יום שבת, 21.03.2026 שעה 05:10
ספורט אחר  >> גלישת רוח

ענת ליליאור העפילה לסבב האלופים העולמי

היסטוריה. גולשת הגלים האולימפית רשמה את ההישג הטוב בתולדות הגלישה בישראל ותתחרה בסבב עם 24 הגולשות הטובות בעולם: "גאה בהישג, זו רק ההתחלה"

ענת ליליאור (WSL)
ענת ליליאור (WSL)

גולשת הגלים האולימפית הבכירה של ישראל, ענת ליליאור ממכבי תל אביב (25), קבעה הלילה (בין שבת לראשון) את ההישג הבינלאומי הטוב ביותר בקריירה שלה ובתולדות הגלישה הישראלית.

ליליאור הבטיחה את כניסתה לסבב הגלישה הבינלאומי הגבוה והיוקרתי ביותר: ה-WSL Championship Tour (סבב האלופים של הגלישה העולמית). בסבב ה-CT מתחרות 24 הגולשות הטובות בעולם, כאשר התחרות הראשונה שבה צפויה ליליאור להשתתף תיערך ב-4 באפריל באוסטרליה.

ליליאור, המדורגת במקום השביעי באירופה, התחרתה אתמול בניוקאסל שבאוסטרליה במסגרת World Surf League, שם סיימה את התחרות בשלב שמינית הגמר. בזכות המיקום הזה וההצלחות שצברה בתחרויות לאורך כל העונה, שהסתיימה בתחרות זו, דורגה הגולשת במקום השביעי בסבב הרב אזורי, דירוג שאפשר לה להעפיל לסבב הבכיר בעולם.

ענת ליליאור (ISA / Pable Jimenez)ענת ליליאור (ISA / Pable Jimenez)

ליליאור: אין לי מילים

עם סיום התחרות אמרה ליליאור: "זו הייתה אחת התחרויות הקשות בחיי. התנאים היו מאתגרים מאד עם גלים גבוהים לא עקביים. המקצה הראשון שעברתי נתן לי שקט, אבל ידעתי שזה לא היה מספיק. בשלב שמינית הגמר הלב פעם והיה לא פשוט להישאר רגועה. לצערי הפסדתי את המקצה הזה, מה שהכניס אותי לסיטואציה מורכבת בה חיכיתי שמתחרות אחרות יפסידו ולא יעקפו אותי בדירוג.

"היום, ביום הגמרים, מקצה אחר מקצה שתי האוסטרליות הפסידו ואז במקצה האחרון כשהקנדית נפלה הודיעו לי שזה רשמי שהעפלתי לסבב האולסטאר. אין לי מספיק מילים לתאר מה זה דרש ממני בשביל להגיע למעמד הזה וכמות האנשים שעזרו לי בדרך כדי להגיע למקום בו אני נמצאת. זאת רק ההתחלה של שנה של סבב תחרויות מפואר ומרגש. אני גאה בהישג ומחכה להופיע ברמה הכי גבוהה!".

