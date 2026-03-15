פדה ואלוורדה הציל את העונה של ריאל מדריד

ריאל מדריד סגרה שבוע מושלם עם שני ניצחונות גדולים: 0:3 על מנצ’סטר סיטי בליגת האלופות ו-1:4 על אלצ’ה בליגה הספרדית. אורי רייך, עמית לוינטל וחמי אלמוג מסכמים את שני המשחקים בפודקאסט ריאל ומתכוננים לשבוע מאתגר וגורלי.

מה בתפריט: כל הנתונים, הניתוחים והמחמאות לאיש שהחיה את העונה של ריאל מדריד - פדה ואלוורדה, ההחלטה של אלברו ארבלואה ללכת עם החוזקות של הסגל על פני הרצונות שלו, השער שובר השיאים של ארדה גולר ומעמדו בקבוצה, הקרדיט הנרחב לשחקנים הצעירים ומי מהם הרשים יותר מכל?

וגם: אנטוניו רודיגר שבר את הקרח והעלה לדיון את סימני השאלה על עתידו, העמדה בה ריאל הכי עמוקה, נתוני הבישולים החריגים של טיבו קורטואה ו-ויניסיוס בליגת האלופות, הפנדל של הברזילאי שגורם לאוהדי הבלאנקוס לחשוש מ”תסריט דמבלה”, ההרכב לקראת הגומלין אצל סיטי והתחושות לקראת הדרבי מול אתלטיקו במחזור הבא.

שער העונה בעולם: גולר כובש מחצי מגרש!

מה עם ברצלונה?

חוץ מזה, מה הסיכוי שסביליה תדהים שוב את ברצלונה והאם במדריד יעדיפו שז’ואן לאפורטה יפסיד בבחירות לנשיאות הקטלונים? האזנה נעימה.