כריסטיאן פולישיץ' מול דניאל מלדיני (רויטרס)

מאבק האליפות באיטליה חי ונושם. לאחר איבוד הנקודות של אינטר (1:1 נגד אטלנטה) אתמול (שבת), מילאן רוצה להוריד את הפער מהפסגה לחמש נקודות בלבד, כשהיא מתארחת בשעה זו אצל לאציו.

מילאן מגיעה למפגש במומנטום חיובי למשחק. חניכיו של מסימיליאנו אלגרי עם שני ניצחונות רצופים (כולל הניצחון הענק בדרבי) ועם שני הפסדים בלבד כל העונה. הרוסונרי יודעים שנשארו להם משחקים לא פשוטים עד לסיום המרוץ, כך שהם חייבים להשיג היום שלוש נקודות יקרות.

מנגד, המארחת מגיעה להתמודדות לאחר 1:2 על ססאולו. מלבד אותו ניצחון, הנשרים סופרים ארבעה משחקים רצופים בהם לא ניצחו, וכתוצאה מכך הם נמצאים במקום ה-10 בטבלה.

שתי הקבוצות נפגשו העונה כבר פעמיים בעבר, במסגרת הליגה מילאן יצאה שלוש הנקודות בזכות 0:1 משער של רפאל לאו בסן סירו. לעומת זאת, בשמינית גמר הגביע לאציו היא זו שעלתה שלב לאחר תוצאה דומה משער של מתאיה זקאני.