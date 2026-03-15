בחריין וסעודיה לא יארחו את מרוצי הפורמולה 1

ישראל וארצות הברית נלחמות מול איראן, וההשפעה על הספורט כבר מזמן חצתה את גבולות הארץ או הכדורגל והכדורסל בלבד, כאשר הלילה (בין שבת לראשון) גם הענף המוטורי נפגע – כאשר פורמולה 1 הודיעה באופן רשמי כי הגראנד פרי של בחריין וערב הסעודית לא יתקיים באפריל בצל המצב.

כזכור, לפי הדיווחים מוקדם יותר בשבוע שעבר, גורמים במהלך סוף השבוע של הגראנד פרי של סין בשאנגחאי, המארגנים והגופים המנהלים של האליפות עקבו מקרוב אחר המצב מאז פרוץ הלחימה ב-28 בפברואר בעקבות התקיפות המשותפות של ארצות הברית וישראל נגד איראן.

שני המרוצים במזרח התיכון היו תחת בחינה כבר מאז החרפת העימות באזור, שפגעה קשות בתנועת הטיסות הבינלאומית ובמערך השינוע שעליו נשען לוח המרוצים הגלובלי של פורמולה 1. מלבד שאלת הביטחון, המארגנים נאלצו להתמודד גם עם שיקולים מסחריים מורכבים הקשורים להסכמי האירוח וללוגיסטיקה.

ההודעה המלאה של פורמולה 1

“היום אושר כי לאחר הערכות מדוקדקות, עקב המצב המתמשך באזור המזרח התיכון, מרוצי הגרנד פרי של בחריין וערב הסעודית לא יתקיימו באפריל. בעוד שנשקלו מספר חלופות, הוחלט בסופו של דבר שלא יבוצעו החלפות באפריל.

גם סבבי פורמולה 2, פורמולה 3 ואקדמיית F1 לא יתקיימו בזמנים שנקבעו. ההחלטה התקבלה בהתייעצות מלאה עם ה-FIA והמארגנים הרלוונטיים. סטפנו דומניקאלי, נשיא ומנכ"ל פורמולה 1, אמר: "בעוד שזו הייתה החלטה קשה, למרבה הצער, היא הנכונה בשלב זה בהתחשב במצב הנוכחי במזרח התיכון".

מוחמד בן סוליים, נשיא ה-FIA, אמר: "ה-FIA תמיד תציב את בטיחותם ורווחתם של הקהילה והעמיתים שלנו בראש סדר העדיפויות. לאחר שיקול דעת מדוקדק, קיבלנו החלטה זו תוך מחשבה על אחריות זו. אנו ממשיכים לקוות לשקט, ביטחון וחזרה מהירה ליציבות באזור, ומחשבותיי עם כל אלה שנפגעו מהאירועים האחרונים"”.