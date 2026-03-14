הלוהטת בליגה: 99:122 לאטלנטה על מילווקי

כמידי יום שבת, גם היום היו לא מעט משחקים מוקדמים מבחינתנו בשעון ישראל, כאשר מעבר למשחק של ברוקלין עם בן שרף ודני וולף, היו עוד שני מפגשים. קודם אטלנטה חגגה עם 99:122 על מילווקי, כאשר בשעה זו נפגשות עדיין סן אנטוניו ושארלוט.

אטלנטה הוקס (36:31) – מילווקי באקס (27:39) 99:122

לא מזמן טריי יאנג עבר בטרייד והייתה הרגשה שהעונה של ההוקס הולכת לכיוון של טנקינג, אבל מפה לשם המועדון הפך ללוהט ביותר בליגה. אטלנטה השיגה ניצחון תשיעי ברציפות (!) עם חגיגה גדולה נגד הבאקס, ולפתע אפשר לחלום על מעבר לפליי-אין אפילו. האורחת התרחקה מאוד מהפליי-אין בעצמה, ורשמה הפסד רביעי ברציפות. יאניס אנטטקומפו לא שיחק, ג’יילן ג’ונסון הוביל את המנצחת עם טריפל דאבל גדול של 23 נק’, 12 אס’ ו-10 ריב’, סי ג’יי מקולום הוסיף 30 נק’.

סן אנטוניו ספרס – שארלוט הונטס (46:59) 102:115

המארחת התאוששה מההפסד במשחק הקודם לדנבר והשיגה ניצחון משמעותי שקטע רצף של שני ניצחונות לאורחת. ויקטור וומביאנה כיכב עם עוד משחק ענק ודאבל-דאבל של 32 נקודות ו-12 ריבאונדים, כשהוא מוסיף גם 8 אסיסטים. מנגד, מיילס ברידג׳ בלט עם 22 נקודות בצד של המפסידה.