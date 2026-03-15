ליגה הולנדית 25-26
6834-7727פ.ס.וו. איינדהובן1
4938-5826פיינורד2
4945-6727ניימיכן3
4734-5227אייאקס4
4427-4526טוונטה אנסחדה5
4044-4727הירנביין6
3942-4326אלקמאר7
3847-3327ספרטה רוטרדם8
3531-3826אוטרכט9
3537-3727כרונינגן10
3550-4227פורטונה סיטארד11
3052-3627זוולה12
2943-3926גו אהד איגלס13
2746-3027וולנדם14
2644-2726אקסלסיור רוטרדם15
2445-3527טלסטאר16
2342-2826נאק ברדה17
1865-3226הראקלס אלמלו18

אייאקס תמכור את גלוך? "קרויף ידרוש 20 מיליון"

אחרי שהקשר שוב לא שותף, בהולנד מאמינים: "אין מקום לשחקנים עצלנים. נראה שאצל גארסיה זה סוף הדרך עבור הישראלי שכרגע מוכר בעיקר בשל מרדנותו"

אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

המינוי של אוסקר גארסיה באייאקס רחוק מלעשות קסמים לבדו. הספרדי הרשים בשבת מול ספרטה רוטרדם כשקבוצתו ניצחה 0:4 במשחק שהוגדר בתקשורת ההולנדית כ”חגיגה עבור האוהדים”: “ההגנה, הקישור וההתקפה, כל הקווים תפקדו בצורה מצוינת”.

בקישור, השלישייה שכללה את יורי רגיר ובהמשך את ג'ורתי מוקיו, דייבי קלאסן ושון סטיור עבדה היטב יחד. בחלק הקדמי סטיבן ברחהאוס ומיקה גודטס היו מכריעים. אפילו דון אנג'לו קונאדו, שלא בדיוק היה בכושר מוקדם יותר העונה, תרם את חלקו.

“אין מקום לשחקנים עצלנים”

מה שבלט במיוחד היה האינטנסיביות שבה אייאקס שיחקה. מחויבות מלאה בכל מאבק, לחץ גבוה ושמירה על קצב משחק גבוה. לדברי הקפטן קלאסן, זה היה בזכות גארסיה. "הוא שיתף אותנו איך הוא רוצה לשחק. אני חושב שנצמדנו לתוכנית שלו בצורה טובה מאוד", אמר הקפטן.

אוסקר גלוך ואוסקר גארסיה (IMAGO)אוסקר גלוך ואוסקר גארסיה (IMAGO)

גם אוהדי אייאקס ברשתות החברתיות שמו לב לכך מיד. “חדשות רעות עבור אוסקר גלוך בין היתר, שלא בדיוק הרשים תחת ג'ון הייטינחה או פרד גרים כשנדרש לעזור הגנתית במתפרצות. אין יותר מקום לשחקנים עצלנים", הייתה התחושה ברשתות החברתיות.

"גלוך לא הצליח לעשות דבר בצד ימין. העמדה הזו (קיצוני ימני) הייתה משותקת לחלוטין עד שברחהאוס חזר", הוסיפו בהולנד. מסקנה כואבת עבור הרכש היקר מהקיץ?

הפתעה וכעס באימון

בהולנד נזכרו: “בקיץ שילמה אייאקס כ-15 מיליון אירו לרד בול זלצבורג עבור העברתו של גלוך. הקשר היצירתי, המשחק ברגל ימין, העלה מיד טענות לגבי הרמה הנמוכה של האימונים באמסטרדם. הדבר גרם להפתעה ואף לכעס מצד הישראלי, שהתבטא בנושא מיד במהלך האימון והתעמת בין היתר עם ברחהאוס וקלאסן”.

גלוך באימון אייאקס (IMAGO)גלוך באימון אייאקס (IMAGO)

“לאחר חילוף מוקדם בליגת האלופות מול צ'לסי כבר היה ברור כי ג'ון הייטינחה וגלוך אינם מסתדרים. תחת פרד גרים הקשר היצירתי החל לחזור לעצמו בהדרגה, אך תחת גארסיה נראה כי מדובר בסוף הדרך עבור הישראלי”, טענו ב-’soccernews’ בהולנד.

“האם שחקן הנבחרת, עם 27 הופעות בינלאומיות, יתחיל לחפש יעד חדש בקיץ הקרוב? זה לא יהיה פשוט. באתר Transfermarkt מעריכים את שוויו של שחקן ההתקפה בכ-15 מיליון אירו. חוזהו של גלוך ביוהאן קרויף ארנה, בשווי 1.2 מיליון אירו נטו לעונה, נמשך עד 2030. לכן, ג'ורדי קרויף יהיה מוכן לשקול העברה רק החל מסכום של כ-20 מיליון אירו. השאלה היא מי יהיה מוכן לשלם סכום כזה עבור שחקן שעד כה מוכר בעיקר בשל מרדנותו”, סיכמו בהולנד.

אגב, בסקר אוהדים שצורף בסיום הכתבה בהולנד, כ-66% האמינו שאייאקס לא צריכה למכור את גלוך אלא להשאירו.

