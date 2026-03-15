פפ: ההרחקה? זה מושלם, אתלונן יותר לשופטים

מנצ'סטר סיטי אמנם התרחקה הערב (שבת) עד כדי תשע נקודות מהפסגה לאחר ה-1:1 המאכזב מול ווסטהאם, אך אם תשאלו את פפ גווארדיולה, מאמן התכולים, הסיפור ממש לא גמור.

גווארדיולה פתח את דבריו: ״חייבים לנסות עד הסוף, המירוץ לאליפות ממש לא נגמר, מהסיבה הפשוטה שלא הפסדנו היום. יש לנו עדיין משחק חסר, ויש לנו את המפגש הישיר מול ארסנל. אנחנו נמשיך להילחם עד הרגע האחרון. כשזה כבר לא יהיה אפשרי מבחינה מתמטית, נהיה הראשונים לברך את האלופה, אבל עד אז, אנחנו פה״.

המאמן לא חסך בביקורת עצמית בנוגע לבעיה המרכזית של הסיטיזנס העונה: ניצול ההזדמנויות: "בדיוק כמו שקרה לנו נגד נוטינגהאם פורסט, פשוט שמטנו שתי נקודות יקרות. הבעיה שלנו היא שלא הבקענו מספיק שערים העונה, ובטח שלא מספיק במהלך המשחקים עצמם כדי להרוג אותם. זה משהו שאנחנו חייבים לפתור״.

פפ גווארדיולה מעביר הוראות מהיציע (רויטרס)

המאמן, שריצה עונש הרחקה ובלח הוראות מהיציע סיפק תשובה צינית כשנשאל על כך: ״היה מושלם. פשוט מושלם שם למעלה. אני כל כך אוהב להיות שם, שאני מתכוון להתלונן בפני השופטים אפילו יותר כדי לצבור עוד צהובים ולחזור ליציע. בפעם הבאה אולי אקבל הרחקה משלושה משחקים, אני בהחלט אנסה את זה שוב״.

למרות החיוכים, גווארדיולה יודע שהשבוע הקרוב עשוי לחרוץ את גורל העונה כולה. עם הגומלין הקריטי מול ריאל מדריד בליגת האלופות וגמר גביע הליגה מול ארסנל בראשון הבא, סיטי תצטרך להתאושש במהרה ולנסות להציל לעצמה את העונה.