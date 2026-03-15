"גול למוזיאון". ארבלואה: "אני יכול למות בשקט"

ריאל מדריד המשיכה את התקופה הנהדרת שלה בליגה הספרדית עם ניצחון נוסף, 1:4 על אלצ'ה בסנטיאגו ברנבאו. הקבוצה של אלברו ארבלואה הציגה שילוב מסקרן בין שחקני הרכב בכירים לשחקני אקדמיה, כאשר מעל כולם בלטו פדריקו ואלוורדה וארדה גולר, שכבשו שערים מרהיבים וסחפו את האוהדים ביציעים.

בתקשורת הספרדית התלהבו במיוחד מהשער יוצא הדופן של הקשר הטורקי ומהשבוע הגדול של הקשר האורוגוואי, בעוד המאמן עצמו דיבר לאחר המשחק על הגאווה הגדולה שלו בשחקני הבית ועל הדרך שבה הקבוצה מתקדמת. כך תיארו את המשחק והאירועים סביבו בתקשורת בספרד.

ב'מארקה' נכתב: "ארדה הביא את הברנבאו על הרגליים. שער מדהים ממרחק של יותר מ-60 מטרים של השחקן הטורקי חתם את הניצחון של 'בייבי מדריד' בהובלת ואלוורדה. אלצ'ה החזיקה מעמד באומץ עד ההפסד 1:0 וממשיכה את הנפילה שלה".

זוהה שיגור מטורקיה! 1:4 אדיר לריאל מדריד

עוד הוסיפו שם: "ריאל מדריד נמצאת ברצף נהדר. הלבנים ניצחו בצורה משכנעת את אלצ'ה והפעילו לחץ על ברצלונה כשהתקרבו אליה לנקודה בלבד. ההצלחה הזו נבעה מהמנהיגות של ואלוורדה, שחקן שמסוגל להתחיל מהלך מהחצי שלו ולסיים אותו בפינה העליונה, מהדחיפה של טיאגו לפתוח את הדלת לשחקני האקדמיה בעזרת ארבלואה, מהברק של ארדה גולר שמסוגל להבקיע שער מונומנטלי מ-60 מטרים, ומההצלות הבלתי נמנעות של קורטואה, שנראות כמו נס בכל משחק".

בנוסף נכתב: "הם יוכלו לומר שהם ראו את הפלא של גולר. כמה מדהים! מי שהיה בברנבאו יזכור לנצח את השער הזה. הטורקי כבש אחד מאותם שערים שנשארים לנצח בזיכרון. השער השני נשא את החתימה של הגיבור מהמשחק מול סיטי. ואלוורדה העניש עם עוד יצירת אמנות, הפעם בעיטה מסובבת לפינה העליונה. זה היה השער החמישי שלו בתוך שבוע והשביעי העונה. אחרי שנעלם בתקופה של המלחמה הקרה שניהל עם צ'אבי אלונסו, ואלוורדה חזר לעצמו, וזה זהב עבור ריאל מדריד".

ב'אס' נכתב: "גולר כבש שער היסטורי בשבוע של ואלוורדה. זה היה הלילה שבו ארדה גולר הבקיע שער שידברו עליו שנים, כמעט מ-70 מטרים. רגע של גאונות, רגע של השראה, יצירת אמנות שמקומה במוזיאון. אבל עוד לפני כן, ואלוורדה דרס את אלצ'ה באותה קלות שבה פירק את מנצ'סטר סיטי. בתוך שבוע הוא הפך משחקן מצוין לאייקון של ריאל מדריד, עם אופי, נוכחות בכל מקום ויכולת לכבוש שערים. הוא היה מעורב בשער הראשון, כבש את השני, שלט במרכז המגרש והוביל את הקבוצה קדימה".

לאחר המשחק, אלברו ארבלואה התייחס לניצחון ולשחקני הבית ואמר: "אני חושב שאני יכול למות בשלווה אחרי לילה כזה. עבור מישהו שגדל במחלקת הנוער והגיע לקבוצה הראשונה אחרי כל כך הרבה שנים, לראות את השחקנים האלה מקבלים הזדמנות לשחק בברנבאו זה חלום שמתגשם".

על השער של גולר אמר: "צריך למסגר את השער הזה. זה היה יוצא דופן, נפלא. ראיתי את כולם מתנשפים מהתדהמה, כולל אותי. היה שווה לקנות כרטיס אחד, שניים או שלושה רק כדי לראות את מה שהוא עשה".

על פדריקו ואלוורדה הוסיף: "כן, בקצב הזה הוא יהיה גם חואניטו של המאה ה-21 וגם הוגו סאנצ'ס. מה שהוא עושה פשוט מדהים. לראות אותו מוביל את הקבוצה בדוגמה אישית זה משהו מיוחד".

לקראת המשחק מול מנצ'סטר סיטי בליגת האלופות אמר המאמן: "זה יהיה קשה מאוד. הם ידחפו אותנו עד הקצה ונצטרך לסבול. יש לנו יתרון טוב, אבל אסור לנו לחשוב עליו יותר מדי. אנחנו חייבים להגיע מרוכזים ולצאת כדי לנצח, אחרת נסבול מאוד".