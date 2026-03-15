גולר בכל מקום: "יצירת מופת שתיזכר לשנים"

מבחינת ריאל מדריד, אם המשחק אמש (שבת) מול אלצ’ה לא היה נגמר ב-90 דקות, היינו רואים עוד כמות מכובדת של שערים שהיו יכולים להיכנס תחת הקטגוריה ‘שערי העונה’. הבלאנקוס שבו לנצח גם בליגה הספרדית במסגרת המחזור ה-28 עם 1:4 מרשים על אלצ’ה, כשכל גול בצבע.

אנטוניו רודירגר כבש ראשון בוולה נהדר, פדריקו ואלוורדה המשיך את הכושר המשוגע שלו והכפיל עם בעיטה לחיבורים, דין האוסן הצטרף לחגיגה עם גול משלו וארדה גולר נתן ביצוע שלא יישכח עם שער מחצי מגרש כדי למחוץ סופית את החבורה של אדר סראביה.

בספרד בכלל ובמדריד בפרט, חגגו יחד עם הלבנים של אלברו ארבלואה, כשהטורקי היה בכל מקום: “גולר מבקיע שער היסטורי בפסטיבל”, נכתב בכותרת של ה’מארקה’. “האוהדים בברנבאו יוכלו לספר שהם ראו את הפלא של גולר”, הוסיפו. ב’אס’ חיברו את שלוש הנקודות האלה גם לניצחון על מנצ’סטר סיטי באלופות: “בשבוע של ואלוורדה, גולר כבש את שער העונה”. והשבחים לטורקי לא נעצרו כאן: “גאונות. רגע של גאונות. יצירת מופת. ידובר על זה עוד שנים רבות”.

זוהה שיגור מטורקיה! 1:4 אדיר לריאל מדריד

המחמאות לוואלורדה, והביקורת המפתיעה

גם ואלוורדה זכה לפרגון שמגיע לו, בתום שבוע אדיר, עם הכתרה כמנהיג החדש בלבן: “בתוך שבוע, הוא הפך מכדורגלן מעולה לאייקון של ריאל מדריד, עם אופי, נוכחות בכל מקום וכישרון להבקעה. הוא חוגג את העובדה שאף אחד כבר לא רוצה שהוא ישחק כמגן. ואלוורה עשה סדר”.

אלא שלצד המחמאות לשחקנים, ריאל מדריד עצמה נותרה תחת זכוכית מגדלת מבחינת התקשורת המקומית, שאולי אף הפתיעה מעט בנוקשות שלה: “במציאות, ריאל הייתה אותה קבוצה שהייתה עד כה בלה ליגה, כזו שעדיין במעקב, טרם התאוששה לחלוטין, חסרת לחץ ובסופו של דבר לא מסוכנת במיוחד”.