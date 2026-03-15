סיום: ליברפול - טוטנהאם 1:1

ליברפול מארחת בשעה זו את טוטנהאם במסגרת המחזור ה-30 בפרמייר ליג, במשחק שבשנים האחרונות סיפק לא מעט שערים ודרמות. המפגש מגיע בעיתוי קריטי עבור שתי הקבוצות: ליברפול עדיין נאבקת בצמרת ובמאבק על מקומות בליגת האלופות, בעוד טוטנהאם מגיעה כשהיא שקועה במשבר עמוק ונאבקת כדי להתרחק מאזור הירידה.

ליברפול של ארנה סלוט הציגה שיפור מסוים לקראת חודש מרץ, כאשר ניצחה 6 מתוך 7 משחקים, אך חוסר היציבות חזר להכות. הקבוצה הפסידה 1:0 לגלאטסראיי במשחק הראשון של שמינית גמר ליגת האלופות, ובמחזור הליגה האחרון ספגה בדקה ה-94 והפסידה 2:1 לוולבס מהמקום האחרון בטבלה. זה כבר היה ההפסד התשיעי של הקבוצה העונה בליגה, אך באנפילד האדומים עדיין חזקים במיוחד, עם הפסד אחד בלבד ב-11 המשחקים האחרונים בבית (7 ניצחונות ו-3 תיקו).

מצבה של טוטנהאם מורכב הרבה יותר. הקבוצה של איגור טודור הובסה באמצע השבוע 5:2 מול אתלטיקו מדריד בליגת האלופות, במשחק שבו כבר הייתה בפיגור 4:0 במחצית הראשונה. ההפסד הזה רק החריף את המשבר של התרנגולים, כאשר מאז הגעתו של טודור הם הפסידו בכל ארבעת המשחקים שניהל. למעשה, טוטנהאם נמצאת ברצף של 6 הפסדים בכל המסגרות, רצף ההפסדים הארוך בתולדותיה, והיא גם הקבוצה היחידה בפרמייר ליג שעדיין לא ניצחה ב-2026 (4 תיקו ו-7 הפסדים). ערב המחזור היא מקדימה את הקו האדום בנקודה אחת בלבד.

הנתונים ההיסטוריים בין הקבוצות דווקא מחמיאים לליברפול. האדומים הפסידו רק פעם אחת ב-16 מפגשי הליגה האחרונים בין הקבוצות (12 ניצחונות ו-3 תיקו), ובאנפילד המאזן חד צדדי עוד יותר, עם הפסד אחד בלבד ב-31 מפגשי ליגה. בנוסף, ליברפול כבשה לפחות 4 שערים בארבעת משחקי הבית האחרונים מול טוטנהאם. מבחינת נתונים מעניינים, משחקי ליברפול הניבו העונה 59 שערים במחצית השנייה, הכי הרבה בליגה, בעוד 20 ממשחקי טוטנהאם הסתיימו עם יותר מ-2.5 שערים. גם כל חמשת המשחקים האחרונים של התרנגולים הסתיימו כששתי הקבוצות כובשות.