סל ניצחון לדונצ'יץ', טריפל דאבלים לו וליוקיץ'

לוקה דונצ’יץ’ הוביל את לוס אנג’לס לייקרס לניצחון על דנבר אחרי הארכה עם סל מכריע. במשחקים נוספים הלילה (בין שבת לראשון) בוסטון גברה על וושינגטון, אורלנדו על מיאמי וסקרמנטו על הקליפרס.

לוס אנג’לס לייקרס – דנבר 125:127 (אחרי הארכה)

לראות את הלייקרס צריכים סל בקלאץ’ ולא הולכים ללברון ג’יימס היה נשמע ביזארי בעבר, אבל זו כבר לא הקבוצה של לברון, אלא של דונצ’יץ’. והסלובני היה שם כשהלייקרס היו צריכים אותו עם סל ניצחון גדול חצי שנייה לסיום של ההארכה מול הנאגטס וניקולה יוקיץ’.

דונצ’יץ’ סיים עם טריפל דאבל של 30 נקודות, 13 אסיסטים ו-11 ריבאונדים. המנצחים קיבלו גם 32 נקודות מאוסטין ריבס, 21 ממרקוס סמארט ו-17 מקינג ג’יימס, ששיחק 40 דקות. יוקיץ’ רשם טריפל דאבל משלו מנגד עם 24 נקודות, 16 ריבאונדים ו-14 אסיסטים, ארון גורדון קלע 27 נקודות וטים הרדוויי ג’וניור 20.

שחקני לוס אנג'לס לייקרס חוגגים (רויטרס)

בוסטון - וושינגטון 100:111

הסלטיקס עצרו רצף של שני הפסדים, בעוד הוויזארדס ספגו הפסד 11 ברציפות. ג'ייסון טייטום בלט עם דאבל דאבל של 20 נקודות ו-14 ריבאונדים ב-32 דקות - שיא דקות עבורו העונה מאז שחזר מהפציעה. נמיאס קווטה הצטיין עם 24 נקודות ו-10 ריבאונדים, וג'יילן בראון הוסיף 16 נקודות.

הסלטיקס כבר הובילו ב-30 הפרש ברבע השלישי, אך הוויזארדס הצליחו לצמק ל-12 בלבד במהלך הרבע האחרון. למרות הקאמבק המאוחר, ליי אפ של טייטום ושלשה של סם האוזר סגרו עניין עבור בוסטון. טריסטן ווקצ'ביץ' הוביל את וושינגטון עם 22 נקודות, כשבוסטון שלטה בצבע עם 30:54 בנקודות.

ג'ייסון טייטום (רויטרס)

מיאמי – אורלנדו 121:117

המג’יק המשיכו את התקופה הנהדרת שלהם עם ניצחון שביעי ברציפות והפכו לקבוצה השנייה ב-30 השנים האחרונות שמנצחת את אותה יריבה חמש פעמים באותה עונה. פאולו באנקרו הוביל עם 27 נקודות, דזמונד ביין הוסיף 21 ו-וונדל קרטר ג'וניור תרם 15 עבור המג'יק.

אורלנדו כבר הוליכה ב-22 הפרש, אך מיאמי הצליחה לחזור פעמיים למרחק שתי נקודות בלבד ב-18.5 השניות האחרונות. למרות זאת, המג'יק החזיקו מעמד ושיפרו את מאזנם ל-28:38, משחק אחד מעל ההיט (30:38) במאבק על המקום החמישי במזרח. חיימה חאקס ג'וניור קלע 22 למיאמי, בעוד באם אדבאיו ונורמן פאוול הוסיפו 20 נקודות כל אחד. טיילר הירו חזר מפציעה ותרם 10 נקודות.

פאולו באנקרו (רויטרס)

לוס אנג’לס קליפרס – סקרמנטו 118:109

הקינגס הובילו במהלך המשחק כבר ב-20 הפרש, הקליפרס ניסו למזער נזקים ברבע האחרון עם 26:34, אבל זה לא הספיק. בסך הכל סקרמנטו בתקופה טובה עם ניצחון שלישי בארבעת המשחקים האחרונים שלה, אחרי רצף של שלושה הפסדים.

דמאר דרוזן הוביל את הקינגס עם 27 נקודות, פרשס אצ’יווה הוסיף 25 ו-13 ריבאונדים, מקסים ריינו קלע 23 נקודות וראסל ווסטברוק רשם טריפל דאבל של 12 נקודות, 12 ריבאונדים ו-10 אסיסטים. קוואי לנארד בלט מנגד עם 31 נקודות, 25 היו לדריוס גרלאנד ו-24 לבנדיקט מת’ורין.