יום ראשון, 15.03.2026 שעה 09:53
ליגה ספרדית 25-26
6726-7227ברצלונה1
6624-6028ריאל מדריד2
5725-4728אתלטיקו מדריד3
5533-5128ויאריאל4
4334-4227בטיס5
4030-3727סלטה ויגו6
3740-3427אספניול7
3541-4027ריאל סוסיאדד8
3530-2328חטאפה9
3540-3028אתלטיק בילבאו10
3432-3227אוססונה11
3443-3128ג'ירונה12
3242-3028ולנסיה13
3142-3527סביליה14
3133-2727ראיו וייקאנו15
2838-2628אלאבס16
2645-3628אלצ'ה17
2544-3127מיורקה18
2245-2927לבאנטה19
2144-1828אוביידו20

פדה ואלוורדה הציל את העונה של ריאל מדריד

האזינו לפודקאסט: הביצועים המשוגעים של הקשר, הפצצה של גולר, ההחלטה של ארבלואה, החשש של האוהדים מ"תסריט דמבלה" ולקראת הגומלין מול סיטי והדרבי

פדריקו ואלוורדה (IMAGO)

ריאל מדריד סגרה שבוע מושלם עם שני ניצחונות גדולים: 0:3 על מנצ’סטר סיטי בליגת האלופות ו-1:4 על אלצ’ה בליגה הספרדית. אורי רייך, עמית לוינטל וחמי אלמוג מסכמים את שני המשחקים בפודקאסט ריאל ומתכוננים לשבוע מאתגר וגורלי.

מה בתפריט: כל הנתונים, הניתוחים והמחמאות לאיש שהחיה את העונה של ריאל מדריד - פדה ואלוורדה, ההחלטה של אלברו ארבלואה ללכת עם החוזקות של הסגל על פני הרצונות שלו, השער שובר השיאים של ארדה גולר ומעמדו בקבוצה, הקרדיט הנרחב לשחקנים הצעירים ומי מהם הרשים יותר מכל?

וגם: אנטוניו רודיגר שבר את הקרח והעלה לדיון את סימני השאלה על עתידו, העמדה בה ריאל הכי עמוקה, נתוני הבישולים החריגים של טיבו קורטואה ו-ויניסיוס בליגת האלופות, הפנדל של הברזילאי שגורם לאוהדי הבלאנקוס לחשוש מ”תסריט דמבלה”, ההרכב לקראת הגומלין אצל סיטי והתחושות לקראת הדרבי מול אתלטיקו במחזור הבא.

שער העונה בעולם: גולר כובש מחצי מגרש!

מה עם ברצלונה?

חוץ מזה, מה הסיכוי שסביליה תדהים שוב את ברצלונה והאם במדריד יעדיפו שז’ואן לאפורטה יפסיד בבחירות לנשיאות הקטלונים? האזנה נעימה.

