יום ראשון, 15.03.2026 שעה 22:14
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 26-27
 מזרח 
103-114ניו יורק סיטי1
102-84נאשוויל2
76-64אינטר מיאמי3
75-44ניו יורק רד בולס4
64-44די.סי. יונייטד5
55-44שארלוט6
44-54שיקאגו פייר7
47-44טורונטו8
32-23סינסינטי9
38-54אטלנטה יונייטד10
310-44מונטריאול11
312-54אורלנדו סיטי12
26-44קולומבוס קרו13
05-12ניו אינגלנד רבולושן14
07-24פילדלפיה יוניון15
 מערב 
120-84FC לוס אנג'לס1
103-114סן דייגו אפ.סי2
91-83ונקובר ווייטקאפס3
90-63סן חוזה ארת'קווייקס4
95-74ריאל סולט לייק5
62-43סיאטל סאונדרס6
66-74קולורדו ראפידס7
65-53יוסטון דינמו8

בדקה ה-95: שער ניצחון דרמטי לבריבו בפנדל

החלוץ המשיך את פתיחת העונה הטובה שלו כשהשלים מהפך וסידר 1:2 על שיקגו, עוד לפני כן גם נפסל שער שכבש בגלל נבדל. 0:0 לטוקלומטי ועבדה מול מיאמי

תאי בריבו (רויטרס)
תאי בריבו (רויטרס)

תאי בריבו המשיך הלילה (בין שבת לראשון) את פתיחת העונה הטובה שלו עם שער דרמטי שסידר לדי.סי יונייטד ניצחון על שיקגו פייר. עידן טוקלומטי, ליאל עבדה ושארלוט נפרדו מאינטר מיאמי בתיקו מאופס, ורן בנימין שותף במדי דאלאס מול סן דייגו.

די.סי יונייטד – שיקגו פייר 1:2

המשחק נראה בדרך להסתיים ללא שערים עד לדקות הסיום, אך בדקה ה-81 קיבל הוגו קויפרס הזדמנות מהנקודה הלבנה לאחר עבירה על ג’קסון הופקינס ושלח את הכדור לרשת כדי להעלות את שיקגו ל-0:1. היתרון של המארחת החזיק מעמד שלוש דקות בלבד, כאשר מתי פלטולה בעט מתוך הרחבה דרך עומס שחקנים וכבש את שער הבכורה שלו בקריירה.

הדרמה האמיתית הגיעה עמוק בתוך תוספת הזמן הארוכה. לאחר עבירה ברחבה על ג’וני דין, קיבלה די.סי. יונייטד פנדל בדקה החמישית מתוך 18 דקות תוספת זמן. בריבו ניגש לבעיטה, שמר על קור רוח ושלח את הכדור פנימה כדי להשלים מהפך ולקבוע ניצחון דרמטי.

תאי בריבו (רויטרס)

עבור החלוץ הישראלי היה זה שער שלישי בארבעת משחקיו הראשונים במועדון, לאחר שבעבר כבש 25 שערים ב-55 הופעות במדי פילדלפיה יוניון. עוד קודם לכן בריבו כבר מצא את הרשת בדקה ה-43, אך השער נפסל לאחר שנקבע כי הופקינס היה בנבדל במהלך שהוביל אליו. אגב, בריבו השלים 90 דקות.

שארלוט – מיאמי 0:0

ליאו מסי קיבל מנוחה ולא היה בסגל, ובלעדיו זה לא היה אותו דבר. לואיס סוארס לא הצליח להוביל את מיאמי לניצחון, בעוד מנגד פתחו בהרכב טוקלומטי (הוחלף בדקה ה-82) ועבדה (ירד לספסל בדקה ה-71).

ליאל עבדה (רויטרס)

דאלאס – סן דייגו 3:3

פטאר מוסא כבש שלושער למארחים כולל שער שוויון דרמטי בדקה ה-95. אוני ולקארי (21) ומרקוס אינגבארטסן (31) העלו את סן דייגו ל-0:2 לפני שמוסא צימק בדקה ה-41 וקבע את תוצאת המחצית. ולקארי השלים צמד בדקה ה-51, אבל מוסא צימק שוב (54, פנדל) ולבסוף השווה מתוך הרחבה בתוספת הזמן. רן בנימין נכנס כמחליף בדאלאס בדקה ה-85.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
