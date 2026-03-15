יום ראשון, 15.03.2026 שעה 00:42
כדורגל עולמי

מרהיב: צפו בשער המטורף של גולר מחצי מגרש

שער העונה: הטורקי קינח בגדול עם הגול הרביעי של ריאל מדריד ב-1:4 על אלצ'ה, כשהכניע את שוער היריבה ממרחק אדיר בביצוע שהדהים את הברנבאו. צפו

ארדה גולר (IMAGO)
ריאל מדריד חזרה ובגדול, בדיוק למאני טיים של העונה. אחרי שני הפסדי ליגה רצופים, הבלאנקוס חגגו 0:3 גדול על מנצ’סטר סיטי בליגת האלופות והמשיכו הערב (שבת) עם 1:4 מוחץ על אלצ’ה שכלל גולים אדירים לא פחות מאותה תצוגה על התכולים של פפ גווארדיולה.

מלבד ביצוע אדיר של פדריקו ואלוורדה, קיבלנו קינוח מתוק במיוחד בדמות מה שאפשר להגדיר אולי שער העונה, כשעל החתום ארדה גולר. הטורקי ראה את שוער היריבה מחוץ לרחבה ושלח בעיטה בדיוק הנכון ובעוצמה הנכונה כדי להכניע אותו מחצי מגרש עם הגול הרביעי של הלבנים.

אוהדי המארחת בברנבאו תפסו את הראש והחבורה של אלברו ארבלואה יכולה בהחלט לצאת מרוצה, גם משלוש הנקודות החשובות במאבק האליפות שגם מלחיצות את ברצלונה, וגם מהופעה משכנעת במיוחד שבתוכה שערים מופלאים שייזכרו לשנים רבות. צפו בגול האדיר של גולר מחצי מגרש:

שער העונה בעולם: גולר כובש מחצי מגרש!

נכון לכרגע עוד בטרם שבארסה שיחקה את המחזור ה-28 בלה ליגה, ריאל התקרבה אליה עד לפער של נקודה. עם צעד משמעותי לשלב הבא בשמינית גמר הצ’מפיונס לאחר השלישייה נגד סיטי, אפשר בהחלט להכריז שהחבורה מבירת ספרד שבה לעצמה.

