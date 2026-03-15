מכבי חיפה רוצה להחזיר את איאד חלאילי וירין לוי

במכבי חיפה, כמו שאר קבוצות ליגת העל, מחכים ומצפים לשמוע מה יעלה עוד היום לגבי ההחלטה בנוגע למועד חידוש ליגת העל בהתאם להנחיות של פיקוד העורף. הקבוצה עצמה ביום חופש היום ואמורה להיערך בהמשך השבוע בהתאם להחלטות שיתקבלו.

במכבי חיפה יכולים להיות מרוצים לא רק משיתוף הפעולה המוצלח עם הפועל כפר סבא, לשורותיה הושאלו מספר גדול של שחקנים מוכשרים שעושים את הצעדים הראשונים שלהם בקבוצה בוגרת, אלא גם מהשאלתם והתפתחותם של מספר שחקנים לקבוצות אחרות.

אחד השחקנים המוכשרים הוא איאד חלאילי שהושאל לבני ריינה, שם הפך להיות שחקן הרכב לגיטימי. למרות מצבה של קבוצתו בתחתית, כאשר היא מסומנת כיורדת כמעט בטוחה, חלאילי מבחינתו משוכנע שעשה את הצעד הנכון והוא זוכה לדקות משחק שיעזרו לו להיות שחקן לגיטימי בליגת העל.

איאד חלאילי (רדאד ג'בארה)

בכל מקרה, חלאילי מתכוון ומסומן לחזור בתחילת העונה לירוקים, אבל כבר עכשיו ברור שאם לא יפלס לעצמו דרך ולא יזכה בדקות משמעותיות כפי שהוא מצפה, לא מן הנמנע שיבקש להיות שוב מושאל לקבוצה אחרת בליגת העל והעיקר לשחק.

במכבי חיפה שואפים להחזיר לקבוצה חלק מהמושאלים, החל מירין לוי, דרך איאד חלאילי ודניאל גולאני ועד איתי אהוד, שהושאל לכפ"ס ומצטיין בשורותיה. רשימת המושאלים כוללת גם את עומר דהן שהושאל בינואר להפועל רעננה, אבל שיחק מעט בגלל המלחמה.

ירין לוי אמור לחזור

מבין כל השמות של המושאלים השם המשמעותי ביותר הוא זה של ירין לוי שחתם על חוזה ארוך טווח בחיפה ואמור לחזור, אלא אם בקיץ לא תצוץ הצעה מעבר לים שלא ניתן לסרב לה ולא תהיה פחותה מתג המחיר שעומד על 2.5 מיליון אירו שיחולקו גם עם בית"ר ירושלים.

ירין לוי (עמרי שטיין)

לוי, למרות גילו הצעיר, הצליח לקבע את עצמו כשחקן מוביל בבית"ר ירושלים ולא לחינם הפך לחלק מסגל נבחרת ישראל. בהנחה שיחזור למדים הירוקים, הרי שמדובר בחיזוק משמעותי ביותר לקישור של ברק בכר שימשיך בעונה הבאה והודעה רשמית על כך תגיע בקרוב.

אתמול שחקני הקבוצה קיימו משחק אימון פנימי בו שיחקו כל 22 השחקנים שעומדים לרשות בכר, להוציא את ג'ורג'ה יובאנוביץ’ ששוהה עדיין בסרביה עם משפחתו ובלי קשר אינו רלוונטי לעונה הבאה, פייר קורנו שכפי שפורסם ב-ONE מחכה למועד לניתוח שלו בצרפת ופדראו ששוהה בברזיל וטרם התאושש מפציעה ארוכה ומחזיק עדיין בחוזה גם לעונה הבאה.