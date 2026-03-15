לאמין ימאל כבר החליט: הסטורי לפני הבחירות

כוכב ברצלונה לאמין ימאל סיפק רמז ברור לגבי העדפתו בבחירות לנשיאות המועדון. לפני פתיחת הקלפיות, העלה הקיצוני הצעיר סטורי לחשבון האינסטגרם שלו עם המועמד לנשיאות ז'ואן לאפורטה, כשהוא מצרף שני לבבות, צעד שהתפרש כתמיכה פומבית בו.

הבחירות לנשיאות ברצלונה ייערכו היום בין השעות 9:00 ל-21:00, כאשר חברי המועדון יכריעו מי יעמוד בראש המועדון בשנים הקרובות. הקמפיין שהסתיים ביום שישי היה אחד הסוערים שנראו במועדון הקטלוני, עם לא מעט עקיצות, האשמות והופעות מפתיעות.

לאמין ימאל הביע תמיכה בלאפורטה

במהלך השבוע האחרון עמד במרכז הכותרות העימות החריף בין ויקטור פונט לבין ז'ואן לאפורטה. המתח בין הצדדים התעצם לאחר דבריו של צ'אבי, מאמן ברצלונה עד לפני כשנתיים, שביקר את לאפורטה ואף האשים אותו כי שיקר בנוגע לנסיבות עזיבתו את המועדון.

סהסטורי של ימאל (צילום מסך)

על רקע הסערה סביב הבחירות, לאמין ימאל בחר להבהיר את עמדתו. הקיצוני הצעיר פרסם סטורי באינסטגרם עם לאפורטה והוסיף שני לבבות, מה שנתפס כהבעת תמיכה במועמד המכהן.

לאפורטה הוא הנשיא שליווה את לאמין ימאל לאורך שנותיו בברצלונה, ולפי דיווחים השחקנים במועדון רוחשים כלפיו הערכה וכבוד רב, דבר שנחשב לנקודת זכות משמעותית עבורו לקראת ההצבעה.

כעת נותר לראות כיצד יסתיימו הבחירות לנשיאות המועדון, כאשר מדובר באחת המערכות הצמודות והסוערות ביותר שנראו בשנים האחרונות בברצלונה.