סולידריות בליגת העל: המהלך של הפועל תל אביב

מהלך מאחד: מחנה האימונים של הפועל תל אביב בקפריסין ממשיך להתרחב. המחנה, שנפתח בסוף השבוע באייה נאפה, נועד לאפשר לשחקנים הזרים של האדומים לשמור על מסגרת מקצועית וכושר משחק בתקופה בה הליגה טרם חזרה לפעילות. היום ומחר יצטרפו שחקניה הזרים של הפועל באר שבע ובהמשך גם מקריית שמונה ומ.ס אשדוד.

שחקני הקבוצה כבר החלו בשגרת אימונים הכוללת שני אימונים ביום, עם דגש על חזרה לקצב, עבודה טקטית וחיזוק הכושר הגופני לקראת חידוש המשחקים. את האימונים מעביר הצוות המקצועי הזר של המועדון, דוד סמניאגו, דושאן מטוביץ' וחוליו מרטינס ביחד עם מאמן הכושר של באר שבע, מיכאל ברוש, כאשר המטרה היא להפיק מהמחנה כמה שיותר עבודה מקצועית בתקופה הזו.

מי שיצטרפו מהפועל באר שבע למחנה של הפועל תל אביב הם איגור זלאטנוביץ’, מיגל ויטור, הלדר לופס, קינגס קאנגווה ולוקאס ונטורה, שיצטרפו למחנה האימונים של האדומים במטרה לשמור על כושר משחק. זלאטנוביץ’ כבר נחת, ויטור, לופס ו-ונטורה ינחתו היום באי השכן.

קינגס קנגווה, יצטרף גם למחנה האימון (עמרי שטיין)

שחקני קריית שמונה ואשדוד שצפויים להגיע למחנה האימון

במקביל, בהפועל תל אביב נענו גם לפניות מצד קבוצות נוספות בליגת העל. במועדון החליטו לארח במסגרת המחנה שחקנים מעירוני קריית שמונה וממ.ס. אשדוד, שביקשו לצרף את שחקניהם לאימונים בקפריסין כדי לשמור על מסגרת מקצועית בתקופה המורכבת.

מאשדוד יצטרף השוער הפולני קרול נימצ'יסקי, שיגיע גם הוא לקפריסין וייקח חלק באימונים יחד עם שחקני הפועל תל אביב ושאר השחקנים שהצטרפו למחנה. אם הדבר יקרה בקריית שמונה, מדובר בכריסטיאן מרטינס, פרננדו פאצ׳קו ואדריאן אוגריס. נמניה ליוביסבלייביץ׳ ויאו אקה נמצאים בארץ ועלי מוסה ינחת מחר לפנות בוקר.