ספק לגבי חזרת הליגה: פקע"ר יכריע בצהריים

הכדורגל הישראלי נמצא באחת מנקודות המתח הגבוהות שידע בשנים האחרונות. בעוד הקבוצות מנסות לשמור על שגרה מקצועית ומתאמנות לקראת החזרה למגרשים, עננת חוסר ודאות כבדה מרחפת מעל חידוש הליגה. הסיבה המרכזית לדריכות השיא היא ההסלמה הביטחונית המשמעותית שנרשמה במהלך הלילה האחרון, הכוללת ירי גובר מצד איראן וחיזבאללה במתכונת של התקפות מתואמות לעבר שטח ישראל.

הערכת המצב המכריעה

פיקוד העורף יקיים היום (ראשון) בצהריים שיחה קריטית עם אנשי מנהלת ליגות הכדורגל. המטרה היא לבחון את האפשרות להחזיר את הכדורגל הישראלי לפעילות בסוף השבוע הקרוב, 21.3. עם זאת, ההערכה הבוקר במערכת הספורט והביטחון היא כי הסיכויים שיאפשרו חזרה כבר השבוע נמוכים מאוד לאור המצב הביטחוני הרגיש.

בפיקוד העורף לא ממהרים לתת "אור ירוק" לחזרת המשחקים, אפילו ללא קהל, זאת בשל הצטרפות ארגון חיזבאללה למערכה לצד איראן. במנהלת הליגות עוקבים בדאגה אחרי ההתפתחויות ומבהירים כי ימתינו להכרעת גורמי הביטחון, כאשר התרחיש המרכזי שנבדק כרגע הוא חזרה לפעילות ללא קהל במטרה למזער סיכונים.

יציעים ריקים בבלומפילד (שחר גרוס)

לוח הזמנים והפגרה

חשוב לציין כי לאחר המחזור המתוכנן לסוף השבוע הבא, הליגה יוצאת בכל מקרה לפגרה בשל משחקי הנבחרות. נבחרת ישראל צפויה לקיים משחק אימון מול נבחרת גאורגיה ב-26.3, ובמערכת הביטחון בוחנים האם נכון לחדש את הפעילות המקומית לפני מועד זה. אם פיקוד העורף לא יאשר את חזרת המשחקים בסוף השבוע הקרוב, הכדורגל הישראלי ייאלץ להמתין עד לאחר פגרת הנבחרת ולנסות לשוב לפעילות ב-4.4.26.

מצב הסגלים במועדונים

למרות חוסר הוודאות, חלק גדול מהשחקנים הזרים כבר נמצא בישראל. שחקנים נוספים שעזבו זמנית עם תחילת ההסלמה אמורים לנחות בימים הקרובים, חלקם מתאמנים בקפריסין, אך נכון לרגע זה לא ברור האם התנאים בשטח יאפשרו את קיום המשחקים כמתוכנן. הימים הקרובים צפויים להיות דרמטיים עבור הענף, כאשר המציאות הביטחונית היא שתכריע את גורל העונה בשלב זה.