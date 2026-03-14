השני ברציפות: יובנטוס גברה 0:1 על אודינזה

המחזור ה-29 באיטליה המשיך הערב (שבת) עם המשחק המאוחר בין אודינזה ליובנטוס, אשר בסיומו נקבע כי האחרונה גברה 0:1 על המארחת והיא עומדת על רצף של שני ניצחונות.

כאמור, זהו המשחק השני ברציפות בו הביאנקונרי לוקחים את מלוא הנקודות, והם מטפסים מעלה בטבלה. לאחר הניצחון 0:4 על פיזה במחזור הקודם, הפעם המנצחת הסתפקה בניצחון קטן יותר, אך כזה שעושה את העבודה.

מי שכבש לזכות יובה הוא ז’רמי בוגה בדקה ה-38, כאשר הוא קיבל בישול מקנאן יילדיז. בדקה ה-70 שער של פרנסיסקו קונסיסאו נפסל לאחר בדיקת ואר, אך זה לא שינה את התוצאה הסופית שהיא ניצחון חשוב עבור יובנטוס.