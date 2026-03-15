סינר ניצח את זברב ועלה לגמר האינדיאן וולס

הטניסאי האיטלקי יאניק סינר המשיך אמש (שבת) בכושר המצוין והעפיל לגמר טורניר האינדיאן וולס לאחר ניצחון משכנע על אלכסנדר זברב. סינר שלט בהתמודדות מהפתיחה וסגר את המשחק בתוך 73 דקות בלבד עם 2:6, 4:6, בדרך לאחד הניצחונות המרשימים שלו בטורניר.

האיטלקי הגיע למשחק עם ביטחון רב והראה עליונות ברוב שלבי ההתמודדות. הוא שבר מוקדם בכל מערכה, שמר על ההגשות שלו בצורה יציבה ולא נתן ליריבו הגרמני לפתח מומנטום. זברב התקשה להתמודד עם הקצב והדיוק של סינר מהקו האחורי, ונראה חסר פתרונות מול המשחק האגרסיבי של המדורג הבכיר.

הניצחון המשיך מגמה ברורה במפגשים בין השניים, כאשר זה היה ההפסד השישי ברציפות של זברב מול סינר. המאזן ביניהם עומד כעת על 4:7 לטובת האיטלקי, שממשיך לבסס את עצמו כאחד השחקנים הדומיננטיים בסבב בתקופה האחרונה.

סאשה זברב מתוסכל (רויטרס)

השיפור של סינר

מעבר להעפלה לגמר, עבור סינר מדובר גם בהישג אישי חשוב: זו הפעם הראשונה שהוא מגיע לגמר בטורניר היוקרתי במדבר הקליפורני. לאחר פתיחת עונה מעט לא יציבה, האיטלקי נראה שוב בשיאו ומקווה להשלים זכייה שתסמן סגירת מעגל, במיוחד אחרי התקופה המורכבת שעבר בעקבות פרשת הקלוסטבול שהעיבה על שמו בעבר.

כעת הוא ממתין לזהות יריבו בגמר, כאשר האפשרות למפגש גדול מול קרלוס אלקראס עדיין על הפרק. אם אכן זה יהיה הדו-קרב על התואר, אוהדי הטניס עשויים לקבל עוד פרק מרתק ביריבות הגדולה של הדור החדש בסבב.