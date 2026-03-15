יום ראשון, 15.03.2026 שעה 09:08
כדורגל ישראלי >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

מכבי חיפה רוצה להחזיר את איאד חלאילי וירין לוי

המושאלים לבני ריינה ובית"ר ירושלים מסומנים אצל הירוקים לקראת הקיץ ושניהם אמורים לשוב לכרמל. גם גולאני ואיתי אהוד עשויים לחזור לקבוצה של בכר

איאד חלאילי וירין לוי (עמרי שטיין)
במכבי חיפה, כמו שאר קבוצות ליגת העל, מחכים ומצפים לשמוע מה יעלה עוד היום לגבי ההחלטה בנוגע למועד חידוש ליגת העל בהתאם להנחיות של פיקוד העורף. הקבוצה עצמה ביום חופש היום ואמורה להיערך בהמשך השבוע בהתאם להחלטות שיתקבלו.    

במכבי חיפה יכולים להיות מרוצים לא רק משיתוף הפעולה המוצלח עם הפועל כפר סבא, לשורותיה הושאלו מספר גדול של שחקנים מוכשרים שעושים את הצעדים הראשונים שלהם בקבוצה בוגרת, אלא גם מהשאלתם והתפתחותם של מספר שחקנים לקבוצות אחרות.

אחד השחקנים המוכשרים הוא איאד חלאילי שהושאל לבני ריינה, שם הפך להיות שחקן הרכב לגיטימי. למרות מצבה של קבוצתו בתחתית, כאשר היא מסומנת כיורדת כמעט בטוחה, חלאילי מבחינתו משוכנע שעשה את הצעד הנכון והוא זוכה לדקות משחק שיעזרו לו להיות שחקן לגיטימי בליגת העל.

בכל מקרה, חלאילי מתכוון ומסומן לחזור בתחילת העונה לירוקים, אבל כבר עכשיו ברור שאם לא יפלס לעצמו דרך ולא יזכה בדקות משמעותיות כפי שהוא מצפה, לא מן הנמנע שיבקש להיות שוב מושאל לקבוצה אחרת בליגת העל והעיקר לשחק.

במכבי חיפה שואפים להחזיר לקבוצה חלק מהמושאלים, החל מירין לוי, דרך איאד חלאילי ודניאל גולאני ועד איתי אהוד, שהושאל לכפ"ס ומצטיין בשורותיה. רשימת המושאלים כוללת גם את עומר דהן שהושאל בינואר להפועל ר"ג, אבל שיחק מעט בגלל המלחמה.

ירין לוי אמור לחזור

מבין כל השמות של המושאלים השם המשמעותי ביותר הוא זה של ירין לוי שחתם על חוזה ארוך טווח בחיפה ואמור לחזור, אלא אם בקיץ לא תצוץ הצעה מעבר לים שלא ניתן לסרב לה ולא תהיה פחותה מתג המחיר שעומד על 2.5 מיליון אירו שיחולקו גם עם בית"ר ירושלים.

לוי, למרות גילו הצעיר, הצליח לקבע את עצמו כשחקן מוביל בבית"ר ירושלים ולא לחינם הפך לחלק מסגל נבחרת ישראל. בהנחה שיחזור למדים הירוקים, הרי שמדובר בחיזוק משמעותי ביותר לקישור של ברק בכר שימשיך בעונה הבאה והודעה רשמית על כך תגיע בקרוב.

אתמול שחקני הקבוצה קיימו משחק אימון פנימי בו שיחקו כל 22 השחקנים שעומדים לרשות בכר, להוציא את ג'ורג'ה יובאנוביץ’ ששוהה עדיין בסרביה עם משפחתו ובלי קשר אינו רלוונטי לעונה הבאה, פייר קורנו שכפי שפורסם ב-ONE מחכה למועד לניתוח שלו בצרפת ופדראו ששוהה בברזיל וטרם התאושש מפציעה ארוכה ומחזיק עדיין בחוזה גם לעונה הבאה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */