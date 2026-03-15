רוצה לחזור לצ'מפיונס: 1:3 ענק ליונייטד על וילה

בזמן שהכדורגל אצלנו עדיין מושבת, המחזור ה-30 של הפרמייר ליג המשיך לו היום (ראשון) כשבמוקד, מנצ’סטר יונייטד ניצחה 1:3 את אסטון וילה באולד טראפורד. בנוסף, קיבלנו שתי תוצאות מאופסות בין נוטינגהאם פורסט לפולהאם ובין קריסטל פאלאס ללידס.

מנצ’סטר יונייטד – אסטון וילה 1:3

אחרי שרשמו את ההפסד הראשון שלהם בעידן מייקל קאריק, השדים האדומים חזרו לנצח בחגיגה באולד טראפורד. קאסמירו פרץ את הסכר, רוס בארקלי איזן זמנית, אך מתיאוס קוניה ובנג’מין ששקו דאגו ש-3 הנקודות ישארו במנצ’סטר, וכך גם המקום השלישי בטבלה.

דקה 53, שער! מנצ’סטר יונייטד עלתה ל-0:1: הנה זה בא! ברונו פרננדס העלה קרן מצד ימין, קאסמירו קפץ מעל כולם ושלח נגיחה אדירה לרשת.

קאסמירו נוגח לרשת (IMAGO)

קאסמירו חוגג (IMAGO)

קאסמירו בחגיגת ה-6,7 (IMAGO)

דקה 64, שער! אסטון וילה השוותה ל-1:1: לוקה דין העביר כדור רוחב נהדר שמצא את רוס בארקלי, האחרון סיים נהדר פנימה בנגיעה.

שחקני אסטון וילה מרוצים (רויטרס)

דקה 71, שער! מנצ’סטר יונייטד עלתה ל-1:2: מה הולך פה? ברונו שלח כדור עומק אדיר למציאוס קוניה, שסיים נהדר לפינה הרחוקה של דיבו מרטינס.

מתיאוס קוניה כובש (IMAGO)

מתיאוס קוניה בטירוף (IMAGO)

שחקני מנצ'סטר יונייטד חוגגים עם מתיאוס קוניה (IMAGO)

דקה 81, שער! מנצ’סטר יונייטד עלתה ל-1:3: בלבול רב ברחבה, בנג’מין ששקו קפץ על המציאה ובעט פנימה תוך כדי סיבוב.

בנג'מין ששקו קופץ לשמיים (רויטרס)

שחקני מנצ'סטר יונייטד מאושרים (רויטרס)

נוטינגהאם פורסט – פולהאם 0:0

אין הרבה מה להרחיב על התוצאה המאכזבת שראינו במשחק הזה, מלבד העובדה שטוטנהאם היא המרוויחה העיקרית וכעת יודעת שגם המחזור הזה היא לא תרד אל מתחת לקו האדום. המארחת המשיכה את המומנטום הרע שלה ורשמה משחק שביעי ברציפות ללא ניצחון בליגה.

קריסטל פאלאס – לידס 0:0

על קרב התחתית הזה יש קצת יותר מה להרחיב שתי הקבוצות מהמוקומות ה-14 וה-15 בטבלה סיפקו משחק יחסית רב אירועים שהיה יכול להיגמר בתוצאה הרבה יותר מספקת. דומיניק קלברט לווין פספס הזדמנות להעלות את האורחת ליתרון על סף הירידה להפסקה וגבריאל גודמונדסון הורחק מעט אחרי.

דקה 45: לידס קיבלה פנדל, אך דומיניק קלברט לווין בעט אותו מחוץ למסגרת ברשלנות.

דקה 45+5: אדום ללידס! גבריאל גודמונדסון הורחק בצהוב שני והשאיר את האורחת בעשרה שחקנים.