
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

"המלחמה גרמה לנזק כספי משמעותי למכבי"

מנכ"ל הצהובים אבי בן טל ל"שיחת היום": "כסף גדול הלך, כשלא משחקים בבית זה קשה. התחייבתי מול המנויים שנחזיר את הכסף לקהל. מקווה שקטש ימשיך"

שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חגי מיכאלי)
מכבי תל אביב התרחקה השבוע מהפלייאין לאחר הפסד למילאנו ביורוליג. מנכ”ל הקבוצה אבי בן טל התראיין היום (ראשון) בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE ודיבר על המצב של הקבוצה והאפשרות לחזרת המשחקים גם בישראל.

בוא תכניס אותנו לעניין הקבוצה, לקח לכם זמן להוציא הכל, שחקנים נתקעו, איך מנהלים את הקבוצה?
”זה אירוע מורכב, פיננסי ולוגיסטי, אנחנו הקבוצה שהוציאה את כולם ראשונה כבר ביום שישי. הצלחנו בסיוע דובאי להוציא משם גם את השחקנים וכולם הצליחו להגיע ולהתארגן, אירוע לא נעים”.

כמה קשה לשחקנים עם המצב?
”יש הבדל בין הישראלים לזרים, הזרים חווים זאת יותר קשה בגלל שהם לא רגילים לזה, הישראלים אמנם בחול אבל הלב שלהם בארץ. יש נפילות ואזעקות בכל מקום”.

מהו הנזק הכספי?
”נזק כספי משמעותי מאוד, גם ההוצאות גדלות וגם ההכנסות קטנות. זה כסף גדול, התחייבתי מול המנויים שנחזיר את כל הכסף לאוהדים”.

אבי בן טל (צילום: ינאי יחיאל)

“כשלא משחקים בבית זה קשה”

עונה רגילה זה 60 מליון שקלים, כמה משחקי בית היו לכם?
”אכן כסף גדול הלך, כשלא משחקים בבית זה מקשה, המועדון מאוד תומך בקבוצה באופן וזה מאוד חשוב לה ולאוהדים”.

זה השפיע גם על הפן המקצועי, בהפסד למילאנו?
”היינו במומנטום מעולה בהיכל, ביום שישי היה קשה, ראו את השבועיים ללא המשחקים על הקבוצה. אני מאמין שהמאמן והצוות המקצועי יצליחו לעשות את המיטב”.

היורוליג מבין ומכיל את המצב?
”הם מדברים ומבינים את המצב, חשוב לזכור שהאירוע הזה הוא לא רק ישראל, גם דובאי וגם טורקי חלק. זה אירוע יותר רחב ומבינים אותו”.

מה לגבי עודד קטש?
”עודד מאמן מוערך, מקווה שהוא יישאר גם שנה הבאה”.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
