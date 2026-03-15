סיום: ליברפול - טוטנהאם 1:1

פרמייר ליג, מחזור 30: סובוסלאי העניק יתרון מוצדק מבעיטה חופשית נהדרת, אך הלכה לאחור וריצ׳ארליסון כבש מנגד בדקה ה-90. תהיה הכרעה דרמטית?

ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5441-5430מנצ'סטר יונייטד3
5137-4030אסטון וילה4
4940-4930ליברפול5
4835-5330צ'לסי6
4440-4429ברנטפורד7
4335-3430אברטון8
4243-4330ניוקאסל9
4146-4430בורנמות'10
4143-4030פולהאם11
4036-3930ברייטון12
4035-3030סנדרלנד13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3248-3730לידס15
3047-4030טוטנהאם16
2943-2830נוטינגהאם פורסט17
2955-3630ווסטהאם18
2058-3230ברנלי19
1652-2230וולבס20
ליברפול מארחת בשעה זו את טוטנהאם במסגרת המחזור ה-30 בפרמייר ליג, במשחק שבשנים האחרונות סיפק לא מעט שערים ודרמות. המפגש מגיע בעיתוי קריטי עבור שתי הקבוצות: ליברפול עדיין נאבקת בצמרת ובמאבק על מקומות בליגת האלופות, בעוד טוטנהאם מגיעה כשהיא שקועה במשבר עמוק ונאבקת כדי להתרחק מאזור הירידה.

ליברפול של ארנה סלוט הציגה שיפור מסוים לקראת חודש מרץ, כאשר ניצחה 6 מתוך 7 משחקים, אך חוסר היציבות חזר להכות. הקבוצה הפסידה 1:0 לגלאטסראיי במשחק הראשון של שמינית גמר ליגת האלופות, ובמחזור הליגה האחרון ספגה בדקה ה-94 והפסידה 2:1 לוולבס מהמקום האחרון בטבלה. זה כבר היה ההפסד התשיעי של הקבוצה העונה בליגה, אך באנפילד האדומים עדיין חזקים במיוחד, עם הפסד אחד בלבד ב-11 המשחקים האחרונים בבית (7 ניצחונות ו-3 תיקו).

מצבה של טוטנהאם מורכב הרבה יותר. הקבוצה של איגור טודור הובסה באמצע השבוע 5:2 מול אתלטיקו מדריד בליגת האלופות, במשחק שבו כבר הייתה בפיגור 4:0 במחצית הראשונה. ההפסד הזה רק החריף את המשבר של התרנגולים, כאשר מאז הגעתו של טודור הם הפסידו בכל ארבעת המשחקים שניהל. למעשה, טוטנהאם נמצאת ברצף של 6 הפסדים בכל המסגרות, רצף ההפסדים הארוך בתולדותיה, והיא גם הקבוצה היחידה בפרמייר ליג שעדיין לא ניצחה ב-2026 (4 תיקו ו-7 הפסדים). ערב המחזור היא מקדימה את הקו האדום בנקודה אחת בלבד.

הנתונים ההיסטוריים בין הקבוצות דווקא מחמיאים לליברפול. האדומים הפסידו רק פעם אחת ב-16 מפגשי הליגה האחרונים בין הקבוצות (12 ניצחונות ו-3 תיקו), ובאנפילד המאזן חד צדדי עוד יותר, עם הפסד אחד בלבד ב-31 מפגשי ליגה. בנוסף, ליברפול כבשה לפחות 4 שערים בארבעת משחקי הבית האחרונים מול טוטנהאם. מבחינת נתונים מעניינים, משחקי ליברפול הניבו העונה 59 שערים במחצית השנייה, הכי הרבה בליגה, בעוד 20 ממשחקי טוטנהאם הסתיימו עם יותר מ-2.5 שערים. גם כל חמשת המשחקים האחרונים של התרנגולים הסתיימו כששתי הקבוצות כובשות.

מחצית שניה
  • '79
  • החמצה
  • גריי הגביה כדור טוב לרחבה, ריצ׳ארליסון פספס במעט
  • '75
  • חילוף
  • ג׳ד ספנס יצא, קאלום אולוסיי נכנס במקומו
  • '75
  • חילוף
  • חילוף כפול בטוטנהאם. מתיס טל יצא, קולו מואני נכנס במקומו
  • '73
  • החמצה
  • סלאח ניצל טעות גדולה של דרגושין ובעט מתוך הרחבה בנגיעה, אך הכדור שלו יצא מחוץ למסגרת
  • '69
  • החמצה
  • סלאח הסתובב נהדר ושלח את אקיטיקה באגף, האחרון לא השתלט טוב, אבל חתך בכל זאת למרכז ושלח בעיטה גבוה מעל המסגרת
ארנה סלוט (רויטרס)
  • '64
  • חילוף
  • קרטיס ג׳ונס נכנס במקום פלוריאן וירץ
  • '64
  • חילוף
  • מוחמד סלאח נכנס במקום ג׳רמי פרימפונג
  • '64
  • חילוף
  • חילוף משולש של ארנה סלוט. ריו נגומוה יצא, הוגו אקיטיקה נכנס במקומו
ג׳ו גומז בפעולה (רויטרס)
  • '57
  • חילוף
  • חילוף ראשון במשחק. צ׳אבי סימונס נכנס על חשבונו של סוזה
  • '55
  • החמצה
  • כדור ארוך של ויקאריו הגיע אל סולאנקה שהסיט אותו לריצ׳אליסון, אליסון יצא נהדר והצליח לקחת את הכדור
ריצ׳ארליסון ווירג׳יל ואן דייק במאבק (רויטרס)
  • '53
  • החמצה
  • שוב נגומוה ניסה את מזלו עם בעיטה מחוץ לרחבה, ויקאריו היה במקום
  • '51
  • החמצה
  • ריו נגומוה קיבל כדור ברחבה ובעט בסיבוב, אך מעל המסגרת
מחצית ראשונה
  • '45+2
  • החמצה
  • שוב ריצ׳ארליסון כמעט כבש. קרן שהוגבהה לרחבה הגיעה אל ראשו של החלוץ, שנגח למסגרת, אליסון הגיב טוב והדף
ריצ׳ארליסון נוגח (רויטרס)
  • '45
  • החמצה
  • מתיס טל הגביה כדור טוב לרחבה, ריצ׳ארליסון הגיע ראשון ונגח מחוץ למסגרת
  • '37
  • החמצה
  • גאקפו קיבל כדור על סף הרחבה ושלח בעיטה מסוכנת, אותה ויקאריו הדף לקורה
וירג׳יל ואן דייק מנסה להגיע לכדור (רויטרס)
  • '30
  • אחר
  • חצי שעה של כדורגל חלפה מהפתיחה, מאז השער ליברפול השתלטה לחלוטין על המשחק, כשמנגד טוטנהאם לא הצליחה לצאת קדימה
  • '21
  • החמצה
  • חראפנברך התקדם טוב ומכ-20 מטרים סובב כדור מסוכן שחלף ליד העמוד
דומיניק סובוסלאי חוגג עם אנדרו רוברטסון (רויטרס)
דומיניק סובוסלאי (רויטרס)
  • '18
  • שער
  • שער! ליברפול עלתה ל-0:1: כדור חופשי מכ-25 מטרים נבעט על ידי, מי אם לא, סובוסלאי, שסובב באמנות מעל החומה למסגרת. ויקאריו הגיב מאוחר והדף לתוך הרשת
דומיניק סובוסלאי משתלט (רויטרס)
  • '12
  • החמצה
  • סוזה ניסה את מזלו מרחוק עם בעיטה אדירה למסגרת, אליסון הגיב בזמן והדף טוב
  • '11
  • החמצה
  • התקפה טובה של טוטנהאם הסתיימה בפריצה של סולנקה לרחבה באגף, החלוץ הוציא רוחב מסוכן, אך רוברטסון הגיע ברגע האחרון והרחיק בזמן
ג׳רמי פרימפונג (רויטרס)
  • '10
  • החמצה
  • וירץ הוציא רוחב טוב לגאקפו שבעט בנגיעה מעל המסגרת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט כריס קבאנה הוציא את המשחק לדרך!
