יום ראשון, 15.03.2026 שעה 01:02
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5140-5129מנצ'סטר יונייטד3
5134-3929אסטון וילה4
4835-5330צ'לסי5
4839-4829ליברפול6
4440-4429ברנטפורד7
4335-3430אברטון8
4243-4330ניוקאסל9
4146-4430בורנמות'10
4036-3930ברייטון11
4043-4029פולהאם12
4035-3030סנדרלנד13
3835-3329קריסטל פאלאס14
3148-3729לידס15
2946-3929טוטנהאם16
2955-3630ווסטהאם17
2843-2829נוטינגהאם פורסט18
2058-3230ברנלי19
1652-2230וולבס20

פפ: ההרחקה? זה מושלם, אתלונן יותר לשופטים

מאמן סיטי דיבר לאחר ה-1:1 והביע ציניות על עונש ההשעיה: ״מקווה לקבל הרחקות לשלושה משחקים כדי לחזור ליציע״. על האליפות אמר: ״זה ממש לא גמור״

פפ גווארדיולה (IMAGO)
מנצ'סטר סיטי אמנם התרחקה הערב (שבת) עד כדי תשע נקודות מהפסגה לאחר ה-1:1 המאכזב מול ווסטהאם, אך אם תשאלו את פפ גווארדיולה, מאמן התכולים, הסיפור ממש לא גמור. 

גווארדיולה פתח את דבריו: ״חייבים לנסות עד הסוף, המירוץ לאליפות ממש לא נגמר, מהסיבה הפשוטה שלא הפסדנו היום. יש לנו עדיין משחק חסר, ויש לנו את המפגש הישיר מול ארסנל. אנחנו נמשיך להילחם עד הרגע האחרון. כשזה כבר לא יהיה אפשרי מבחינה מתמטית, נהיה הראשונים לברך את האלופה, אבל עד אז, אנחנו פה״.

המאמן לא חסך בביקורת עצמית בנוגע לבעיה המרכזית של הסיטיזנס העונה: ניצול ההזדמנויות: "בדיוק כמו שקרה לנו נגד נוטינגהאם פורסט, פשוט שמטנו שתי נקודות יקרות. הבעיה שלנו היא שלא הבקענו מספיק שערים העונה, ובטח שלא מספיק במהלך המשחקים עצמם כדי להרוג אותם. זה משהו שאנחנו חייבים לפתור״.

המאמן, שריצה עונש הרחקה ובלח הוראות מהיציע סיפק תשובה צינית כשנשאל על כך: ״היה מושלם. פשוט מושלם שם למעלה. אני כל כך אוהב להיות שם, שאני מתכוון להתלונן בפני השופטים אפילו יותר כדי לצבור עוד צהובים ולחזור ליציע. בפעם הבאה אולי אקבל הרחקה משלושה משחקים, אני בהחלט אנסה את זה שוב״.

למרות החיוכים, גווארדיולה יודע שהשבוע הקרוב עשוי לחרוץ את גורל העונה כולה. עם הגומלין הקריטי מול ריאל מדריד בליגת האלופות וגמר גביע הליגה מול ארסנל בראשון הבא, סיטי תצטרך להתאושש במהרה ולנסות להציל לעצמה את העונה.

