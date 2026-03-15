יום ראשון, 15.03.2026 שעה 09:44
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

סערה: ניסיון "לחיסול" עונת הכדורסל עקב המצב

בזמן המלחמה: גליל ורעננה מובילות מהלך שנוי במחלוקת לסיום מיידי הליגה, הקפאת ירידות ופיצוי כספי. זעם במנהלת: "הרמת ידיים". על הפרק: "בועה"

ג'ימי קלארק בין שחקני רעננה (ראובן שוורץ)
שבועיים לתוך המלחמה בצפון ובמזרח, והרוחות בענף הכדורסל סוערות ולא בגלל סל ניצחון כזה או אחר. מאחורי הקלעים מתפתח מאבק כוח יצרי בין קבוצות שדורשות "לסגור את הבאסטה" לבין ראשי הענף שנלחמים על השארת הספורטיביות בחיים.

הדרישה: מיליון שקל וביטול הירידות

הפועל גליל עליון ומכבי רעננה הן אלו שעומדות בחזית הדרישה להפסיק את העונה לאלתר. המתווה שהן מציעות דרמטי: סגירת הליגה כבר כעת, מתן פיצוי של מיליון שקלים לכל קבוצה לצורך הסדרת תשלומים לשחקנים, והקפאת הירידות לליגה הלאומית.

מבחינתן, מדובר בצעד של הישרדות כלכלית וחוסר יכולת לקיים שגרה תחת אש, אך בכדורסל הישראלי יש מי שרואה בכך הזדמנות "למחוק" כישלונות מקצועיים בחסות המצב הביטחוני.

שחקני גליל עליון (ניסן עייש)

המנהלת נגד "התבוסתנות"

במנהלת הליגה לא מתכוונים להרים ידיים בקלות. שם כבר גיבשו מתווה להארכת העונה עד סוף יוני, עם אפשרות לחידוש המשחקים באפריל. גורמים בענף מגדירים את הניסיון לסגור את הליגה כ"התנהלות לא ספורטיבית שתגרום לנזק תדמיתי וכלכלי בלתי הפיך".

"עונה נוספת ללא הכרעה וללא אלופה היא תעודת עניות לכדורסל הישראל", אומר גורם בענף. "אי אפשר להגדיל את הליגה ל-16 קבוצות כשהמגמה היא בכלל לצמצם אותה, ואי אפשר למנוע מהקבוצות בלאומית את הזכות לעלות ליגה בצדק”.

לוני ווקר (רועי כפיר)

הפתרון היצירתי: בועה אירופית ב-10 מיליון שקלים

אם המצב הביטחוני לא יאפשר משחקים בישראל, למנהלת יש תוכנית חלופית: "בועת כדורסל" בבלגרד או בסופיה.

הלו"ז: ריכוז כל המשחקים במשך 39 ימים רצופים.

התנאי: המהלך יוכל לצאת לפועל רק לאחר סיום העונה האירופית של מכבי ת"א, הפועל ת"א והפועל ירושלים (סביב אמצע מאי).

המחיר: עלות תפעולית אדירה של כ-10 מיליון שקלים שהמנהלת תצטרך לגייס.

גורם בכיר בענף אמר על הניסיון לסגור את העונה בצורת הפסקתה: "זה לא יקרה, אי אפשר לסגור בצורה כזו את העונה. אסור שזה יקרה".

