יום ראשון, 15.03.2026 שעה 09:46
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5140-5129מנצ'סטר יונייטד3
5134-3929אסטון וילה4
4835-5330צ'לסי5
4839-4829ליברפול6
4440-4429ברנטפורד7
4335-3430אברטון8
4243-4330ניוקאסל9
4146-4430בורנמות'10
4036-3930ברייטון11
4043-4029פולהאם12
4035-3030סנדרלנד13
3835-3329קריסטל פאלאס14
3148-3729לידס15
2946-3929טוטנהאם16
2955-3630ווסטהאם17
2843-2829נוטינגהאם פורסט18
2058-3230ברנלי19
1652-2230וולבס20

יוקרש שיבח: דוומן כל כך רגוע ומשחק ללא פחד

חלוץ ארסנל החמיא בגדול לכובש הצעיר ב-0:2 על אברטון: "הוא שחקן מדהים". ארטטה: "זה היה קסום, כולנו קפצנו ביחד עם הקהל, שער שייזכר שנים קדימה"

מקס דוומן (IMAGO)
מקס דוומן (IMAGO)

ארסנל אמנם ניצחה 0:2 את אברטון והמשיכה לבסס את מעמדה בפסגת הפרמייר ליג, אך לאחר שריקת הסיום מרבית תשומת הלב לא הופנתה לניצחון עצמו אלא לשחקן אחד בלבד, מקס דוומן. הקיצוני בן ה-16 הפך לכובש הצעיר ביותר בתולדות הפרמייר ליג, וגרם לסערה גדולה באנגליה אחרי רגע היסטורי באמירויות.

דוומן נכנס למשחק בדקה ה-74 כשהתוצאה עדיין 0:0 והצליח לשנות לחלוטין את הדינמיקה. הוא היה מעורב ישירות בשער הראשון של ארסנל, כאשר ההרמה שלו גרמה לשוער ג'ורדן פיקפורד לטעות, הכדור פגע בשחקן הגנה והגיע אל ויקטור יוקרש שדחק פנימה מקרוב. אלא שהסיפור הגדול עוד היה לפניהם.

ילד בן 16 שעשה היסטוריה

בתוך תוספת הזמן, כאשר אברטון שלחה את כל שחקניה קדימה בניסיון להשוות, דוומן קיבל את הכדור בחצי המגרש, עבר שני שחקני הגנה וגלגל אותו לרשת הריקה. כך קבע את תוצאת המשחק וגם נכנס לספרי ההיסטוריה כשהוא בן 16 ו-73 ימים בלבד, צעיר יותר מהשיא שקבע ג'יימס ווהאן ב-2005.

מקס דוומן (IMAGO)

מאמן ארסנל מיקל ארטטה לא הסתיר את ההתלהבות מהכישרון הצעיר לאחר המשחק ואמר: "זה היה רגע גדול. במיוחד הדרך שבה המהלך נבנה והיו לנו 10-15 שניות ליהנות ממה שעמד לקרות. זה היה קסום. כולנו קפצנו יחד עם הקהל, זה היה יום יפהפה".

המאמן הדגיש כי התרומה של דוומן הייתה גדולה הרבה מעבר לשער עצמו: "זה לא רק השער שהוא הבקיע, הוא שינה את המשחק. בכל פעם שהוא קיבל את הכדור הוא יצר משהו והפכנו למסוכנים יותר. לעשות דבר כזה בגיל כזה, במצב כזה, עם הלחץ והציפיות לנצח, זה פשוט לא נורמלי".

מיקל ארטטה מחלק הוראות (רויטרס)

גם ויקטור יוקרש, שכבש את השער הראשון של ארסנל, החמיא לחברו הצעיר לאחר המשחק ואמר: "זה מדהים. אפשר לראות איך הוא משחק. הוא כל כך רגוע וללא פחד בכל פעם שהוא מקבל את הכדור. לרוב הוא גם מקבל את ההחלטה הנכונה, ובשער שלו הוא בהחלט קיבל את ההחלטה הנכונה".

החלוץ השבדי הוסיף: "הוא שחקן מדהים וזה היה שער גדול עבורו. אני כל כך שמח בשבילו. כשהוא נכנס למגרש אפשר היה להרגיש את האנרגיה שלו, ואנחנו מאחוריו כמו שאנחנו מאחורי כל אחד בקבוצה".

ארטטה סיכם את ההופעה של הצעיר במשפט שממחיש עד כמה המועדון מאמין בו: "כשיש לך כישרון כזה, דברים טובים יקרו. שנים קדימה אנשים יגידו שהם היו באמירויות ביום שבו ילד בן 16 כבש שער כל כך חשוב בעונה".

/* LAST / NEXT ROUNDs */