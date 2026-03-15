יום ראשון, 15.03.2026 שעה 16:22
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5140-5129מנצ'סטר יונייטד3
5134-3929אסטון וילה4
4835-5330צ'לסי5
4839-4829ליברפול6
4440-4429ברנטפורד7
4335-3430אברטון8
4243-4330ניוקאסל9
4146-4430בורנמות'10
4036-3930ברייטון11
4043-4029פולהאם12
4035-3030סנדרלנד13
3835-3329קריסטל פאלאס14
3148-3729לידס15
2946-3929טוטנהאם16
2955-3630ווסטהאם17
2843-2829נוטינגהאם פורסט18
2058-3230ברנלי19
1652-2230וולבס20

דקה 22: מנ. יונייטד - אסטון וילה 0:0

פרמייר ליג, מחזור 30: קרב ישיר במאבק על הכרטיס לליגת האלופות, קאריק רוצה להתאושש מההפסד הראשון שלו. עוד כעת: נוטינגהאם פורסט - פולהאם 0:0

|
מתיאוס קוניה נאבק (IMAGO)
שלושה משחקים מתקיימים בשעה זו במסגרת המחזור ה-30 של הפרמייר ליג, כאשר מנצ'סטר יונייטד מארחת את אסטון וילה לקרב ישיר על מקומות בליגת האלופות, נוטינגהאם פורסט נאבקת על חייה בתחתית מול פולהאם שמכוונת לחלק העליון של הטבלה, ובמשחק נוסף נפגשות קריסטל פאלאס ולידס במפגש חשוב בין שתי קבוצות שמנסות להתרחק מאזור הסכנה.

מנצ’סטר יונייטד – אסטון וילה 0:0

הקבוצות מגיעות למפגש ביניהן כשהן צמודות עם 51 נקודות כל אחת במאבק על הכרטיסים לליגת האלופות. יונייטד מגיעה אחרי הפסד ראשון בעידן מייקל קאריק, 2:1 לניוקאסל, אך עדיין מחזיקה ביתרון של 3 נקודות על צ'לסי וליברפול במאבק על הטופ 4. בבית היא חזקה במיוחד, כאשר קאריק ניצח את חמשת משחקי הבית הראשונים שלו בפרמייר ליג כמאמן. מנגד, אסטון וילה מגיעה אחרי ניצחון 0:1 על ליל בליגה האירופית, שהיה גם הניצחון ה-100 של אונאי אמרי כמאמן הקבוצה, אך בליגה מצבה פחות יציב עם רק 3 ניצחונות ב-11 המחזורים האחרונים.

נוטינגהאם פורסט – פולהאם 0:0

המארחת שקועה במאבקי התחתית. פורסט הפסידה באמצע השבוע 1:0 למיטיולן בליגה האירופית ומתקרבת להדחה מהמפעל, ובמקביל מצבה בליגה מדאיג עם רצף של שישה משחקים ללא ניצחון (3 תיקו ו-3 הפסדים). המאמן ויטור פריירה עדיין מחפש ניצחון ראשון בליגה בתפקידו. פולהאם מנגד חוותה שבוע מאכזב עם הפסד 1:0 לווסטהאם בליגה והדחה מהגביע אחרי הפסד באותה תוצאה לסאות'המפטון, אך מגיעה אחרי שני ניצחונות חוץ רצופים ותנסה לנצל את מצבה של פורסט כדי לחזור למסלול הניצחונות.

קריסטל פאלאס – לידס 0:0

משחק בין שתי קבוצות תחתית שמתקשות לשמור על יציבות. פאלאס סיימה באמצע השבוע ב-0:0 מול א.א.ק לרנקה בליגה האירופית, תוצאה שהובילה לבוז מהקהל בסלהרסט פארק למרות שהקבוצה ניצחה שלושה מארבעת משחקיה הקודמים בכל המסגרות. לידס מנגד מגיעה אחרי שני הפסדי 1:0 למנצ'סטר סיטי ולסנדרלנד, ונמצאת ברצף של ארבעה משחקי ליגה ללא ניצחון. הקבוצה של דניאל פארקה עדיין מחזיקה בפער של 3 נקודות מהקו האדום, אך מתקשה מאוד במשחקי חוץ ולא ניצחה מחוץ לביתה מאז סוף ספטמבר.

