"כאוס בסן סירו": לחץ באינטר לאחר ה-1:1

מירוץ האליפות באיטליה חי ונושם. לפני המשחק הגורלי של מילאן נגד לאציו בסן סירו היום (ראשון, 21:45), יריבתה העירונית, אינטר, פגשה אתמול את אטאלנטה וסיימה איתה ב-1:1. המוליכה ספרה משחק שני ברציפות ללא ניצחון והפער בפסגה עשוי לרדת ל-5 נקודות בלבד.

המשחק החל טוב עבור הנראזורי, שעלו ליתרון בדקה ה-26 משער של פרנצ’סקו פיו אספוסיטו. אך האורחת לא אמרה נואש, והצליחה להשוות בדקה ה-82 משער של ניקולה קרסטוביץ’. בסיום המשחק, כריסטיאן קיבו ושחקניו התלוננו על השיפוט במשחק.

לטענת המוליכה, בשער השוויון של אטאלנטה נעשתה עבירה בתחילת המהלך, כאשר קאמל דין סולמנקה עשה עבירה על דנזל דומפריז. בנוסף, כריסטיאן קיבו התלונן בפני השופטים גם על עבירה שעשה ג’ורג’יו סקאלביני על דוידה פראטסי בתוך הרחבה, דבר אשר בסופו של דבר לא הניב פנדל לקבוצה הביתית.

המאבק פתוח מתמיד: אינטר שוב מאבדת נקודות

טענות באינטר על השיפוט והביקורת על תוראם

יש לא מעט מחלוקות על השיפוט בליגה האיטלקית, כאשר הטעות הזכורה ביותר היא דווקא לטובת אינטר במשחק נגד יובנטוס, בו פייר קאלולו קיבל כרטיס צהוב שני לאחר צלילה של אלסנדרו באסטוני.

בתקשורת האיטלקית ניתחו את הכעס של אינטר וכתבו: “כעוס בסן סירו, המוליכה שומרת של ‘שקט תקשורתי’, אך כועסת מאוד על החלטות השיפוט במשחק”. בנוגע למשחק עצמו באיטליה ביקרו באופן נוקב את החלוץ הצרפתי, מרכוס תוראם, שקיבל את הציון 5: “משחק חלש של החלוץ, נראה כמו רוח רפאים על המגרש”.

מרקוס תוראם, נראה כמו רוח רפאים (IMAGO)

אין ספק שאינטר נמצאת בלחץ גדול. לאחר שהודחה מליגת האלופות בבושת פנים, הנראזורי יודעים שהתואר הכי חשוב שנשאר להם הוא הסרייה א’. אם הם יאבדו יתרון שעמד בשיאו על 10 נקודות, זו תהיה אחת הסנסציות הגדולות שהיו אי פעם באיטליה.