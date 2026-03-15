5 נק' למאייר, פרדו העפילה לגמר טורניר הביג 10

פרדו העפילה לגמר טורניר הביג טן אחרי ניצחון 66:73 על UCLA בשיקגו, אך מעבר לניצחון ולכרטיס למשחק על התואר, המשחק סיפק גם דקות עבור הישראלי עומד מאייר, שקיבל הזדמנות נוספת ברוטציה של הבוילרמייקרס.

מאייר עלה מהספסל ושיחק 16 דקות, בהן תרם 5 נקודות והוסיף גם אסיסט אחד. למרות שלא היה בין הקלעים המובילים, הגארד הישראלי המשיך לקבל דקות במשחק חשוב במסגרת הטורניר, כאשר פרדו מתקרבת לזכייה נוספת בתואר.

מאייר קיבל דקות בניצחון בדרך לגמר

הכוכב המרכזי של פרדו במשחק היה אוסקר קלוף, שסיים עם 17 נקודות ו-14 ריבאונדים והוביל את הקבוצה ברגעי ההכרעה. קלוף קלע 8 נקודות בריצת 4:11 של פרדו ב-3:41 הדקות האחרונות, מה שסגר את המשחק לטובת הבוילרמייקרס.

גם פלטשר לויאר בלט עם 14 נקודות, בעוד טריי קאופמן-רן תרם דאבל-דאבל של 12 נקודות ו-10 ריבאונדים. בריידן סמית' הוסיף עוד 9 אסיסטים והעלה את מאזנו ל-1,064 בקריירה, כשהוא רחוק 13 בלבד משבירת שיא האסיסטים של ה-NCAA.

בצד השני, UCLA הגיעה למשחק בסגל חסר במיוחד. הקבוצה כבר הייתה ללא הכוכב טיילר בילודו שנפצע במשחק הקודם, ובהמשך איבדה גם את דונובן דנט שנפגע בשריר השוק ושיחק רק 10 דקות בהן קלע 2 נקודות.

למרות זאת, UCLA הצליחה לחזור מפיגור 10 נקודות ברבע האחרון עם ריצת 2:12 והשוותה ל-60:60 כ-4:33 דקות לסיום. אלא שאז פרדו השתלטה שוב על המשחק, כשקלוף קלע סל נוסף, סי.ג'יי קוקס חדר ללייאפ וקלוף הוסיף עוד סל מתחת לסל.

בסיום, ארבע זריקות עונשין מדויקות של קלוף ב-43 השניות האחרונות סגרו את הסיפור והבטיחו לפרדו את הניצחון ואת העלייה לגמר הטורניר. בגמר תפגוש פרדו את מישיגן המדורגת שלישית, שהעפילה אחרי ניצחון 65:68 על ויסקונסין, בזכות שלשת ניצחון של יאקסל לנדבורג 0.4 שניות לסיום. עבור פרדו מדובר בהופעה ראשונה בגמר הביג טן מאז הזכייה בטורניר שנערך גם כן בשיקגו ב-2023.