ביוזמת הילדים: הודפסו חולצות לזכרו של בן גיגי

קבוצת שנתון 2013 של מכבי ע. כפר יונה מוקירה ומנציחה את רונן בן גיגי ז"ל, אביו של המאמן ממחלקת הנוער במועדון, עידו, המאמן-שחקן הצעיר בן ה-23, שהחל דרכו על הקווים בעונת המשחקים 2023/24 והיום מאמן הוא את הקבוצה הצעירה.

כפר יונה נפרדת מרונן בן גיגי ז"ל. היה זה הלם בעולם הכדורגל באיזור השרון, כאשר בגיל 53, ימים ספורים לאחר שגילה על מחלתו, הלך לעולמו רונן בן גיגי ז"ל, מי שהיה ממייסדי עמותת 'שוחרי ספורט' ומנכ"ל המועדון בליגה א', הותיר חלל עצום בלב הקהילה: "אישיות יוצאת דופן".

כשבועיים חלפו מאז הבשורה המרה שהכתה בתדהמה את העיר כפר יונה ואת עולם הכדורגל בשרון, אך הכאב מסרב להרפות. רונן בן גיגי, דמות מפתח ומי שהיה מזוהה יותר מכל עם הכדורגל המקומי, הלך לעולמו בגיל 53.

היה אבן יסוד בספורט בכפר יונה

מותו הגיע במפתיע, ימים ספורים בלבד מרגע גילוי מחלתו, מה שהותיר את משפחתו ואת חבריו הרבים המומים וכואבים. בן גיגי היה אבן יסוד בספורט בכפר יונה. הוא נמנה עם מייסדי עמותת שוחרי ספורט, הגוף המקצועי שניהל את הקבוצה המאוחדת בעיר והוביל אותה להישגים.

רונן בן גיגי ז"ל (באדיבות מכבי ע. כפר יונה)

בתקופת השיא של המועדון, כיהן בן גיגי כמנכ"ל הקבוצה בליגה א', שם זכה להערכה עצומה בזכות יכולות הניהול שלו והלב הרחב שתמיד היה פתוח לכל שחקן ואיש צוות, החל מהמגרש ועד לוועדות בהתאחדות לכדורגל.

מעבר לתפקידו הניהולי, רונן היה דמות אהובה ומוכרת על כר הדשא. הוא שיחק בנוסף בהפועל פרדסיה ובבית"ר כפר יונה, והיה ידוע כשחקן נשמה שהחיבור שלו לכדורגל היה עמוק ובלתי מתפשר. הידע והניסיון שלו הובילו אותו לכהן כחבר בוועדות שונות בהתאחדות לכדורגל, שם ייצג נאמנה את צרכי הקבוצות והספורט המקומי.

"רונן היה איש של אנשים. הוא ידע לחבר בין כולם בשקט ובחיוך האופייני לו", מספרים במועדון. "העובדה שאיבדנו אותו תוך ימים ספורים מהרגע שחלה היא טרגדיה שקשה לעכל. הוא היה הלב של הכדורגל כאן", המשיכו בדבריהם במועדון.

למרות האובדן הכבד, מורשתו של רונן ממשיכה לפעום במועדון דרך בנו, עידו בן גיגי. עידו מאמן את קבוצת ילדים ב' של המועדון ונחשב לאחד המאמנים הצעירים והמוכשרים באזור. במועדון מספרים כי עידו ממשיך את דרכו הערכית של אביו, עם אותה מסירות ואהבה למשחק שאפיינה את רונן לאורך כל חייו.

ביוזמת ילדי שנתון 2013, תחת הדרכתו של עידו בן גיגי, נלקחו החולצות שלהם למקום בו מדפיסים טקסים ואחרים על גבי חולצות וביקשו שעל חזית החולצה יירשם "רונן בן גיגי בליבנו לעד", כשאלו החולצות שילוו הקבוצה מעתה והלאה.

הודעת מכבי ע. כפר יונה ברשתות החברתיות: "שחקני שנתון 2013 - משחקים וזוכרים. קבוצת שנתון 2013 מוקירה ומנציחה את זכרו של רונן בן גיגי ז״ל, האוהד מספר אחת של הקבוצה ואביו של המאמן עידו".

“רונן ליווה את הקבוצה באהבה גדולה, באמונה בילדים ובשמחה אמיתית מכל רגע על המגרש. רוחו, החיוך והתמיכה שלו יישארו תמיד חלק מהקבוצה שלנו. השחקנים, הצוות וההורים משחקים היום גם לכבודו, ומבטיחים להמשיך את הדרך עם לב גדול, בדיוק כמו שהוא אהב".