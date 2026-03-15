יום ראשון, 15/03/2026, 21:45אצטדיון אולימפיקוליגה איטלקית - מחזור 29
מילאן
מחצית
1 0
שופט: מרקו גווידה
לאציו
ליגה איטלקית 25-26
6823-6529אינטר1
6020-4428מילאן2
5930-4529נאפולי3
5422-4829קומו4
5328-5129יובנטוס5
5123-3929רומא6
4727-4029אטאלנטה7
4234-3829בולוניה8
3839-3529ססואולו9
3728-2828לאציו10
3642-3329אודינזה11
3436-2129פארמה12
3340-3629גנואה13
3350-3229טורינו14
3041-3129קליארי15
2739-2129לצ'ה16
2542-3028פיורנטינה17
2440-2228קרמונזה18
1849-2329פיזה19
1851-2229ורונה20
מערכת ONE | 15/03/2026 21:45
הרכבים וציונים
 
 
כריסטיאן פולישיץ' מול דניאל מלדיני (רויטרס)
כריסטיאן פולישיץ' מול דניאל מלדיני (רויטרס)

מאבק האליפות באיטליה חי ונושם. לאחר איבוד הנקודות של אינטר (1:1 נגד אטלנטה) אתמול (שבת), מילאן רוצה להוריד את הפער מהפסגה לחמש נקודות בלבד, כשהיא מתארחת בשעה זו אצל לאציו.

מילאן מגיעה למפגש במומנטום חיובי למשחק. חניכיו של מסימיליאנו אלגרי עם שני ניצחונות רצופים (כולל הניצחון הענק בדרבי) ועם שני הפסדים בלבד כל העונה. הרוסונרי יודעים שנשארו להם משחקים לא פשוטים עד לסיום המרוץ, כך שהם חייבים להשיג היום שלוש נקודות יקרות.

מנגד, המארחת מגיעה להתמודדות לאחר 1:2 על ססאולו. מלבד אותו ניצחון, הנשרים סופרים ארבעה משחקים רצופים בהם לא ניצחו, וכתוצאה מכך הם נמצאים במקום ה-10 בטבלה.

שתי הקבוצות נפגשו העונה כבר פעמיים בעבר, במסגרת הליגה מילאן יצאה שלוש הנקודות בזכות 0:1 משער של רפאל לאו בסן סירו. לעומת זאת, בשמינית גמר הגביע לאציו היא זו שעלתה שלב לאחר תוצאה דומה משער של מתאיה זקאני.

מחצית ראשונה
  • '36
  • החמצה
  • דניאל מלדיני התגבר על קוני דה ווינטר ודהר ל-1 על 1, אך בעט חלש לידיים של מייק מניאן
שחקני לאציו חוגגים (IMAGO)
גוסטאב איסאקסן מאושר (IMAGO)
גוסטאב אסאקסן כובש (IMAGO)
  • '26
  • שער
  • שער! לאציו עלתה ל-0:1: כדור ארוך מאוד מצא את איסאקסן, שנהשתלט ושלח פס חכם ברגל שמאל לפינה הרחוקה
  • '25
  • החמצה
  • זה היה קרוב! קנת טיילור שיגר פצצה מזווית בלתי אפשרית למשקוף
לוקה מודריץ' (רויטרס)
  • '23
  • החמצה
  • ממגן למגן. אלכסיס סלמאקרס הרים טוב לפרביס אסטופיניאן, האחרון נגח החוצה
  • '12
  • החמצה
  • מצב ראשון ללאציו. הכדור הגיע לגוסטאב איסאקסן, ששיגר פצצה שפגשה את המשקוף
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט הוציא את ההתמודדות המסקרנת באולימפיקו לדרך!
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס 



