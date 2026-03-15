בישיבה ראו שאין תוכנית ומסתמכים על התקנון

יהיה סוער ברביעי? בשיחת ONE עם יניב נוח, חבר הנהלת ההתאחדות לכדורגל, נציג הליגות החובבניות ומי שמזוהה יותר מכל עם מועדון הכדורגל הפועל רמת ישראל (בוגרים בליגה ג’ ומחלקת נוער המונה שבע קבוצות) מציין הוא כי לא ייתן לפגוע בקבוצות ובפייר-פליי אם מבצע “שאגת הארי” יימשך עד לתאריך בו הליגות לא יוכלו להתחדש כלל.

ביום רביעי הקרוב תתכנס הנהלת ההתאחדות לכדורגל בכדי להצביע מה עושים מכאן. תחת הנחיות פיקוד העורף, מטחי הטילים מאיראן ומצפון (חיזבאללה), תצטרך ההנהלה להחליט כיצד הליגות המסונפות אליה (ליגות א’-ג’ ומחלקות הנוער) מגיעות לסיומן ברוח ספורטיבית, עד לתאריך שייקבע. בהתאחדות לא רוצים לחשוב על סיאוציה בה הליגות מבוטלות לגמרי.

כפי שפורסם ב-ONE בתחילת השבוע החולף, צוין כי הועדה העלה שלוש הצעות. הראשונה, לחזור לאימונים עד ל-26-28/03, כלומר חזרה לשגרה מלאה, בלי היצמדות לממ”ד או מרחב מוגן תקני, מה שכרגע לא נראה הכי ריאלי. מאותו הרגע, אגב, יינתנו לקבוצות בין 10 ל-12 ימי התארגנות עד חזרה מלאה לשגרה של משחקי כדורגל.

השקיעה הון: שחקני מכבי קריית גת חוגגים (יונתן גינזבורג)

האופציה השנייה התייחסה למצב בו הליגות לא יוכלו לחזור ועל כן ההתאחדות תתמקד כאן בתקנון האליפות, בו נכתב במפורש כי ליגות שסיימו 75% ומעלה מסתיימות כפי שהן, מה שאומר שמי שסיימה ראשונה בטבלה עולה לליגה גבוהה יותר ומי שסיימו במקומות מהם יורדים ליגה, יורדות ליגה לליגה נמוכה יותר ומכאן מתקיימים משחקי הפלייאוף (תחתון/עליון).

ליגה א’ צפון ודרום, מבין 10 הליגות המסונפות להתאחדות לכדורגל, היא היחידה שלא עברה את 75% ולה רק 73.33%. כלומר, משחק אחד בלבד מפריד בין ליגה א’ צפון ודרום ל-75%. ליגה ב’ צפון ודרום, ליגה ג’ גליל עליון, דן, דרום, יזרעאל, מפרץ, מרכז, שומרון ותל אביב עברו 76%, כך שמי שסיימה ראשונה, בהתאם לאופצייה השנייה, עולה לליגה גבוהה יותר.

האופציה השלישית והכי פחות עדיפה בעבור כלל קבוצות הליגות הנמוכות היא שמבחינת ההתאחדות לכדרוגל, כיוון שלא ניתן היה לסיים העונה הנוכחית, הרי שמבחינתה הליגות כלל לא התקיימו וכל המשחקים מבוטלים כהוגן. כלומר, אין עולות ואין יורדות לעונת המשחקים 2025/26. בין אלו שצפויות להתרעם, באם אופציה זו תיבחר: מכבי קריית גת, שהשקיעה לא מעט השנה.

יניב נוח (יונתן גינזבורג)

ל-ONE ציין יניב נוח: “אני הצעתי עוד אופציה, שבינתיים לא קיבלו אותה, אבל זה לא סוף פסוק מבחינתי. במידה ולא נוכל להמשיך לשחק, הרי שליגה א’ תשחק עוד משחק אחד, ולאחר מכן יקפיאו את היורדות. יהיו רק עולות מהמקומות הראשונים, והליגות בשנה הבאה יגדלו. חייבים לחשוב בצורה שתהיה שיוויונית לכל הקבוצות”.

“אנחנו במצב מלחמה וגם אם המלחמה בכל החזיתות תסתיים היום, ישנם עשרות אלפי חיילי מילואים שנמצאים ויהיו עדיין בשירות מילואים שיעדרו מהקבוצות (שאולי נמצאות במשחקי פלייאוף תחתון) ואנחנו כהתאחדות לא יכולים ״להעניש״ את אותן הקבוצות ששלחו את השחקנים שלהם להגן על מדינת ישראל למעננו”.

בשורה התחתונה ציין יניב בדבריו ל-ONE כי נדמה ש”הישיבה הראתה שהם לא הכינו תכניות כמו שצריך. לטענתם יש תקנון, אבל כל דבר אפשר לשנות ולהוציא כנגדו הוראת שעה ועל זה אנחנו נלחם. כנציג הליגות הנמוכות, חבר הנהלת ההתאחדות, לא אתן שייפגעו הקבוצות בעת מלחמה, צריך לעיתים לחשוב מעבר לקופסה”.