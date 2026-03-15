סינר מול מדבדב בגמר אינדיאן וולס

טורניר המאסטרס 1000 באינדיאן וולס מגיע לשיאו, והגמר הגדול יפגיש ראש בראש שניים מהטניסאים הטובים והחמים ביותר בסבב העולמי: יאניק סינר ודנייל מדבדב. שני השחקנים מגיעים למעמד היוקרתי בקליפורניה כשהם מפגינים דומיננטיות מוחלטת לאורך התחרות כולה, ואף אחד מהם לא איבד אפילו מערכה אחת בדרך לקרב על התואר.

האיטלקי המדורג שני בעולם הבטיח את מקומו בגמר הראשון שלו באינדיאן וולס, והעשירי בקריירה בטורנירי מאסטרס 1000, לאחר הופעה יוצאת דופן וחצי גמר חד צדדי מול אלכסנדר זברב, המדורג רביעי בעולם. סינר שלט לחלוטין בהתמודדות, שמר על הגשותיו ללא דופי לאורך כל המשחק, וניצח בצורה חלקה 2:6 ו-4:6. בסיום המשחק הודה האיטלקי כי סבל מאי נוחות קלה בגבו לפני העלייה למגרש, אך מיהר להרגיע את אוהדיו: "אני בסדר גמור. מצאתי את הדרך הטובה ביותר לשחק וההגשה נתנה לי שקט וביטחון כבר מהפתיחה. ידעתי לשמור על רוגע בכל רגע. בנוסף, החום הכבד לא משפיע עליי כפי שהשפיע בעבר, וזה חיובי מאוד כי עבדנו קשה בדיוק על האספקט הזה".

יאניק סינר חובט בדרך לגמר. (רויטרס)

סינר התייחס גם לתנאי המגרש הייחודיים בטורניר, שדורשים הסתגלות טקטית מתמדת: "יש שני תרחישים שונים לחלוטין על המגרש הזה. עם כדורים חדשים המשחק מהיר מאוד, אבל ברגע שהכדורים נשחקים המשחק מאט משמעותית והכדור כבר לא קופץ כל כך גבוה. צריך להיות מאוד מדויק במיקום על המגרש בכל רגע נתון כדי למצוא את הקצב הנכון".

מנגד, דנייל מדבדב מגיע לגמר השלישי שלו באינדיאן וולס, בתקווה להניף סוף סוף את הגביע לאחר שהפסיד במעמד זה בשנתיים הקודמות, ב-2023 וב-2024. הרוסי רוכב על גל של ביטחון עצמי אדיר, במיוחד לאחר שזכה לאחרונה בטורניר דובאי. נראה כי החיבור שלו עם מאמנו תומאס יוהנסון החזיר אותו למקורות והעניק לו את השקט הנפשי שהיה חסר לו. בחצי הגמר רשם מדבדב הישג אדיר ושלח מסר חד משמעי לסבב כשגבר על קרלוס אלקראס, והנחיל לספרדי הצעיר והמוכשר את הפסדו הראשון לעונת 2026.

המאזן ההיסטורי בין השניים עומד כעת על 7:8 לטובת סינר, נתון שמספר סיפור מרתק על התפתחות היריבות ביניהם. מדבדב פתח את הקריירה עם שליטה מוחלטת וניצח את ששת המפגשים הראשונים, אך האיטלקי עשה קפיצת מדרגה עצומה, הפך את הקערה על פיה, וניצח בשמונה מתשעת המשחקים האחרונים ביניהם. לקראת ההתמודדות, סינר לא חסך במחמאות ליריבו: "דנייל חזר לשחק ברמה גבוהה מאוד. הוא מגיש בעוצמה אדירה, מחזיר כדורים עמוקים ונהדר. כולם מנסים להיות יותר אגרסיביים היום, ואני מרגיש שהוא מצא שוב איזון מושלם על המגרש, כפי שראינו בזכייה שלו בדובאי ובהופעה שלו כאן".

דנייל מדבדב חובט בכדור. (רויטרס)

מחוץ למגרש, ההכנות של סינר לגמר כוללות גם ויתורים אישיים. האיטלקי, שידוע כחובב מושבע של מרוצי פורמולה 1, הודה כי ייאלץ כנראה לוותר על הצפייה במרוץ הלילי כדי לנוח ולהתכונן כראוי למשחק שייערך בשעות הצהריים החמות של קליפורניה. לאחר ניצחונו בחצי הגמר הוא אף תועד במפגש נוצץ עם כוכבת הפופ זוכת הגראמי דואה ליפה וארוסה, אך כעת כל תשומת הלב והריכוז שלו מופנים למטרה אחת בלבד: ניצחון בקרב הענקים מול מדבדב וזכייה בתואר המאסטרס היוקרתי שעדיין חסר לו בארון התארים.