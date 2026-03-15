שחקן אלצ'ה ש"עזר" לריאל מדריד עם החילופים

קיבלה סיוע מהחוק: ארבלואה הכניס שישה שחקנים מהספסל במהלך ה-1:4 על היריבה מהתחתית, שפציעת המגן שלה נתנה לבלאנקוס לבצע חילוף נוסף. ההסבר המלא

ריאל מדריד חוגגת (IMAGO)
ריאל מדריד ניצחה אמש (שבת) 1:4 את אלצ’ה, מה שקירב אותה למרחק של נקודה מברצלונה לפני המשחק שלה היום ב-17:15 נגד סביליה במסגרת המחזור ה-28 בליגה הספרדית. שלוש הנקודות של הבלאנקוס היו בסימן מופע מרהיב של אינדיבידואלים, עם שערים גדולים של אנטוניו רודיגר, פדריקו ואלוורדה ולקינוח ארדה גולר שכבש מחצי מגרש.

הלבנים שבו למסלול הניצחונות גם בזירה המקומית והמשיכו במומנטום האדיר מה-0:3 על מנצ’סטר סיטי משמינית גמר ליגת האלופות, שם חזרו לחייך לאחר שני הפסדי ליגה רצופים. גם הכותרות בספרד שיבחו, בעיקר את האורוגוואי והטורקי על רגעי גאונות, כאשר לצד תצוגה בלבן מה שעוד תפס את תשומת הלב היה החילופים של אלברו ארבלואה.

ולא, לא מדובר על שחקני האקדמיה שמאמן ריאל מדריד הכניס למגרש, אלא על כך שהבלאנקוס ביצעו שישה חילופים במהלך ההתמודדות נגד הקבוצה מהתחתית. אז איך למעשה המארחת בברנבאו ערכה חילוף אחד יותר ממה שמותר בפועל? התשובה טמונה דווקא אצל היריבה.

זוהה שיגור מטורקיה! 1:4 אדיר לריאל מדריד

ההסבר המלא ל-6 החילופים של ריאל מדריד

בדקה ה-24, אדוארדו קמאבגינה ובובה סנגרה מאלצ’ה התנגשו בראשים האחד של השני. הצרפתי של הביתיים שרד את המכה החזקה, אך המגן של אלצ’ה לא יכול היה להמשיך ולמעשה הוחלף בשלב מוקדם על ידי אדריה פדרוסה תחת הקטגוריה של חילוף בעקבות פגיעת ראש.

בגלל שהחוקה בספרד כמו בשאר העולם, לא מחשיבה פגיעת ראש ראשונה שכזו כספירה בחילוף, אז לאלצ’ה נותרו עדיין חמישה חילופים  בנוהל גם לאחר שסנגרה יצא. בעקבות כך, גם בהתאם לפרוטוקול, כדי לשמור על הוגנות גם לקבוצה הנגדית מתווסף חילוף אחד ולכן ארבלואה למעשה קיבל “עזרה” מסנגרה ויכול היה להוריד לספסל שישה משחקניו, ולהכניס שישה אחרים במקום חמישה.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
