סינר מחץ את זברב בדרך לגמר אינדיאן וולס

יאניק סינר ממשיך לבסס את מעמדו כאחד השחקנים הטובים והיציבים בעולם על משטחים קשים. המדורג שני בעולם העפיל הלילה לראשונה בקריירה שלו לגמר טורניר המאסטרס 1000 היוקרתי באינדיאן וולס 2026, לאחר הופעה דומיננטית וניצחון חלק 2:6 ו-4:6 על אלכסנדר זברב. האיטלקי השלים את המלאכה בתוך שעה ו-23 דקות בלבד, והוכיח שוב עליונות מוחלטת מול היריב הגרמני, שנראה חסר אונים מול העוצמות של יריבו.

עבור סינר בן ה-24, מדובר בניצחון שישי ברציפות על זברב, שלא הצליח לגבור עליו מאז אליפות ארצות הברית הפתוחה ב-2023. הניצחון הזה גם מאריך את רצף הניצחונות של סינר בטורנירי מאסטרס 1000 לעשרה משחקים, ומשפר את מאזנו העונתי ל-12 ניצחונות לעומת שני הפסדים בלבד.

יאניק סינר מכה בכדור בעוצמה. (רויטרס)

המשחק נפתח בשליטה מוחלטת של האיטלקי. סינר הכתיב את הקצב מהקו האחורי, חבט בעוצמה אדירה וניצל היטב את החולשות של זברב, במיוחד בהגשות השניות. במערכה הראשונה, סינר זכה ב-11 מתוך 12 הנקודות בהגשה הראשונה שלו, והעניש את זברב כשזכה ב-13 מתוך 18 נקודות על ההגשה השנייה של הגרמני. האיטלקי הפעיל לחץ מתמיד על כף היד של זברב, שבר את ההגשות שלו פעמיים ברציפות וסגר את המערכה הראשונה, שנמשכה חצי שעה בלבד, בתוצאה 2:6.

במערכה השנייה, זברב העלה את הרמה, ניסה לשנות גישה טקטית ולהיכנס לראלים ארוכים ואינטנסיביים יותר. הוא הצליח לייצב את ההגשות שלו, שמר על משחקוני ההגשה שלו על האפס ועלה ליתרון 2:3. עם זאת, סינר, שהפגין חוסן מנטלי ואינטליגנציה טקטית מרשימה, הגיב מיד וזכה בארבעה מתוך חמשת המשחקונים הבאים. בפיגור 3:4, זברב ביצע שגיאה כפולה קריטית וסיפק לסינר הזדמנות לשבירה כפולה. הגרמני שלח כדור גב יד אל מחוץ לקווים, וסינר השיג את השבירה המיוחלת. משם, הדרך לניצחון הייתה קצרה, והאיטלקי חתם את ההתמודדות עם אייס אדיר במהירות של למעלה מ-210 קמ"ש, האייס השמיני שלו במשחק.

ההישג של סינר באינדיאן וולס מציב אותו בשורה אחת עם אגדות טניס של ממש. הוא הצטרף לרשימה אקסקלוסיבית של שחקנים שהגיעו לגמר בשישה טורנירי מאסטרס 1000 שונים על משטח קשה, רשימה הכוללת את רפאל נדאל, רוג'ר פדרר, נובאק ג'וקוביץ', אנדי מארי ודנייל מדבדב. בנוסף, סינר הפך לשחקן הראשון מאז מארי בעונת 2016 שמעפיל לגמר בשני טורנירי מאסטרס 1000 רצופים מבלי לשמוט אפילו מערכה אחת.

בסיום המשחק, סינר לא הסתיר את התרגשותו: "זה הישג נהדר. זו הפעם הראשונה שלי כאן בגמר וזה אומר המון עבורי. זו הפעם השלישית שאני משחק כאן בחצי הגמר, אז אני שמח מאוד. נראה מה יקרה מחר. הייתה לי הופעה מצוינת. הרגשתי שסשה לא שיחק טוב במיוחד היום, שברתי אותו כמה פעמים במערכה הראשונה וזה נתן לי ביטחון להמשיך. הגשתי טוב מאוד ברגעים החשובים".

שחקן העבר טים הנמן ניתח את ההתמודדות: "זברב פשוט העניק לסינר את השבירות במערכה הראשונה. זה לא שסינר נדרש לשחק טניס מבריק כדי לזכות בנקודות האלה. במערכה השנייה היו לזברב הזדמנויות, ואם הוא היה מנצל אותן הוא היה יכול להפוך את הקערה, אבל הייתה תחושה של דז'ה וו, רק חיכינו שסינר ייקח את ההזדמנויות שלו, וזה הלך לו בקלות רבה".

כעת, סינר ימתין לראות מי יעמוד מולו בקרב על התואר היוקרתי בקליפורניה. יריבו בגמר יהיה המדורג ראשון בעולם, קרלוס אלקראס, שמחזיק ביתרון נוח בפסגת הדירוג העולמי לאחר שזכה באליפות ארצות הברית ובאליפות אוסטרליה הפתוחה בתחילת 2026, או הרוסי דנייל מדבדב, שהגיע לגמר הטורניר פעמיים בעבר. לא משנה מי תהיה המשוכה האחרונה, נראה כי סינר מגיע בכושר שיא במטרה להניף תואר ראשון בשנת 2026.