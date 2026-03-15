מחצית ראשונה: ברצלונה - בטיס 3:0

האם אוריין גורן יזכה עם ברצלונה בתואר ראשון לעונה הזו? הקשר הישראלי, שחוגג היום יום הולדת 17, פתח בהרכב קבוצת הנוער של הקטלונים, שפוגשת בשעה זו את בטיס בגמר גביע המלך. גם בנו של פטריק קלייברט האגדי, שיין, עלה ב-11.

שתי הקבוצות העפילו לגמר אחרי דרמה גדולה: בארסה ניצחה 2:3 את דפורטיבו לה קורוניה רק אחרי הארכה מצמד של נוהו פופאנה, שכבש את השער המכריע בדקה ה-112. בטיס מצידה עברה את סלטה ויגו שכבר הובילה 0:2 בחצי הגמר.

בארסה היא שיאנית הזכיות בגביע הספרדי לנוער עם 19 כאלה, ארבע יותר מאשר לריאל מדריד. למעשה, הבלאוגרנה היא מחזיקת הגביע אחרי שהביסה 0:5 את ריאל סראגוסה בשנה שעברה, בעוד בטיס זכתה בגביע הנוער ארבע פעמים.

הפעם האחרונה שקבוצת הנוער של בארסה הפסידה הגמר הייתה ב-2008. גיא אסולין, אז בן 17, נקרא בזמנו כדי לעזור לנוער של בארסה, אבל היא הפסידה 2:0 לסביליה כשבהרכב הקטלונים שיחקו אז אסולין, מרטין מונטויה, אנדראו פונטאס, ג’ונתן דוס סנטוס ואחרים.

מחצית ראשונה

דקה 7: מצב ראשון במשחק לבטיס. מראנטה חדר אל הרחבה וניסה בעיטה, אך איקר רודריגס ירד טוב וקלט את הכדור.

שער! בדקה ה-16, בטיס עלתה ל-0:1: קרייאחו מצא בהגבהה נהדרת את רובן דה סה, שמהצד הימני של הרחבה בעט פנימה מהאוויר.

שער! בדקה ה-22, בטיס עלתה ל-0:2: קרלוס דה רואה הגיע לכדור לאחר ערבוביה ברחבה של ברצלונה ונגח מקרוב פנימה.

שער! בדקה ה-37, בטיס עלתה ל-0:3: חוסה מוראנטה קיבל את הכדור על סף הרחבה, ביצע דריבל נהדר ושלח בעיטה ברגל שמאל אל הפינה הרחוקה.

דקה 41: ברצלונה נותרה בעשרה שחקנים. קורומה ביצע עבירה קשה ונשלח אל חדר ההלבשה.