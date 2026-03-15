"ברצלונה נראית עייפה": פליק יבצע רוטציות?

לאחר הניצחון 1:4 המרשים של ריאל מדריד אתמול (שבת) נגד אלצ’ה, ברצלונה תתמודד היום נגד סביליה. הקטלונים יחפשו ניצחון רביעי ברציפות במסגרת המקומית, ובנוסף להחזיר את הפער בפסגה ל-4 נקודות על פני הבלאנקוס.

שחקני הבלאוגרנה נמצאים בעומס משחקים לא פשוט בכלל, כאשר מסוף פברואר הם פגשו כל שלושה ימים יריבות לא פשוטות (ויאריאל, אתלטיקו מדריד, אתלטיק בילבאו בחוץ וניוקאסל). בתקשורת שמו דגש על כך ומשוכנעים שהאנזי פליק יבצע רוטציות לקראת משחק הגומלין בשמינית גמר ליגת האלופות. “ברצלונה נראית עייפה, הליגה היא לא הבעיה היחידה שלה”, נכתב בתקשורת, “לקראת הגומלין נגד ניוקאסל, האנזי פליק חייב לבצע רוטציות כדי לשמור על שחקניו".

לפי ‘מונדו דפורטיבו’, בחוליית ההגנה צפוי לפתוח צ’אבי אספרט, שהרשים את המאמן הגרמני בדקות המעטות שקיבל נגד ניוקאסל. בצד השני עשוי לפתוח ז’ואאו קאנסלו. כאשר במרכז ההגנה ימשיכו פאו קובארסי וג’רארד מרטין.

צ'אבי אספרט, עשוי לפתוח לראשונה (רויטרס)

אריק גארסיה וגאבי חוזרים, ראפיניה ולבנדובסקי עשויים לנוח

בקישור, מארק ברנאל ככל הנראה יפתח על הספסל, כאשר מי שיחליפו הם או אריק גארסיה, שחזר מפציעה, או מארק קסאדו. בהתקפה פליק עשוי לתת מנוחה לראפיניה ורוברט לבנדובדקי, ולשתף בהרכב במקומם את מרכוס רשפורד ופראן טורס.

מעבר לחזרתו של אריק גארסיה, מי שקיבל את הפטור הרפואי לאחר זמן ממושך הוא גאבי. הקשר הספרדי חוזר לסגל הקטלונים וייתכן שיקבל דקות לקראת סיום המשחק על מנת להתחיל להוריד את החלודה.

גאבי, חוזר לסגל (IMAGO)

למרות חזרתם של חלק מהפצועים, ישנם שלושה שחקני מפתח שעדיין לא כשירים להתמודדות: ז’ול קונדה, אלכס באלדה ופרנקי דה יונג.