יום ראשון, 15.03.2026 שעה 08:09
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6726-7227ברצלונה1
6624-6028ריאל מדריד2
5725-4728אתלטיקו מדריד3
5533-5128ויאריאל4
4334-4227בטיס5
4030-3727סלטה ויגו6
3740-3427אספניול7
3541-4027ריאל סוסיאדד8
3530-2328חטאפה9
3540-3028אתלטיק בילבאו10
3432-3227אוססונה11
3443-3128ג'ירונה12
3242-3028ולנסיה13
3142-3527סביליה14
3133-2727ראיו וייקאנו15
2838-2628אלאבס16
2645-3628אלצ'ה17
2544-3127מיורקה18
2245-2927לבאנטה19
2144-1828אוביידו20

לאמין ימאל כבר החליט: הסטורי לפני הבחירות

אחרי קמפיין סוער, כוכב ברצלונה הבהיר את עמדתו ושיתף תמונה באינסטגרם עם המועמד לנשיאות ז'ואן לאפורטה, להם יחסים מצוינים. ישפיע על לב הבוחרים?

לאמין ימאל (IMAGO)

כוכב ברצלונה לאמין ימאל סיפק רמז ברור לגבי העדפתו בבחירות לנשיאות המועדון. לפני פתיחת הקלפיות, העלה הקיצוני הצעיר סטורי לחשבון האינסטגרם שלו עם המועמד לנשיאות ז'ואן לאפורטה, כשהוא מצרף שני לבבות, צעד שהתפרש כתמיכה פומבית בו.

הבחירות לנשיאות ברצלונה ייערכו היום בין השעות 9:00 ל-21:00, כאשר חברי המועדון יכריעו מי יעמוד בראש המועדון בשנים הקרובות. הקמפיין שהסתיים ביום שישי היה אחד הסוערים שנראו במועדון הקטלוני, עם לא מעט עקיצות, האשמות והופעות מפתיעות.

לאמין ימאל הביע תמיכה בלאפורטה

במהלך השבוע האחרון עמד במרכז הכותרות העימות החריף בין ויקטור פונט לבין ז'ואן לאפורטה. המתח בין הצדדים התעצם לאחר דבריו של צ'אבי, מאמן ברצלונה עד לפני כשנתיים, שביקר את לאפורטה ואף האשים אותו כי שיקר בנוגע לנסיבות עזיבתו את המועדון.

סהסטורי של ימאל (צילום מסך)סהסטורי של ימאל (צילום מסך)

על רקע הסערה סביב הבחירות, לאמין ימאל בחר להבהיר את עמדתו. הקיצוני הצעיר פרסם סטורי באינסטגרם עם לאפורטה והוסיף שני לבבות, מה שנתפס כהבעת תמיכה במועמד המכהן.

לאפורטה הוא הנשיא שליווה את לאמין ימאל לאורך שנותיו בברצלונה, ולפי דיווחים השחקנים במועדון רוחשים כלפיו הערכה וכבוד רב, דבר שנחשב לנקודת זכות משמעותית עבורו לקראת ההצבעה.

כעת נותר לראות כיצד יסתיימו הבחירות לנשיאות המועדון, כאשר מדובר באחת המערכות הצמודות והסוערות ביותר שנראו בשנים האחרונות בברצלונה.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
