לאחר הניצחון 1:4 המרשים של ריאל מדריד אתמול (שבת) נגד אלצ’ה, ברצלונה מתמודדת בשעה זו נגד סביליה. הקטלונים יחפשו ניצחון רביעי ברציפות במסגרת המקומית, ובנוסף להחזיר את הפער בפסגה ל-4 נקודות על פני הבלאנקוס.

הקטלונים מגיעים למפגש לאחר ה-1:1 נגד ניוקאסל במשחק הראשון במסגרת שמינית גמר ליגת האלופות. לעומת זאת, בליגה הספרדית האלופה רושמת כבר שלושה ניצחונות רצופים, כולל 0:1 קשוח על אתלטי בילבאו סבן מעמס במחזור שעבר.

מנגד, סביליה מגיע למשחק לאחר שתי תוצאות תיקו רצופות (2:2 בדרבי נגד בטיס ו-1:1 נגד ראיו וייקאנו). האנדלוסים נמצאים במקום ה-14 בטבלה ומקווים להפתיע את המוליכה ולברוח סופית מהתחתית.

המפגש הקודם בין הקבוצות נגמר ב-1:4 מהדהד לסביליה. אלכסיס סאנצ’ס, איסאק רומרו, חוסה קרמונה ואקור אדאמס כבשו למארחת, כאשר מרכוס רשפורד צימק לזכות הקטלונים.