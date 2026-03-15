גולר היה ראוי ללבוש את המספר 10 בריאל מדריד

השער הקודם של ריאל מדריד ממחצית המגרש שלה הובקע בפברואר 1995, עשור לפני שארדה גולר נולד. חתום עליו מיקל לאסה, המגן השמאלי הבאסקי המצוין שהיה דומיננטי בהרכב בדרך לזכייה באליפות שקטעה רצף של 4 תארים לברצלונה. הניצחון על סביליה בסנטיאגו ברנבאו היה חשוב מאוד בדרך לתהילה, ולאסה הבטיח אותו בדקה ה-89. הוא ראה את השוער אונסואה מחוץ לרחבה, שלח כדור חזק ומדוד מעליו וקבע 0:2. כל חבריו בלבן לא ידעו אז את נפשם מרוב אושר. בחלוף שנה, איבד לאסה את המקום לטובת רוברטו קרלוס שהוחתם מאינטר.

זה היה ביצוע מרהיב, אבל לאסה היה קרוב לקו האמצע כאשר שחרר את הכדור. מבחינת יופי טהור והנאה אסתטית, השער של גולר אתמול לרשת אלצ'ה זוכה בתחרות ללא קושי. הקשר הטורקי הפגין מהירות מחשבה וחוצפה חיובית, ומבחינה טכנית הבעיטה שלו הייתה מושלמת. אי אפשר היה לעשות זאת טוב יותר, וזה היה גם השער מהמרחק הרב ביותר בתולדות הליגה הספרדית, 68 מטרים.

היה שער נוסף מ-68 מטרים שנכנס להיסטוריה, אבל הוא שונה בתכלית. האירוע התרחש בנובמבר 2004, כלומר 3 חודשים לפני שגולר נולד. אנטוניו, בלם נומאנסיה, בעט ממחצית המגרש שלו לכיוון הרחבה של סביליה בניסיון למצוא את חלוצי קבוצתו. הכדור קיפץ ליד השוער אסטבן ששגה ופספס אותו לחלוטין, ואיכשהו מצא את דרכו לרשת מבלי שמישהו יספיק לגעת בו. השער בדקה ה-88 הביא לנומאנסיה ניצחון 1:2, אבל הוא היה מקרי לגמרי, ולא הייתה לאנטוניו כל כוונה לכבוש. יהיה מגוחך להציב אותו ברשימה אחת עם מעשה האמנות של גולר, אז אפשר פשוט לוותר על הקוריוז. גולר הוא השיאן האולטימטיבי.

שער העונה בעולם: גולר כובש מחצי מגרש!

מבחינה ספורטיבית, חשיבות השער הזה לא גבוהה. ריאל הובילה 1:3 נגד העולה החדשה, והניצחון כלל לא הוטל בספק כאשר הטורקי הבקיע את הרביעי בדקה ה-89. ואולם, מבחינה פסיכולוגית המשמעות כבירה, במיוחד עבור גולר עצמו. הקשר שבר בצורת בת כמעט חצי שנה, כי השער האחרון שלו נכבש אי שם בשלהי ספטמבר בדרבי מול אתלטיקו מדריד. הוא עשה זאת בסטייל, סיפק רגע שלא יישכח, וגרם לאוהדי ריאל להפנים עד כמה הפוטנציאל שלו עצום. אין עוררין על הכישרון של ארדה, אך מאז נרכש מפנרבחצ'ה בקיץ 2023 מרחפים על ראשו סימני שאלה לגבי יכולתו להפוך לסופרסטאר ומנהיג במועדון בסדר גודל כזה. שער כה חריג מסיר חלק נכבד מהספקות ומדגיש שהוא עשוי להיות בשל למשימה. מעטים הם הכדורגלנים שמסוגלים להעז כך ולדייק.

אולי הוא היה ראוי ללבוש את מספר 10. ידוע שזו הייתה כוונתו של לוקה מודריץ' כאשר המאסטרו הועזב בתום העונה שעברה. כפי שטוני קרוס העביר את מספר 8 לפדריקו ואלוורדה שנה קודם לכן, רצה הקשר הקרואטי להוריש את חולצתו לגולר. הוא אף העניק אותה לטורקי במתנה באופן סמלי, אבל הנהלת המועדון בחרה אחרת. הוחלט כי קיליאן אמבפה יהיה 10, גם אם הוא מזוהה איתו רק בנבחרת צרפת. גולר לא דיבר על הסוגיה והתעניין הרבה יותר במהות, שיפור משמעותי במספר הדקות בכל המפעלים.

חלק נכבד מהעונה הראשונה שלו במדריד החמיץ הטורקי בגלל פציעה, אבל העונה השנייה הייתה מאכזבת מאוד עבורו. קרלו אנצ'לוטי ראה בו שחקן רוטציה שולי יחסית, ואף ביקר פומבית את מקורביו של השחקן על השפעה שלילית עליו לכאורה. בניגוד לרוב שחקני ריאל, שמח ארדה לראות את האיטלקי עוזב, והיו לו ציפיות גבוהות משיתוף הפעולה עם צ'אבי אלונסו. המאמן הבאסקי היה מעוניין בזמנו בקשר כשעבד בלברקוזן, והיה ברור שיראה בו חלק אינטגרלי הרבה יותר מההרכב – במיוחד כאשר מודריץ' כבר לא היה שם. "זה הזמן להשקיע בקידומו של ארדה, והוא יודע שמותר לו לעשות טעויות", הצהיר צ'אבי אלונסו.

אז גולר היה בהרכב בגביע העולם למועדונים, ופרח בתחילת העונה בליגה הספרדית עם 3 שערים ו-3 בישולים ב-7 המחזורים הראשונים. באופן כללי, הוא אוהב לכבוש בעצמו, אבל המטרה המרכזית במשחקו היא יצירת מצבים עבור חבריו. גולר הוא הפליימייקר הטבעי בסגל ריאל, וגם החתמתו של פרנקו מסטנטואונו לא שינתה את העובדה הזו. במועדון היה קונצנזוס לגבי כך שזו צריכה להיות עונת הפריצה שלו, וצ'אבי אלונסו היה מחויב למשימה זו. לפיכך, היה גולר מתוסכל מהמשבר שהוביל לפיטוריו של המנטור בינואר. גם כושרו האישי ירד בשלהי 2025, אבל הוא היה תמיד לצידו של צ'אבי אלונסו ונפגע מהדחתו המוקדמת והלא מוצדקת.

אכזבה אצל ארבלואה, עד שהגיעה ההתפוצצות

כעת היה עליו להסתגל לאלברו ארבלואה, ולא הכל היה חלק בגזרה זו. גולר לא הסתיר את אכזבתו כאשר הוחלף לקראת סיום המפגש מול בנפיקה במחזור האחרון בשלב הליגה של ליגת האלופות. הוא מלמל משהו כמו "תמיד אני" כאשר ראה את השלט שהורה על החילוף שלו במחזור הליגה הקודם, בו בישל את שער היתרון של אורליאן טשואמני לרשת סלטה ויגו, הבישול השמיני של הטורקי בליגה העונה, וה-13 בכל המסגרות. המאמן הצעיר נדרש לנושא וטען: "אף אחד לא מאמין בארדה גולר כמוני", אבל גם במשחק מול מנצ'סטר סיטי בשמינית גמר ליגת האלופות ביום רביעי שוב הוחלף הטורקי בדקה ה-70.

דבר אחד בטוח, עם שני המאמנים העונה הוא אכן הרבה יותר חשוב מאשר אצל אנצ'לוטי. זה נכון במיוחד כאשר ריאל סובלת ממכת פציעות, וברור כי גולר יהיה בהרכב בגומלין במנצ'סטר ביום שלישי. זו הסיבה בגללה הוא קיבל מנוחה אתמול, ושולב במפגש נגד אלצ'ה רק בחצי השעה האחרונה. זה הספיק כדי לזהור באחד הרגעים המופלאים של העונה בספרד, והשער הכביר הזה צפוי לשדרג את בטחונו העצמי של הטורקי ואת מעמדו בתוך הקבוצה. הוא מקור היצירתיות המרכזי של ריאל, וחשיבותו תהיה גדולה בחודשי ההכרעה.

זה נכון לא רק לגבי הגומלין מול החבורה של פפ גווארדיולה, אלא גם בדרבי של מדריד ביום ראשון. במפגש הקודם נגד אתלטיקו, היה גולר השחקן המצטיין של ריאל, בישל לאמבפה והעלה בעצמו את הלבנים ליתרון 1:2. הוא הוחלף כאשר הקבוצה נקלעה לפיגור, וזה נגמר בסופו של דבר בתבוסה 5:2 שהשכיחה את תרומתו. בקרב החדש נגד קולצ'ונרוס זקוקה ריאל לכל 3 הנקודות כדי לשמור על חלום הזכייה באליפות, והשער של גולר אתמול יעניק לה חיזוק מוראלי. הטורקי לא צפוי לכבוש שוב ממחצית המגרש שלו בקרוב, אבל אפשר להבקיע גם מתוך הרחבה, לא?