בדקה ה-95: שער ניצחון דרמטי לבריבו בפנדל

תאי בריבו המשיך הלילה (בין שבת לראשון) את פתיחת העונה הטובה שלו עם שער דרמטי שסידר לדי.סי יונייטד ניצחון על שיקגו פייר. עידן טוקלומטי, ליאל עבדה ושארלוט נפרדו מאינטר מיאמי בתיקו מאופס, ורן בנימין שותף במדי דאלאס מול סן דייגו.

די .סי יונייטד – שיקגו פייר 1:2

המשחק נראה בדרך להסתיים ללא שערים עד לדקות הסיום, אך בדקה ה-81 קיבל הוגו קויפרס הזדמנות מהנקודה הלבנה לאחר עבירה על ג’קסון הופקינס ושלח את הכדור לרשת כדי להעלות את שיקגו ל-0:1. היתרון של המארחת החזיק מעמד שלוש דקות בלבד, כאשר מתי פלטולה בעט מתוך הרחבה דרך עומס שחקנים וכבש את שער הבכורה שלו בקריירה.

הדרמה האמיתית הגיעה עמוק בתוך תוספת הזמן הארוכה. לאחר עבירה ברחבה על ג’וני דין, קיבלה די.סי. יונייטד פנדל בדקה החמישית מתוך 18 דקות תוספת זמן. בריבו ניגש לבעיטה, שמר על קור רוח ושלח את הכדור פנימה כדי להשלים מהפך ולקבוע ניצחון דרמטי.

תאי בריבו (רויטרס)

עבור החלוץ הישראלי היה זה שער שלישי בארבעת משחקיו הראשונים במועדון, לאחר שבעבר כבש 25 שערים ב-55 הופעות במדי פילדלפיה יוניון. עוד קודם לכן בריבו כבר מצא את הרשת בדקה ה-43, אך השער נפסל לאחר שנקבע כי הופקינס היה בנבדל במהלך שהוביל אליו. אגב, בריבו השלים 90 דקות.

שארלוט – מיאמי 0:0

ליאו מסי קיבל מנוחה ולא היה בסגל, ובלעדיו זה לא היה אותו דבר. לואיס סוארס לא הצליח להוביל את מיאמי לניצחון, בעוד מנגד פתחו בהרכב טוקלומטי (הוחלף בדקה ה-82) ועבדה (ירד לספסל בדקה ה-71).

ליאל עבדה (רויטרס)

דאלאס – סן דייגו 3:3

פטאר מוסא כבש שלושער למארחים כולל שער שוויון דרמטי בדקה ה-95. אוני ולקארי (21) ומרקוס אינגבארטסן (31) העלו את סן דייגו ל-0:2 לפני שמוסא צימק בדקה ה-41 וקבע את תוצאת המחצית. ולקארי השלים צמד בדקה ה-51, אבל מוסא צימק שוב (54, פנדל) ולבסוף השווה מתוך הרחבה בתוספת הזמן. רן בנימין נכנס כמחליף בדאלאס בדקה ה-85.