ליגה ספרדית 25-26
6726-7227ברצלונה1
6624-6028ריאל מדריד2
5725-4728אתלטיקו מדריד3
5533-5128ויאריאל4
4334-4227בטיס5
4030-3727סלטה ויגו6
3740-3427אספניול7
3541-4027ריאל סוסיאדד8
3530-2328חטאפה9
3540-3028אתלטיק בילבאו10
3432-3227אוססונה11
3443-3128ג'ירונה12
3242-3028ולנסיה13
3142-3527סביליה14
3133-2727ראיו וייקאנו15
2838-2628אלאבס16
2645-3628אלצ'ה17
2544-3127מיורקה18
2245-2927לבאנטה19
2144-1828אוביידו20

"ברצלונה נראית עייפה": פליק יבצע רוטציות?

בתקשורת ניתחו את עומס המשחקים של המוליכה לקראת סביליה (17:15, חי ב-ONE): "הליגה היא לא הבעיה היחידה". וגם: הרכב משוער והחזרה של אריק וגאבי

האנזי פליק (IMAGO)
לאחר הניצחון 1:4 המרשים של ריאל מדריד אתמול (שבת) נגד אלצ’ה, ברצלונה תתמודד היום נגד סביליה. הקטלונים יחפשו ניצחון רביעי ברציפות במסגרת המקומית, ובנוסף להחזיר את הפער בפסגה ל-4 נקודות על פני הבלאנקוס.

שחקני הבלאוגרנה נמצאים בעומס משחקים לא פשוט בכלל, כאשר מסוף פברואר הם פגשו כל שלושה ימים יריבות לא פשוטות (ויאריאל, אתלטיקו מדריד, אתלטיק בילבאו בחוץ וניוקאסל). בתקשורת שמו דגש על כך ומשוכנעים שהאנזי פליק יבצע רוטציות לקראת משחק הגומלין בשמינית גמר ליגת האלופות. “ברצלונה נראית עייפה, הליגה היא לא הבעיה היחידה שלה”, נכתב בתקשורת, “לקראת הגומלין נגד ניוקאסל, האנזי פליק חייב לבצע רוטציות כדי לשמור על שחקניו".

לפי ‘מונדו דפורטיבו’, בחוליית ההגנה צפוי לפתוח צ’אבי אספרט, שהרשים את המאמן הגרמני בדקות המעטות שקיבל נגד ניוקאסל. בצד השני עשוי לפתוח ז’ואאו קאנסלו. כאשר במרכז ההגנה ימשיכו פאו קובארסי וג’רארד מרטין.

אריק גארסיה וגאבי חוזרים, ראפיניה ולבנדובסקי עשויים לנוח

בקישור, מארק ברנאל ככל הנראה יפתח על הספסל, כאשר מי שיחליפו הם או אריק גארסיה, שחזר מפציעה, או מארק קסאדו. בהתקפה פליק עשוי לתת מנוחה לראפיניה ורוברט לבנדובדקי, ולשתף בהרכב במקומם את מרכוס רשפורד ופראן טורס.

מעבר לחזרתו של אריק גארסיה, מי שקיבל את הפטור הרפואי לאחר זמן ממושך הוא גאבי. הקשר הספרדי חוזר לסגל הקטלונים וייתכן שיקבל דקות לקראת סיום המשחק על מנת להתחיל להוריד את החלודה.

למרות חזרתם של חלק מהפצועים, ישנם שלושה שחקני מפתח שעדיין לא כשירים להתמודדות: ז’ול קונדה, אלכס באלדה ופרנקי דה יונג.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
