יום ראשון, 15.03.2026 שעה 13:29
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6726-7227ברצלונה1
6624-6028ריאל מדריד2
5725-4728אתלטיקו מדריד3
5533-5128ויאריאל4
4334-4227בטיס5
4030-3727סלטה ויגו6
3740-3427אספניול7
3541-4027ריאל סוסיאדד8
3530-2328חטאפה9
3540-3028אתלטיק בילבאו10
3432-3227אוססונה11
3443-3128ג'ירונה12
3242-3028ולנסיה13
3142-3527סביליה14
3133-2727ראיו וייקאנו15
2838-2628אלאבס16
2645-3628אלצ'ה17
2544-3127מיורקה18
2245-2927לבאנטה19
2144-1828אוביידו20

מחצית ראשונה: ברצלונה - בטיס 3:0

גמר גביע המלך לנוער: אוריין גורן והקטלונים בהלם. דה סה (16'), דה רואה (22') ומוראנטה (37') כבשו לאנדלוסים, קורומה הותיר את בארסה ב-10 שחקנים

אוריין גורן (IMAGO)
אוריין גורן (IMAGO)

האם אוריין גורן יזכה עם ברצלונה בתואר ראשון לעונה הזו? הקשר הישראלי, שחוגג היום יום הולדת 17, פתח בהרכב קבוצת הנוער של הקטלונים, שפוגשת בשעה זו את בטיס בגמר גביע המלך. גם בנו של פטריק קלייברט האגדי, שיין, עלה ב-11.

שתי הקבוצות העפילו לגמר אחרי דרמה גדולה: בארסה ניצחה 2:3 את דפורטיבו לה קורוניה רק אחרי הארכה מצמד של נוהו פופאנה, שכבש את השער המכריע בדקה ה-112. בטיס מצידה עברה את סלטה ויגו שכבר הובילה 0:2 בחצי הגמר.

בארסה היא שיאנית הזכיות בגביע הספרדי לנוער עם 19 כאלה, ארבע יותר מאשר לריאל מדריד. למעשה, הבלאוגרנה היא מחזיקת הגביע אחרי שהביסה 0:5 את ריאל סראגוסה בשנה שעברה, בעוד בטיס זכתה בגביע הנוער ארבע פעמים.

הפעם האחרונה שקבוצת הנוער של בארסה הפסידה הגמר הייתה ב-2008. גיא אסולין, אז בן 17, נקרא בזמנו כדי לעזור לנוער של בארסה, אבל היא הפסידה 2:0 לסביליה כשבהרכב הקטלונים שיחקו אז אסולין, מרטין מונטויה, אנדראו פונטאס, ג’ונתן דוס סנטוס ואחרים.

מחצית ראשונה

דקה 7: מצב ראשון במשחק לבטיס. מראנטה חדר אל הרחבה וניסה בעיטה, אך איקר רודריגס ירד טוב וקלט את הכדור.

שער! בדקה ה-16, בטיס עלתה ל-0:1: קרייאחו מצא בהגבהה נהדרת את רובן דה סה, שמהצד הימני של הרחבה בעט פנימה מהאוויר.

שער! בדקה ה-22, בטיס עלתה ל-0:2: קרלוס דה רואה הגיע לכדור לאחר ערבוביה ברחבה של ברצלונה ונגח מקרוב פנימה.

שער! בדקה ה-37, בטיס עלתה ל-0:3: חוסה מוראנטה קיבל את הכדור על סף הרחבה, ביצע דריבל נהדר ושלח בעיטה ברגל שמאל אל הפינה הרחוקה.

דקה 41: ברצלונה נותרה בעשרה שחקנים. קורומה ביצע עבירה קשה ונשלח אל חדר ההלבשה.

