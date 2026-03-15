ליגה אמריקאית 26-27
 מזרח 
103-114ניו יורק סיטי1
102-84נאשוויל2
76-64אינטר מיאמי3
75-44ניו יורק רד בולס4
64-44די.סי. יונייטד5
55-44שארלוט6
44-54שיקאגו פייר7
47-44טורונטו8
32-23סינסינטי9
38-54אטלנטה יונייטד10
310-44מונטריאול11
312-54אורלנדו סיטי12
26-44קולומבוס קרו13
05-12ניו אינגלנד רבולושן14
07-24פילדלפיה יוניון15
 מערב 
120-84FC לוס אנג'לס1
103-114סן דייגו אפ.סי2
91-83ונקובר ווייטקאפס3
90-63סן חוזה ארת'קווייקס4
95-74ריאל סולט לייק5
62-43סיאטל סאונדרס6
66-74קולורדו ראפידס7
65-53יוסטון דינמו8
56-64דאלאס9
47-64לוס אנג'לס גלאקסי10
45-43מינסוטה יונייטד11
47-54אוסטין12
47-44קנזס סיטי13
311-64פורטלנד טימברס14
16-14סנט לואיס סיטי15

"תאי בריבו לקח אחריות, המספרים שלו נהדרים"

מאמן די.סי יונייטד רנה ויילר החמיא לחלוץ הישראלי שכבש את שער הניצחון מול שיקגו פייר, גם בתקשורת האמריקאית שיבחו אותו: "חתם את הקאמבק הדרמטי"

תאי בריבו (רויטרס)
תאי בריבו (רויטרס)

תאי בריבו המשיך בפתיחה המרשימה שלו לעונת ה-MLS, והפעם הוא היה זה שהכריע דרמה גדולה בניצחון של די.סי יונייטד 1:2 על שיקגו פייר. החלוץ הישראלי כבש בפנדל עמוק בתוך תוספת הזמן והשלים מהפך דרמטי, כאשר בארצות הברית כבר מדגישים את תרומתו המשמעותית לקבוצה ואת פתיחת העונה החזקה שלו.

בריבו היה מעורב במשחק כבר במחצית הראשונה, כאשר איים על שער שיקגו ואף מצא את הרשת, אך השער נפסל לאחר בדיקת VAR בגלל נבדל במהלך שקדם לשער. למרות זאת, החלוץ המשיך להפעיל לחץ על ההגנה ובסופו של דבר גם קיבל את ההזדמנות להכריע את המשחק מהנקודה הלבנה.

בארה״ב החמיאו לבריבו, המאמן שיבח את האחריות שלקח

בסיקור המשחק בתקשורת האמריקאית הודגש חלקו של החלוץ הישראלי בניצחון הדרמטי. "בריבו איים על ההגנה של שיקגו כבר בדקות ה-18 וה-21, ואף חשב ששבר את השוויון זמן קצר לאחר מכן, אך השער נפסל לאחר שנקבע כי ג'קסון הופקינס היה בנבדל בזמן שחסם את שדה הראייה של השוער כריס בריידי".

בהמשך נכתב על רגע ההכרעה במשחק: "עם 18 דקות תוספת זמן, בריבו ניגש לבעוט את הפנדל וכבש בדקה ה-95, כשהוא חותם קאמבק דרמטי לניצחון 1:2". גם המאמן רנה ויילר התייחס לאחר המשחק לחלוץ הישראלי ולרגע שבו לקח אחריות על הפנדל המכריע.

"הוא לקח את האחריות עם בעיטת הפנדל", אמר ויילר. "הוא כבר כבש במחצית הראשונה אבל השער נפסל, ועכשיו יש לו 3 שערים ב-4 משחקים. זה מספר מצוין עבור חלוץ". עוד צוין בסיקור כי עם שער הניצחון טיפס בריבו בצמרת טבלת הכובשים המוקדמת של הליגה, כאשר הוא עומד על 3 שערים ב-4 משחקים בלבד ונמצא בין המובילים במאבק על מלכות השערים בפתיחת עונת ה-MLS.

