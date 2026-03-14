יום שבת, 14.03.2026 שעה 23:52
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
73%7239-774266דטרויט פיסטונס
67%7036-757666בוסטון סלטיקס
63%7422-781968ניו יורק ניקס
60%7690-794067קליבלנד קאבלירס
57%7196-729963אורלנדו מג'יק
55%7543-762067טורונטו ראפטורס
54%7827-788767אטלנטה הוקס
53%7864-781468פילדלפיה 76'
51%7954-812168מיאמי היט
51%7607-789068שארלוט הורנטס
43%8137-788868שיקגו בולס
42%7629-728966מילווקי באקס
27%7742-720267ברוקלין נטס
25%7867-722264וושינגטון וויזארדס
24%8081-747167אינדיאנה פייסרס
 מערב 
76%7239-784267אוקלהומה ת'אנדר
73%7152-762464סן אנטוניו ספרס
65%7288-759566יוסטון רוקטס
62%7884-814368דנבר נאגטס
59%7884-805868מינסוטה טימברוולבס
59%7301-744566פיניקס סאנס
57%7694-768467לוס אנג'לס לייקרס
52%7223-731665לוס אנג'לס קליפרס
51%7653-774667גולדן סטייט ווריורס
46%7903-775567פורטלנד בלייזרס
36%7817-755667דאלאס מאבריקס
33%7916-763266ניו אורלינס פליקנס
31%8001-775067ממפיס גריזליס
30%8376-792067יוטה ג'אז
25%8082-743667סקרמנטו קינגס

הלוהטת בליגה: 99:122 לאטלנטה על מילווקי

ההוקס רשמו ניצחון תשיעי ברציפות ב-NBA והמשיכו במאבק על הפלייאוף, הפעם על חשבון הבאקס שנכנעו בפעם ה-4 ברצף. טריפל דאבל אדיר לג'יילן ג'ונסון

ג'יילן ג'ונסון עם הכדור (רויטרס)
ג'יילן ג'ונסון עם הכדור (רויטרס)

כמידי יום שבת, גם היום היו לא מעט משחקים מוקדמים מבחינתנו בשעון ישראל, כאשר מעבר למשחק של ברוקלין עם בן שרף ודני וולף, היו עוד שני מפגשים. קודם אטלנטה חגגה עם 99:122 על מילווקי, כאשר בשעה זו נפגשות עדיין סן אנטוניו ושארלוט.

אטלנטה הוקס (36:31) – מילווקי באקס (27:39) 99:122

לא מזמן טריי יאנג עבר בטרייד והייתה הרגשה שהעונה של ההוקס הולכת לכיוון של טנקינג, אבל מפה לשם המועדון הפך ללוהט ביותר בליגה. אטלנטה השיגה ניצחון תשיעי ברציפות (!) עם חגיגה גדולה נגד הבאקס, ולפתע אפשר לחלום על מעבר לפליי-אין אפילו. האורחת התרחקה מאוד מהפליי-אין בעצמה, ורשמה הפסד רביעי ברציפות. יאניס אנטטקומפו לא שיחק, ג’יילן ג’ונסון הוביל את המנצחת עם טריפל דאבל גדול של 23 נק’, 12 אס’ ו-10 ריב’, סי ג’יי מקולום הוסיף 30 נק’. 

