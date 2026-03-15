יום ראשון, 15.03.2026 שעה 12:51
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

בסביבת אדוארדס טוענים: "הוא יחזור בוודאות"

מקורבים לגארד העמק הבהירו שהשחקן ישוב ברגע שיתבקש. במועדון אמרו: "נמצאים בקשר רציף. כל השחקנים מחויבים לחזרה תוך 48 שעות מרגע שיקראו להם"

קיילר אדוארדס (לילך וויס-רוזנברג)
הפועל העמק ממשיכה להתאמן בסגל הישראלי שלה, למקרה שהליגה תחזור לפעילות. בקבוצה אומרים כי האיזור של גן נר שקט יחסית ולא סובל מריבוי אזעקות, כאיזורים אחרים בישראל.

בצל החשש שכוכב הקבוצה, קיילר אדוארדס, לא יחזור לישראל, בקבוצה מיהרו להכחיש ואמרו: "אנחנו נמצאים בקשר רציף עם קיילר ומשפחתו, כמו עם כל הזרים שלנו. כל הזרים שלנו מחויבים לחזור תוך 48 שעות מהרגע שייקראו והם בהחלט מוכנים לכך".

בסביבתו של השחקן אישרו את המידע מהקבוצה ואמרו כי כנראה אשתו ובנו הפעוט של אדוארדס יישארו בארצות הברית, אך השחקן יחזור בוודאות ברגע שייקרא על ידי הקבוצה. 

אדוארדס (26, 1.93) מוביל העונה את הפועל העמק בנקודות למשחק (19) ובמדד ממוצע (19.5). בהעמק קיבלו עבורו הצעה מהפועל ת"א לפני כחודש, אך בעלי הקבוצה, גדעון ידין, דחה אותה על הסף.

