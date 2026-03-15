"תאי בריבו לקח אחריות, המספרים שלו נהדרים"

תאי בריבו המשיך בפתיחה המרשימה שלו לעונת ה-MLS, והפעם הוא היה זה שהכריע דרמה גדולה בניצחון של די.סי יונייטד 1:2 על שיקגו פייר. החלוץ הישראלי כבש בפנדל עמוק בתוך תוספת הזמן והשלים מהפך דרמטי, כאשר בארצות הברית כבר מדגישים את תרומתו המשמעותית לקבוצה ואת פתיחת העונה החזקה שלו.

בריבו היה מעורב במשחק כבר במחצית הראשונה, כאשר איים על שער שיקגו ואף מצא את הרשת, אך השער נפסל לאחר בדיקת VAR בגלל נבדל במהלך שקדם לשער. למרות זאת, החלוץ המשיך להפעיל לחץ על ההגנה ובסופו של דבר גם קיבל את ההזדמנות להכריע את המשחק מהנקודה הלבנה.

בארה״ב החמיאו לבריבו, המאמן שיבח את האחריות שלקח

בסיקור המשחק בתקשורת האמריקאית הודגש חלקו של החלוץ הישראלי בניצחון הדרמטי. "בריבו איים על ההגנה של שיקגו כבר בדקות ה-18 וה-21, ואף חשב ששבר את השוויון זמן קצר לאחר מכן, אך השער נפסל לאחר שנקבע כי ג'קסון הופקינס היה בנבדל בזמן שחסם את שדה הראייה של השוער כריס בריידי".

תאי בריבו (רויטרס)

בהמשך נכתב על רגע ההכרעה במשחק: "עם 18 דקות תוספת זמן, בריבו ניגש לבעוט את הפנדל וכבש בדקה ה-95, כשהוא חותם קאמבק דרמטי לניצחון 1:2". גם המאמן רנה ויילר התייחס לאחר המשחק לחלוץ הישראלי ולרגע שבו לקח אחריות על הפנדל המכריע.

"הוא לקח את האחריות עם בעיטת הפנדל", אמר ויילר. "הוא כבר כבש במחצית הראשונה אבל השער נפסל, ועכשיו יש לו 3 שערים ב-4 משחקים. זה מספר מצוין עבור חלוץ". עוד צוין בסיקור כי עם שער הניצחון טיפס בריבו בצמרת טבלת הכובשים המוקדמת של הליגה, כאשר הוא עומד על 3 שערים ב-4 משחקים בלבד ונמצא בין המובילים במאבק על מלכות השערים בפתיחת עונת ה-MLS.