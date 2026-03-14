ליגה איטלקית 25-26
6823-6529אינטר1
6020-4428מילאן2
5930-4529נאפולי3
5328-5129יובנטוס4
5121-4628קומו5
5121-3828רומא6
4727-4029אטאלנטה7
3934-3728בולוניה8
3838-3528ססואולו9
3728-2828לאציו10
3642-3329אודינזה11
3436-2129פארמה12
3350-3229טורינו13
3040-3428גנואה14
3038-3028קליארי15
2739-2129לצ'ה16
2542-3028פיורנטינה17
2440-2228קרמונזה18
1849-2228ורונה19
1548-2028פיזה20

השני ברציפות: יובנטוס גברה 0:1 על אודינזה

לאחר הניצחון על פיזה במחזור הקודם, הביאנקונרי השיגו את מלוא הנקודות בפעם השנייה ברציפות ועקב כך טיפסו במעלה הטבלה. ז'רמי בוגה כבש לזכותם

שחקני יובנטוס חוגגים ביחד (IMAGO)
שחקני יובנטוס חוגגים ביחד (IMAGO)

המחזור ה-29 באיטליה המשיך הערב (שבת) עם המשחק המאוחר בין אודינזה ליובנטוס, אשר בסיומו נקבע כי האחרונה גברה 0:1 על המארחת והיא עומדת על רצף של שני ניצחונות.

כאמור, זהו המשחק השני ברציפות בו הביאנקונרי לוקחים את מלוא הנקודות, והם מטפסים מעלה בטבלה. לאחר הניצחון 0:4 על פיזה במחזור הקודם, הפעם המנצחת הסתפקה בניצחון קטן יותר, אך כזה שעושה את העבודה.

מי שכבש לזכות יובה הוא ז’רמי בוגה בדקה ה-38, כאשר הוא קיבל בישול מקנאן יילדיז. בדקה ה-70 שער של פרנסיסקו קונסיסאו נפסל לאחר בדיקת ואר, אך זה לא שינה את התוצאה הסופית שהיא ניצחון חשוב עבור יובנטוס.

