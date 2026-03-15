ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4817-4421מכבי אחי נצרת1
4223-4222מ.ס. טירה2
3620-3222מכבי אתא ביאליק3
3629-3422מכבי נווה שאנן4
3323-3022הפועל כרמיאל5
3325-2722הפועל בית שאן6
3328-2821בני מוסמוס7
3123-2922הפועל מגדל-העמק8
3130-3322הפועל ב.א.גרבייה9
2937-2822עירוני נשר10
2730-2422צעירי אום אל פאחם11
2139-3022הפועל עראבה12
2146-2822צעירי טמרה13
1736-1621מכבי נוג'ידאת14
1635-2121הפועל טירת הכרמל15
936-2722הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5518-5321מכבי קרית גת1
3729-4522מ.כ. ירושלים2
3730-2822מ.ס. דימונה3
3628-4222מכבי יבנה4
3622-3621מ.כ. צעירי טירה5
3527-2722מכבי קרית מלאכי6
3028-2822שמשון תל אביב7
3034-2722בית"ר יבנה8
2931-2822מ.כ. כפ"ס9
2835-3721מכבי עירוני אשדוד10
2433-3222מ.כ. חולון ירמיהו 11
2434-2022הפועל מרמורק12
2320-1721הפועל אזור13
2236-2222הפועל הרצליה14
1945-2422הפועל ניר רמה"ש15
1540-2822בית"ר נורדיה ירושלים16

בישיבה ראו שאין תוכנית ומסתמכים על התקנון

כשעדיין לא ברור מה עתיד ליגות א’-ג’ העונה, יש 3 אופציות על השולחן. יניב נוח, חבר הנהלת ההתאחדות, ציין בפני ONE כי הוא לא ייתן שיפגעו בקבוצות

יניב נוח (באדיבות המדיה של ההתאחדות לכדורגל)
יהיה סוער ברביעי? בשיחת ONE עם יניב נוח, חבר הנהלת ההתאחדות לכדורגל, נציג הליגות החובבניות ומי שמזוהה יותר מכל עם מועדון הכדורגל הפועל רמת ישראל (בוגרים בליגה ג’ ומחלקת נוער המונה שבע קבוצות) מציין הוא כי לא ייתן לפגוע בקבוצות ובפייר-פליי אם מבצע “שאגת הארי” יימשך עד לתאריך בו הליגות לא יוכלו להתחדש כלל.

ביום רביעי הקרוב תתכנס הנהלת ההתאחדות לכדורגל בכדי להצביע מה עושים מכאן. תחת הנחיות פיקוד העורף, מטחי הטילים מאיראן ומצפון (חיזבאללה), תצטרך ההנהלה להחליט כיצד הליגות המסונפות אליה (ליגות א’-ג’ ומחלקות הנוער) מגיעות לסיומן ברוח ספורטיבית, עד לתאריך שייקבע. בהתאחדות לא רוצים לחשוב על סיאוציה בה הליגות מבוטלות לגמרי.

כפי שפורסם ב-ONE בתחילת השבוע החולף, צוין כי הועדה העלה שלוש הצעות. הראשונה, לחזור לאימונים עד ל-26-28/03, כלומר חזרה לשגרה מלאה, בלי היצמדות לממ”ד או מרחב מוגן תקני, מה שכרגע לא נראה הכי ריאלי. מאותו הרגע, אגב, יינתנו לקבוצות בין 10 ל-12 ימי התארגנות עד חזרה מלאה לשגרה של משחקי כדורגל.

האופציה השנייה התייחסה למצב בו הליגות לא יוכלו לחזור ועל כן ההתאחדות תתמקד כאן בתקנון האליפות, בו נכתב במפורש כי ליגות שסיימו 75% ומעלה מסתיימות כפי שהן, מה שאומר שמי שסיימה ראשונה בטבלה עולה לליגה גבוהה יותר ומי שסיימו במקומות מהם יורדים ליגה, יורדות ליגה לליגה נמוכה יותר ומכאן מתקיימים משחקי הפלייאוף (תחתון/עליון).

ליגה א’ צפון ודרום, מבין 10 הליגות המסונפות להתאחדות לכדורגל, היא היחידה שלא עברה את 75% ולה רק 73.33%. כלומר, משחק אחד בלבד מפריד בין ליגה א’ צפון ודרום ל-75%. ליגה ב’ צפון ודרום, ליגה ג’ גליל עליון, דן, דרום, יזרעאל, מפרץ, מרכז, שומרון ותל אביב עברו 76%, כך שמי שסיימה ראשונה, בהתאם לאופצייה השנייה, עולה לליגה גבוהה יותר.

האופציה השלישית והכי פחות עדיפה בעבור כלל קבוצות הליגות הנמוכות היא שמבחינת ההתאחדות לכדרוגל, כיוון שלא ניתן היה לסיים העונה הנוכחית, הרי שמבחינתה הליגות כלל לא התקיימו וכל המשחקים מבוטלים כהוגן. כלומר, אין עולות ואין יורדות לעונת המשחקים 2025/26. בין אלו שצפויות להתרעם, באם אופציה זו תיבחר: מכבי קריית גת, שהשקיעה לא מעט השנה.

ל-ONE ציין יניב נוח: “אני הצעתי עוד אופציה, שבינתיים לא קיבלו אותה, אבל זה לא סוף פסוק מבחינתי. במידה ולא נוכל להמשיך לשחק, הרי שליגה א’ תשחק עוד משחק אחד, ולאחר מכן יקפיאו את היורדות. יהיו רק עולות מהמקומות הראשונים, והליגות בשנה הבאה יגדלו. חייבים לחשוב בצורה שתהיה שיוויונית לכל הקבוצות”.

“אנחנו במצב מלחמה וגם אם המלחמה בכל החזיתות תסתיים היום, ישנם עשרות אלפי חיילי מילואים שנמצאים ויהיו עדיין בשירות מילואים שיעדרו מהקבוצות (שאולי נמצאות במשחקי פלייאוף תחתון) ואנחנו כהתאחדות לא יכולים ״להעניש״ את אותן הקבוצות ששלחו את השחקנים שלהם להגן על מדינת ישראל למעננו”.

בשורה התחתונה ציין יניב בדבריו ל-ONE כי נדמה ש”הישיבה הראתה שהם לא הכינו תכניות כמו שצריך. לטענתם יש תקנון, אבל כל דבר אפשר לשנות ולהוציא כנגדו הוראת שעה ועל זה אנחנו נלחם. כנציג הליגות הנמוכות, חבר הנהלת ההתאחדות, לא אתן שייפגעו הקבוצות בעת מלחמה, צריך לעיתים לחשוב מעבר לקופסה”.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
