יום ראשון, 15/03/2026, 18:30אצטדיון אנפילדליגה אנגלית - מחזור 30
טוטנהאם
מחצית
1 0
שופט: כריס קבאנה
ליברפול
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5441-5430מנצ'סטר יונייטד3
5137-4030אסטון וילה4
4835-5330צ'לסי5
4839-4829ליברפול6
4440-4429ברנטפורד7
4335-3430אברטון8
4243-4330ניוקאסל9
4146-4430בורנמות'10
4143-4030פולהאם11
4036-3930ברייטון12
4035-3030סנדרלנד13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3248-3730לידס15
2946-39 29טוטנהאם16
2943-2830נוטינגהאם פורסט17
2955-3630ווסטהאם18
2058-3230ברנלי19
1652-2230וולבס20
הרכבים וציונים
 
 
ריו נגומוה בפעולה (רויטרס)
ליברפול מארחת בשעה זו את טוטנהאם במסגרת המחזור ה-30 בפרמייר ליג, במשחק שבשנים האחרונות סיפק לא מעט שערים ודרמות. המפגש מגיע בעיתוי קריטי עבור שתי הקבוצות: ליברפול עדיין נאבקת בצמרת ובמאבק על מקומות בליגת האלופות, בעוד טוטנהאם מגיעה כשהיא שקועה במשבר עמוק ונאבקת כדי להתרחק מאזור הירידה.

ליברפול של ארנה סלוט הציגה שיפור מסוים לקראת חודש מרץ, כאשר ניצחה 6 מתוך 7 משחקים, אך חוסר היציבות חזר להכות. הקבוצה הפסידה 1:0 לגלאטסראיי במשחק הראשון של שמינית גמר ליגת האלופות, ובמחזור הליגה האחרון ספגה בדקה ה-94 והפסידה 2:1 לוולבס מהמקום האחרון בטבלה. זה כבר היה ההפסד התשיעי של הקבוצה העונה בליגה, אך באנפילד האדומים עדיין חזקים במיוחד, עם הפסד אחד בלבד ב-11 המשחקים האחרונים בבית (7 ניצחונות ו-3 תיקו).

מצבה של טוטנהאם מורכב הרבה יותר. הקבוצה של איגור טודור הובסה באמצע השבוע 5:2 מול אתלטיקו מדריד בליגת האלופות, במשחק שבו כבר הייתה בפיגור 4:0 במחצית הראשונה. ההפסד הזה רק החריף את המשבר של התרנגולים, כאשר מאז הגעתו של טודור הם הפסידו בכל ארבעת המשחקים שניהל. למעשה, טוטנהאם נמצאת ברצף של 6 הפסדים בכל המסגרות, רצף ההפסדים הארוך בתולדותיה, והיא גם הקבוצה היחידה בפרמייר ליג שעדיין לא ניצחה ב-2026 (4 תיקו ו-7 הפסדים). ערב המחזור היא מקדימה את הקו האדום בנקודה אחת בלבד.

הנתונים ההיסטוריים בין הקבוצות דווקא מחמיאים לליברפול. האדומים הפסידו רק פעם אחת ב-16 מפגשי הליגה האחרונים בין הקבוצות (12 ניצחונות ו-3 תיקו), ובאנפילד המאזן חד צדדי עוד יותר, עם הפסד אחד בלבד ב-31 מפגשי ליגה. בנוסף, ליברפול כבשה לפחות 4 שערים בארבעת משחקי הבית האחרונים מול טוטנהאם. מבחינת נתונים מעניינים, משחקי ליברפול הניבו העונה 59 שערים במחצית השנייה, הכי הרבה בליגה, בעוד 20 ממשחקי טוטנהאם הסתיימו עם יותר מ-2.5 שערים. גם כל חמשת המשחקים האחרונים של התרנגולים הסתיימו כששתי הקבוצות כובשות.

מחצית ראשונה
  • '45+2
  • החמצה
  • שוב ריצ׳ארליסון כמעט כבש. קרן שהוגבהה לרחבה הגיעה אל ראשו של החלוץ, שנגח למסגרת, אליסון הגיב טוב והדף
  • '45
  • החמצה
  • מתיס טל הגביה כדור טוב לרחבה, ריצ׳ארליסון הגיע ראשון ונגח מחוץ למסגרת
  • '37
  • החמצה
  • גאקפו קיבל כדור על סף הרחבה ושלח בעיטה מסוכנת, אותה ויקאריו הדף לקורה
  • '30
  • אחר
  • חצי שעה של כדורגל חלפה מהפתיחה, מאז השער ליברפול השתלטה לחלוטין על המשחק, כשמנגד טוטנהאם לא הצליחה לצאת קדימה
  • '21
  • החמצה
  • חראפנברך התקדם טוב ומכ-20 מטרים סובב כדור מסוכן שחלף ליד העמוד
דומיניק סובוסלאי חוגג עם אנדרו רוברטסון (רויטרס)
  • '18
  • שער
  • שער! ליברפול עלתה ל-0:1: כדור חופשי מכ-25 מטרים נבעט על ידי, מי אם לא, סובוסלאי, שסובב באמנות מעל החומה למסגרת. ויקאריו הגיב מאוחר והדף לתוך הרשת
  • '12
  • החמצה
  • סוזה ניסה את מזלו מרחוק עם בעיטה אדירה למסגרת, אליסון הגיב בזמן והדף טוב
  • '11
  • החמצה
  • התקפה טובה של טוטנהאם הסתיימה בפריצה של סולנקה לרחבה באגף, החלוץ הוציא רוחב מסוכן, אך רוברטסון הגיע ברגע האחרון והרחיק בזמן
ג׳רמי פרימפונג (רויטרס)
  • '10
  • החמצה
  • וירץ הוציא רוחב טוב לגאקפו שבעט בנגיעה מעל המסגרת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט כריס קבאנה הוציא את המשחק לדרך!
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



