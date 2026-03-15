ליגה איטלקית 25-26
6823-6529אינטר1
6020-4428מילאן2
5930-4529נאפולי3
5328-5129יובנטוס4
5121-4628קומו5
5121-3828רומא6
4727-4029אטאלנטה7
4234-3829בולוניה8
3839-3529ססואולו9
3728-2828לאציו10
3642-3329אודינזה11
3436-2129פארמה12
3340-3629גנואה13
3350-3229טורינו14
3041-3129קליארי15
2739-2129לצ'ה16
2542-3028פיורנטינה17
2440-2228קרמונזה18
1849-2329פיזה19
1851-2229ורונה20

"כאוס בסן סירו": לחץ באינטר לאחר ה-1:1

באיטליה ניתחו את איבוד הנקודות של המוליכה נגד אטאלנטה: "הנהלת הנראזורי החליטה על שקט תקשורתי", וגם: הכעס על השופטים והביקורת על תוראם. צפו

שחקני אינטר מאוכזבים (IMAGO)
מירוץ האליפות באיטליה חי ונושם. לפני המשחק הגורלי של מילאן נגד לאציו בסן סירו היום (ראשון, 21:45), יריבתה העירונית, אינטר, פגשה אתמול את אטאלנטה וסיימה איתה ב-1:1. המוליכה ספרה משחק שני ברציפות ללא ניצחון והפער בפסגה עשוי לרדת ל-5 נקודות בלבד.

המשחק החל טוב עבור הנראזורי, שעלו ליתרון בדקה ה-26 משער של פרנצ’סקו פיו אספוסיטו. אך האורחת לא אמרה נואש, והצליחה להשוות בדקה ה-82 משער של ניקולה קרסטוביץ’. בסיום המשחק, כריסטיאן קיבו ושחקניו התלוננו על השיפוט במשחק.

לטענת המוליכה, בשער השוויון של אטאלנטה נעשתה עבירה בתחילת המהלך, כאשר קאמל דין סולמנקה עשה עבירה על דנזל דומפריז. בנוסף, כריסטיאן קיבו התלונן בפני השופטים גם על עבירה שעשה ג’ורג’יו סקאלביני על דוידה פראטסי בתוך הרחבה, דבר אשר בסופו של דבר לא הניב פנדל לקבוצה הביתית.

המאבק פתוח מתמיד: אינטר שוב מאבדת נקודות

טענות באינטר על השיפוט והביקורת על תוראם

יש לא מעט מחלוקות על השיפוט בליגה האיטלקית, כאשר הטעות הזכורה ביותר היא דווקא לטובת אינטר במשחק נגד יובנטוס, בו פייר קאלולו קיבל כרטיס צהוב שני לאחר צלילה של אלסנדרו באסטוני.

בתקשורת האיטלקית ניתחו את הכעס של אינטר וכתבו: “כעוס בסן סירו, המוליכה שומרת של ‘שקט תקשורתי’, אך כועסת מאוד על החלטות השיפוט במשחק”. בנוגע למשחק עצמו באיטליה ביקרו באופן נוקב את החלוץ הצרפתי, מרכוס תוראם, שקיבל את הציון 5: “משחק חלש של החלוץ, נראה כמו רוח רפאים על המגרש”.

מרקוס תוראם, נראה כמו רוח רפאים (IMAGO)מרקוס תוראם, נראה כמו רוח רפאים (IMAGO)

אין ספק שאינטר נמצאת בלחץ גדול. לאחר שהודחה מליגת האלופות בבושת פנים, הנראזורי יודעים שהתואר הכי חשוב שנשאר להם הוא הסרייה א’. אם הם יאבדו יתרון שעמד בשיאו על 10 נקודות, זו תהיה אחת הסנסציות הגדולות שהיו אי פעם באיטליה.

