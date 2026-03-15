 מזרח 
73%7239-774266דטרויט פיסטונס
67%7136-768767בוסטון סלטיקס
63%7422-781968ניו יורק ניקס
60%7690-794067קליבלנד קאבלירס
58%7313-742064אורלנדו מג'יק
55%7543-762067טורונטו ראפטורס
54%7827-788767אטלנטה הוקס
53%7864-781468פילדלפיה 76'
51%8075-823869מיאמי היט
51%7722-799269שארלוט הורנטס
43%8137-788868שיקגו בולס
42%7629-728966מילווקי באקס
27%7742-720267ברוקלין נטס
25%7978-732265וושינגטון וויזארדס
24%8081-747167אינדיאנה פייסרס
 מערב 
76%7239-784267אוקלהומה ת'אנדר
74%7254-773965סן אנטוניו ספרס
65%7288-759566יוסטון רוקטס
61%8011-826869דנבר נאגטס
59%7884-805868מינסוטה טימברוולבס
59%7301-744566פיניקס סאנס
57%7819-781168לוס אנג'לס לייקרס
52%7341-742566לוס אנג'לס קליפרס
51%7653-774667גולדן סטייט ווריורס
46%7903-775567פורטלנד בלייזרס
36%7817-755667דאלאס מאבריקס
33%7916-763266ניו אורלינס פליקנס
31%8001-775067ממפיס גריזליס
30%8376-792067יוטה ג'אז
26%8191-755468סקרמנטו קינגס

סל ניצחון לדונצ'יץ', טריפל דאבלים לו וליוקיץ'

30 נקודות, 13 אסיסטים ו-11 ריבאונדים לסלובנים ב-125:127 של הלייקרס בהארכה מול דנבר, 24 לסרבי. 20 לטייטום בניצחון בוסטון, אורלנדו לא עוצרת

סל הניצחון של לוקה דונצ'יץ' (רויטרס)
לוקה דונצ’יץ’ הוביל את לוס אנג’לס לייקרס לניצחון על דנבר אחרי הארכה עם סל מכריע. במשחקים נוספים הלילה (בין שבת לראשון) בוסטון גברה על וושינגטון, אורלנדו על מיאמי וסקרמנטו על הקליפרס.

לוס אנג’לס לייקרס – דנבר 125:127 (אחרי הארכה)

לראות את הלייקרס צריכים סל בקלאץ’ ולא הולכים ללברון ג’יימס היה נשמע ביזארי בעבר, אבל זו כבר לא הקבוצה של לברון, אלא של דונצ’יץ’. והסלובני היה שם כשהלייקרס היו צריכים אותו עם סל ניצחון גדול חצי שנייה לסיום של ההארכה מול הנאגטס וניקולה יוקיץ’.

דונצ’יץ’ סיים עם טריפל דאבל של 30 נקודות, 13 אסיסטים ו-11 ריבאונדים. המנצחים קיבלו גם 32 נקודות מאוסטין ריבס, 21 ממרקוס סמארט ו-17 מקינג ג’יימס, ששיחק 40 דקות. יוקיץ’ רשם טריפל דאבל משלו מנגד עם 24 נקודות, 16 ריבאונדים ו-14 אסיסטים, ארון גורדון קלע 27 נקודות וטים הרדוויי ג’וניור 20.

בוסטון - וושינגטון 100:111

הסלטיקס עצרו רצף של שני הפסדים, בעוד הוויזארדס ספגו הפסד 11 ברציפות. ג'ייסון טייטום בלט עם דאבל דאבל של 20 נקודות ו-14 ריבאונדים ב-32 דקות - שיא דקות עבורו העונה מאז שחזר מהפציעה. נמיאס קווטה הצטיין עם 24 נקודות ו-10 ריבאונדים, וג'יילן בראון הוסיף 16 נקודות.

הסלטיקס כבר הובילו ב-30 הפרש ברבע השלישי, אך הוויזארדס הצליחו לצמק ל-12 בלבד במהלך הרבע האחרון. למרות הקאמבק המאוחר, ליי אפ של טייטום ושלשה של סם האוזר סגרו עניין עבור בוסטון. טריסטן ווקצ'ביץ' הוביל את וושינגטון עם 22 נקודות, כשבוסטון שלטה בצבע עם 30:54 בנקודות.

מיאמי – אורלנדו 121:117

המג’יק המשיכו את התקופה הנהדרת שלהם עם ניצחון שביעי ברציפות והפכו לקבוצה השנייה ב-30 השנים האחרונות שמנצחת את אותה יריבה חמש פעמים באותה עונה. פאולו באנקרו הוביל עם 27 נקודות, דזמונד ביין הוסיף 21 ו-וונדל קרטר ג'וניור תרם 15 עבור המג'יק.

אורלנדו כבר הוליכה ב-22 הפרש, אך מיאמי הצליחה לחזור פעמיים למרחק שתי נקודות בלבד ב-18.5 השניות האחרונות. למרות זאת, המג'יק החזיקו מעמד ושיפרו את מאזנם ל-28:38, משחק אחד מעל ההיט (30:38) במאבק על המקום החמישי במזרח. חיימה חאקס ג'וניור קלע 22 למיאמי, בעוד באם אדבאיו ונורמן פאוול הוסיפו 20 נקודות כל אחד. טיילר הירו חזר מפציעה ותרם 10 נקודות.

לוס אנג’לס קליפרס – סקרמנטו 118:109

הקינגס הובילו במהלך המשחק כבר ב-20 הפרש, הקליפרס ניסו למזער נזקים ברבע האחרון עם 26:34, אבל זה לא הספיק. בסך הכל סקרמנטו בתקופה טובה עם ניצחון שלישי בארבעת המשחקים האחרונים שלה, אחרי רצף של שלושה הפסדים.

דמאר דרוזן הוביל את הקינגס עם 27 נקודות, פרשס אצ’יווה הוסיף 25 ו-13 ריבאונדים, מקסים ריינו קלע 23 נקודות וראסל ווסטברוק רשם טריפל דאבל של 12 נקודות, 12 ריבאונדים ו-10 אסיסטים. קוואי לנארד בלט מנגד עם 31 נקודות, 25 היו לדריוס גרלאנד ו-24 לבנדיקט מת’ורין.

