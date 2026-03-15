יום ראשון, 15.03.2026 שעה 17:41
יום ראשון, 15/03/2026, 17:15אצטדיון קאמפ נואוליגה ספרדית - מחזור 28
סביליה
דקה 24
2 0
שופט: חואן מרטינס מונוארה
ברצלונה
ליגה ספרדית 25-26
6726-7227ברצלונה1
6624-6028ריאל מדריד2
5725-4728אתלטיקו מדריד3
5533-5128ויאריאל4
4334-4227בטיס5
4030-3727סלטה ויגו6
3742-3528אספניול7
3541-4027ריאל סוסיאדד8
3530-2328חטאפה9
3540-3028אתלטיק בילבאו10
3432-3227אוססונה11
3443-3128ג'ירונה12
3242-3028ולנסיה13
3142-3527סביליה14
3133-2727ראיו וייקאנו15
2845-3328מיורקה16
2838-2628אלאבס17
2645-3628אלצ'ה18
2245-2927לבאנטה19
2144-1828אוביידו20
פדרי בפעולה (IMAGO)
לאחר הניצחון 1:4 המרשים של ריאל מדריד אתמול (שבת) נגד אלצ’ה, ברצלונה מתמודדת בשעה זו נגד סביליה. הקטלונים יחפשו ניצחון רביעי ברציפות במסגרת המקומית, ובנוסף להחזיר את הפער בפסגה ל-4 נקודות על פני הבלאנקוס.

הקטלונים מגיעים למפגש לאחר ה-1:1 נגד ניוקאסל במשחק הראשון במסגרת שמינית גמר ליגת האלופות. לעומת זאת, בליגה הספרדית האלופה רושמת כבר שלושה ניצחונות רצופים, כולל 0:1 קשוח על אתלטי בילבאו סבן מעמס במחזור שעבר.

מנגד, סביליה מגיע למשחק לאחר שתי תוצאות תיקו רצופות (2:2 בדרבי נגד בטיס ו-1:1 נגד ראיו וייקאנו). האנדלוסים נמצאים במקום ה-14 בטבלה ומקווים להפתיע את המוליכה ולברוח סופית מהתחתית.

המפגש הקודם בין הקבוצות נגמר ב-1:4 מהדהד לסביליה. אלכסיס סאנצ’ס, איסאק רומרו, חוסה קרמונה ואקור אדאמס כבשו למארחת, כאשר מרכוס רשפורד צימק לזכות הקטלונים.

מחצית ראשונה
  • '9
  • שער בפנדל
  • שער! ברצלונה עלתה ל-0:1: ראפיניה בעט פנימה צ'יפ נהדר
  • '7
  • החלטת שופט
  • ג'יבריל סו הכשיל את ז'ואאו קנסלו ברחבה, השופט שרק לפנדל
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט חואן מרטינס מונוארה שרקו לפתיחת ההתמודדות!
